Опит за покушение срещу Сергей Шойгу на московско гробище, има арестувани

Опит за покушение срещу Сергей Шойгу на московско гробище, има арестувани

17 Ноември, 2025 23:32, обновена 17 Ноември, 2025 23:40 1 420 53

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия и бивш военен министър е трябвало да бъде взривен

Опит за покушение срещу Сергей Шойгу на московско гробище, има арестувани - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служители на Федералната служба за безопасност на Русия са осуетили опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу в Москва, предаде Телеграм каналът @ctrs2018​.

По-рано Центърът за връзки с обществеността на ФСБ съобщи за ареста на трима лица, замесени в планирането на терористична атака срещу висш руски служител.

Според ведомството задържаните, действайки по заповед на украинските разузнавателни служби, са планирали да взривят експлозия близо до гроба на негови роднини в Троекуровското гробище.

Името на висшето лице не беше разкрито в официалното съобщение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сто процента

    26 16 Отговор
    са замесени фашистите и терористите в Украйна.

    Коментиран от #5, #13, #31

    23:42 17.11.2025

  • 2 Някои

    24 11 Отговор
    Гадни терористи от наркогрупата на Зелю, подкуосани от кръвосмесителите. Ще ги прочистят скоро, защото са зараза.

    Коментиран от #18, #25

    23:42 17.11.2025

  • 3 Шойгу

    10 2 Отговор
    Въй...уби.... ма

    23:43 17.11.2025

  • 4 Кака Лара

    4 6 Отговор
    Ма той умрял ма

    23:44 17.11.2025

  • 5 Ако са укрите

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сто процента":

    Вътрешна работа. Междуособици.

    Коментиран от #49

    23:45 17.11.2025

  • 6 Руските партизани

    14 10 Отговор
    действат против Путин и пионките му!

    Преди няколко дни взривиха Транссибирската железница.

    23:46 17.11.2025

  • 7 Има

    13 12 Отговор
    Следващ път по успешен

    23:46 17.11.2025

  • 8 Винченцо Андолини

    15 8 Отговор
    А окрайнските гениални служби по заповед на кого са действали?
    Онова малкото актьорче не ги вдява тези сложни неща.
    Дали ще е основателно предположението на заподозрем дългата ръка на една определена групичка локализирана от известно време в Лондон?
    Ще разберем в следващият епизод.

    Коментиран от #39

    23:46 17.11.2025

  • 9 Копейки,

    13 10 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #24, #45

    23:46 17.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    10 4 Отговор
    Беше направен опит за взривяване на Шойгу на Троекуровското гробище в Москва.

    Извършителите на опита за покушение са вербували двама наркозависими, нелегален имигрант от Централна Азия и мъж от Киев.

    Извършителите са чакали Шойгу да посети роднините си. ФСБ е задържала заподозрените.

    23:47 17.11.2025

  • 12 Гедер

    9 13 Отговор
    Атентаторите са заловени . Чужди граждани от България. Били са маскирани като делегация за среща с Медведев. Споменават се малките им имена Костадин, Цончо и Петър по прякор Волгата .

    Коментиран от #15

    23:47 17.11.2025

  • 13 Хахахаха

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сто процента":

    Мдааа. Копейки за вас всички които искат мир в Украйна са фашисти и терористи. Тези които правят война там, са убави ора, мдааа.

    Коментиран от #17, #20, #28

    23:48 17.11.2025

  • 14 Уточнение

    11 6 Отговор
    Укрофашистите са само изпълнители на терора. Основната разузнавателна информация се захранва от западните атланто-фашисти

    23:48 17.11.2025

  • 15 Когато човек е просттт

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гедер":

    Го ползват за простотия.

    23:49 17.11.2025

  • 16 Путин многоходовия бакшиш

    6 2 Отговор
    Многходови сме веее ахахахах

    23:49 17.11.2025

  • 17 Ха Ха

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    И кой от западни атлантически ястреби иска мир в Украйна, че не схващам?

    Коментиран от #23

    23:50 17.11.2025

  • 18 Путин

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Някои":

    Не можем, Сорос не дава. Каза да викаме че сме многоходови.

    23:50 17.11.2025

  • 19 Женя

    8 2 Отговор
    Руска поговорка: Когато ти е писано да паднеш от висок етаж , няма да бъдеш взривен с бомба

    23:50 17.11.2025

  • 20 Не бе тъпейка

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Всеки който прави атентати, се нарича терорист. Нали тъпейка? Фашизма е зло тъпейкка. Затова не жали, че Русия пак нарита фашизма.

    23:50 17.11.2025

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    "да взривят експлозия"???
    Некадърни жууурналисти - да взривят ЕКСПЛОЗИВ
    или да ПРЕДИЗВИКАТ експлозия...

    23:52 17.11.2025

  • 22 ЕЕее

    8 5 Отговор
    значи не са могли да му е. м-та. Жалко.

    23:52 17.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сорос

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Един бакшиш го уби ма

    23:54 17.11.2025

  • 25 Ясно е

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Някои":

    Плосък номер на КГБ-Путин.

    Коментиран от #36

    23:55 17.11.2025

  • 26 Как кой бе тъпейка

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Кой направи война и поддържа войната бе тъпейка. САЩ бе тъпейка и продажните урсули дето унищожават Европа. Ко ли им пука на тъпейките за Европа.

    Коментиран от #40

    23:57 17.11.2025

  • 27 Бен Вафлек

    6 3 Отговор
    Всички отговорни за агресията, убийствата и разрушенията в Украйна ще си получат заслуженото.

    Коментиран от #33, #34

    23:58 17.11.2025

  • 28 т-п трол соросоиден

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Онзи, който щеше да договаря мир в Донбас, почна да се ежи че ще си взима Крим с всимки средства и вече метвърта година се чуди докога ще го държат жив

    23:58 17.11.2025

  • 29 Ха Ха

    6 5 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    Истинският агресор в Украйна е укрохунтата, която заграби властта чрез майдански преврат с покрепата на западните атланто-фашисти и започна явно да избива рускоезичното население там. Чети "Маската на Революцията" от френски журналисти

    23:58 17.11.2025

  • 30 Евгений Онанегин

    3 1 Отговор
    Путин не е замесен!

    23:59 17.11.2025

  • 31 ФАКТ Е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сто процента":

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война, постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #35

    23:59 17.11.2025

  • 32 Британските служби

    4 2 Отговор
    са отчаяни и в паника, и не си поплюват.
    И както винаги са в сянка.... и с бели костюми и чисти ръце. А украйнските служби са избутали на мушката.

    00:00 18.11.2025

  • 33 Трябва да почнеш от САЩ

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Бен Вафлек":

    Да минеш през Великобритания и стигнеш до фашиста наркоман зеленски и хунтата му.

    00:00 18.11.2025

  • 34 АГА КРИСТИ

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Бен Вафлек":

    Така е, кото от тях преживее денацификацията на място, ще завърши жизнения си цикъл в сибирски санаториум за лечение неонацизъм!

    00:01 18.11.2025

  • 35 Там пишеше

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "ФАКТ Е":

    Сто процента са замесени фашистите и терористите в Украйна.

    Коментиран от #51

    00:01 18.11.2025

  • 36 Дон Кърлежоне

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ясно е":

    Важното е че денацификацията бичи яко и два милиона бандери са на вечно гости при идола им степан, а всеки месец се подготвя нова порция от 40 хил бандери!

    00:05 18.11.2025

  • 37 руски банан

    2 1 Отговор
    Жалко, че еленовъдът не е пЪкнал, но поне е напълнил добре ританките.

    00:06 18.11.2025

  • 38 Няма

    3 1 Отговор
    Да има край руската мъка ,още 50 години ще се оглеждат

    Коментиран от #43

    00:08 18.11.2025

  • 39 На всяка подобна гнусотийка

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Винченцо Андолини":

    в Европа а и по света, в основата са британските служби! Майстори са в създаването на интриги и конфликти!
    Затова и Тръмп забрани на САЩ да споделя разузнавателна информация с тях.

    -Кристофър Стийл

    Коментиран от #47

    00:09 18.11.2025

  • 40 руски банан

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Как кой бе тъпейка":

    Викаш, Урсула се изакала в гащите на Путин?

    Коментиран от #42

    00:09 18.11.2025

  • 41 Между падането от прозорец

    3 2 Отговор
    и взривяването на гробищата май по добре е второто!

    Шойгу е късметлия!😄

    00:11 18.11.2025

  • 42 Викам тъпейка

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "руски банан":

    че урсула си тъпче сметките за сметка на тъпейката, а тя се радва.

    Коментиран от #44

    00:11 18.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 руски банан

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Викам тъпейка":

    Съвет: Подредете си първо мислите, ако имате такива, след това пишете.

    Коментиран от #46

    00:14 18.11.2025

  • 45 Пригожин

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейки,":

    Слуховете за моята смърт, са силно преувеличени!

    00:15 18.11.2025

  • 46 Ами реди ги бе тъпейка

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "руски банан":

    Ама тъпейка и мисли, не съм виждал;. 😄

    00:15 18.11.2025

  • 47 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "На всяка подобна гнусотийка":

    НЕ САЩ са отказали споделяне на Разузнав. Информация на Англия ,а ТОЧНО ОБРАТНОТО - Англия отказа на САЩ подобно Инфо но КОНКРЕТНО за Амер. Наркооперация защото не одобряват Морските удари на Тръмп.Нейсе - не се притеснявай че си неподготвен - тука има много като тебе:)

    00:17 18.11.2025

  • 48 Британските служби:

    2 1 Отговор
    Ако бяхме ние, Шойгу щеше вече да е пътник!

    00:17 18.11.2025

  • 49 Джо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако са укрите":

    Так точно!

    00:17 18.11.2025

  • 50 Роки

    3 1 Отговор
    Това е пълна пародия. Шойгу е политически корумпиран труп, либерал, който трябва да бъде съживен. Именно по време на Шойгу се оказа, че Великата Красная Армия всъщност отдавна е мит, и е окрадена в размери на стотици милиарди евро. Говори се, че ще разкарат Лавров или силно ограничат, а Шойгу и други корумпета ще се завърнат публично край Тупин.

    00:18 18.11.2025

  • 51 ФАКТ Е

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Там пишеше":

    чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война, постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #53

    00:24 18.11.2025

  • 52 И правилно

    0 0 Отговор
    Ожидайте ответ,немедлено!

    00:25 18.11.2025

  • 53 Там пишеше

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "ФАКТ Е":

    Сто процента са замесени фашистите и терористите в Украйна.

    00:26 18.11.2025

