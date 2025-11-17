Опит за покушение срещу Сергей Шойгу на московско гробище, има арестувани

Служители на Федералната служба за безопасност на Русия са осуетили опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу в Москва, предаде Телеграм каналът @ctrs2018.
По-рано Центърът за връзки с обществеността на ФСБ съобщи за ареста на трима лица, замесени в планирането на терористична атака срещу висш руски служител.
Според ведомството задържаните, действайки по заповед на украинските разузнавателни служби, са планирали да взривят експлозия близо до гроба на негови роднини в Троекуровското гробище.
Името на висшето лице не беше разкрито в официалното съобщение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сто процента
Коментиран от #5, #13, #31
23:42 17.11.2025
2 Някои
Коментиран от #18, #25
23:42 17.11.2025
3 Шойгу
23:43 17.11.2025
4 Кака Лара
23:44 17.11.2025
5 Ако са укрите
До коментар #1 от "Сто процента":Вътрешна работа. Междуособици.
Коментиран от #49
23:45 17.11.2025
6 Руските партизани
Преди няколко дни взривиха Транссибирската железница.
23:46 17.11.2025
7 Има
23:46 17.11.2025
8 Винченцо Андолини
Онова малкото актьорче не ги вдява тези сложни неща.
Дали ще е основателно предположението на заподозрем дългата ръка на една определена групичка локализирана от известно време в Лондон?
Ще разберем в следващият епизод.
Коментиран от #39
23:46 17.11.2025
9 Копейки,
Коментиран от #24, #45
23:46 17.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
Извършителите на опита за покушение са вербували двама наркозависими, нелегален имигрант от Централна Азия и мъж от Киев.
Извършителите са чакали Шойгу да посети роднините си. ФСБ е задържала заподозрените.
23:47 17.11.2025
12 Гедер
Коментиран от #15
23:47 17.11.2025
13 Хахахаха
До коментар #1 от "Сто процента":Мдааа. Копейки за вас всички които искат мир в Украйна са фашисти и терористи. Тези които правят война там, са убави ора, мдааа.
Коментиран от #17, #20, #28
23:48 17.11.2025
14 Уточнение
23:48 17.11.2025
15 Когато човек е просттт
До коментар #12 от "Гедер":Го ползват за простотия.
23:49 17.11.2025
16 Путин многоходовия бакшиш
23:49 17.11.2025
17 Ха Ха
До коментар #13 от "Хахахаха":И кой от западни атлантически ястреби иска мир в Украйна, че не схващам?
Коментиран от #23
23:50 17.11.2025
18 Путин
До коментар #2 от "Някои":Не можем, Сорос не дава. Каза да викаме че сме многоходови.
23:50 17.11.2025
19 Женя
23:50 17.11.2025
20 Не бе тъпейка
До коментар #13 от "Хахахаха":Всеки който прави атентати, се нарича терорист. Нали тъпейка? Фашизма е зло тъпейкка. Затова не жали, че Русия пак нарита фашизма.
23:50 17.11.2025
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Некадърни жууурналисти - да взривят ЕКСПЛОЗИВ
или да ПРЕДИЗВИКАТ експлозия...
23:52 17.11.2025
22 ЕЕее
23:52 17.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сорос
До коментар #9 от "Копейки,":Един бакшиш го уби ма
23:54 17.11.2025
25 Ясно е
До коментар #2 от "Някои":Плосък номер на КГБ-Путин.
Коментиран от #36
23:55 17.11.2025
26 Как кой бе тъпейка
До коментар #23 от "Хи хи":Кой направи война и поддържа войната бе тъпейка. САЩ бе тъпейка и продажните урсули дето унищожават Европа. Ко ли им пука на тъпейките за Европа.
Коментиран от #40
23:57 17.11.2025
27 Бен Вафлек
Коментиран от #33, #34
23:58 17.11.2025
28 т-п трол соросоиден
До коментар #13 от "Хахахаха":Онзи, който щеше да договаря мир в Донбас, почна да се ежи че ще си взима Крим с всимки средства и вече метвърта година се чуди докога ще го държат жив
23:58 17.11.2025
29 Ха Ха
До коментар #23 от "Хи хи":Истинският агресор в Украйна е укрохунтата, която заграби властта чрез майдански преврат с покрепата на западните атланто-фашисти и започна явно да избива рускоезичното население там. Чети "Маската на Революцията" от френски журналисти
23:58 17.11.2025
30 Евгений Онанегин
23:59 17.11.2025
31 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Сто процента":чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война, постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #35
23:59 17.11.2025
32 Британските служби
И както винаги са в сянка.... и с бели костюми и чисти ръце. А украйнските служби са избутали на мушката.
00:00 18.11.2025
33 Трябва да почнеш от САЩ
До коментар #27 от "Бен Вафлек":Да минеш през Великобритания и стигнеш до фашиста наркоман зеленски и хунтата му.
00:00 18.11.2025
34 АГА КРИСТИ
До коментар #27 от "Бен Вафлек":Така е, кото от тях преживее денацификацията на място, ще завърши жизнения си цикъл в сибирски санаториум за лечение неонацизъм!
00:01 18.11.2025
35 Там пишеше
До коментар #31 от "ФАКТ Е":Сто процента са замесени фашистите и терористите в Украйна.
Коментиран от #51
00:01 18.11.2025
36 Дон Кърлежоне
До коментар #25 от "Ясно е":Важното е че денацификацията бичи яко и два милиона бандери са на вечно гости при идола им степан, а всеки месец се подготвя нова порция от 40 хил бандери!
00:05 18.11.2025
37 руски банан
00:06 18.11.2025
38 Няма
Коментиран от #43
00:08 18.11.2025
39 На всяка подобна гнусотийка
До коментар #8 от "Винченцо Андолини":в Европа а и по света, в основата са британските служби! Майстори са в създаването на интриги и конфликти!
Затова и Тръмп забрани на САЩ да споделя разузнавателна информация с тях.
-Кристофър Стийл
Коментиран от #47
00:09 18.11.2025
40 руски банан
До коментар #26 от "Как кой бе тъпейка":Викаш, Урсула се изакала в гащите на Путин?
Коментиран от #42
00:09 18.11.2025
41 Между падането от прозорец
Шойгу е късметлия!😄
00:11 18.11.2025
42 Викам тъпейка
До коментар #40 от "руски банан":че урсула си тъпче сметките за сметка на тъпейката, а тя се радва.
Коментиран от #44
00:11 18.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 руски банан
До коментар #42 от "Викам тъпейка":Съвет: Подредете си първо мислите, ако имате такива, след това пишете.
Коментиран от #46
00:14 18.11.2025
45 Пригожин
До коментар #9 от "Копейки,":Слуховете за моята смърт, са силно преувеличени!
00:15 18.11.2025
46 Ами реди ги бе тъпейка
До коментар #44 от "руски банан":Ама тъпейка и мисли, не съм виждал;. 😄
00:15 18.11.2025
47 оня с коня
До коментар #39 от "На всяка подобна гнусотийка":НЕ САЩ са отказали споделяне на Разузнав. Информация на Англия ,а ТОЧНО ОБРАТНОТО - Англия отказа на САЩ подобно Инфо но КОНКРЕТНО за Амер. Наркооперация защото не одобряват Морските удари на Тръмп.Нейсе - не се притеснявай че си неподготвен - тука има много като тебе:)
00:17 18.11.2025
48 Британските служби:
00:17 18.11.2025
49 Джо
До коментар #5 от "Ако са укрите":Так точно!
00:17 18.11.2025
50 Роки
00:18 18.11.2025
51 ФАКТ Е
До коментар #35 от "Там пишеше":чл.100 НК- Български гражданин, който във време на обявена или започната война, постъпи доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участвува във враждебно действие против Републиката, ИЛИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ПРЕМИНЕ НА СТРАНАТА НА НЕПРИЯТЕЛЯ, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години, с доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Коментиран от #53
00:24 18.11.2025
52 И правилно
00:25 18.11.2025
53 Там пишеше
До коментар #51 от "ФАКТ Е":Сто процента са замесени фашистите и терористите в Украйна.
00:26 18.11.2025