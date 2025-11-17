Опит за покушение срещу Сергей Шойгу на московско гробище, има арестувани

Служители на Федералната служба за безопасност на Русия са осуетили опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу в Москва, предаде Телеграм каналът @ctrs2018​.

По-рано Центърът за връзки с обществеността на ФСБ съобщи за ареста на трима лица, замесени в планирането на терористична атака срещу висш руски служител.

Според ведомството задържаните, действайки по заповед на украинските разузнавателни служби, са планирали да взривят експлозия близо до гроба на негови роднини в Троекуровското гробище.

Името на висшето лице не беше разкрито в официалното съобщение.