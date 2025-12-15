Новини
Външните министри на ЕС се събират в Брюксел за ключови международни теми
  Тема: Украйна

15 Декември, 2025 08:53 788 24

Украйна, Близкият изток и отношенията с Китай във фокуса на днешното заседание

Външните министри на ЕС се събират в Брюксел за ключови международни теми - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външните министри на държавите членки на Европейския съюз ще проведат днес заседание в Брюксел, съобщава агенция ДПА, предава БТА.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат развитието на войната в Украйна, обстановката в Близкия изток, както и бъдещето на отношенията между ЕС и Китай. В срещата ще участва и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, който ще представи пред европейските си колеги най-неотложните нужди на Киев. Очаква се той да обсъди допълнителната подкрепа от страна на ЕС и текущите дипломатически усилия за прекратяване на руската агресия срещу Украйна.

Срещата на външните министри се провежда само дни преди насрочения европейски съвет в Брюксел. На него лидерите на ЕС се очаква да вземат решение дали замразените в Европейския съюз руски държавни активи да бъдат предоставени на Украйна под формата на заем, който да подпомогне покриването на дългосрочните ѝ финансови нужди.

В дневния ред на днешното заседание е включено и обсъждане на ситуацията в ивицата Газа, както и прилагането на действащото примирие. Министрите ще разгледат и развитието в Сирия една година след падането на режима на президента Башар ал Асад.

Освен това ще бъде отделено внимание и на политическите и икономическите отношения между Европейския съюз и Китай.


  • 1 Руски колхозник

    29 1 Отговор
    Ясна е темата на партито...как да загра6им руските пари

    Коментиран от #14

    08:56 15.12.2025

  • 2 Българин

    22 0 Отговор
    А избраника на боко тъпото георги георгиев там ли ще е ?

    08:58 15.12.2025

  • 3 Неможачите

    17 0 Отговор
    Освен да се събират и дрънкат друго не могат да направят.
    Тръмп въобще не иска срещи с тях и изпрати в Берлин второстепенни фигури

    08:59 15.12.2025

  • 4 Пич

    18 0 Отговор
    В средновековието теолозите са изчислявали колко точно дяволи могат да се съберат на върха на една игла ! В този ред на мисли аз изчислих , че мозъците на всички външни , вътрешни и други министри от ЕС и депутати от ЕП могат да се съберат на върха на една игла, и да остане място за още 480 поредни избира на евродепутати !!!

    Коментиран от #11

    09:00 15.12.2025

  • 5 1488

    4 3 Отговор
    току що се пенсионирах от мевере
    кажете сметката на руското посолство
    искам да даря 30 заплати

    09:01 15.12.2025

  • 6 Перо

    15 0 Отговор
    Лицата от ционисткия режим, прибират ли се в Киев? Всяка седмица ли ЕС ще се занимава с тая Украйна? В Гърция от 2 седмици има стачка, само БГ още не си е получила парите по плана от €6 млрд. Измислят се причини и се отклоняват парите за Украйна!

    09:02 15.12.2025

  • 7 оня с коня

    13 0 Отговор
    урсула с малкото юмруче там ли ще е?

    за ваксините нещо ще се говори ли?

    за кражбите на евро фондовете нещо ще се каже ли на тая среща ? или ще хапнете , пийнете и ще си годите

    зеления наркоман ще идва ли да ви весели ?

    09:04 15.12.2025

  • 8 И това ми били

    15 0 Отговор
    "Външни министри"? Тези не представляват народите на страните... Представят само себе си.
    Е, тогава, за кво са ни? Да се уволнят всичките.

    09:05 15.12.2025

  • 9 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Пак ще преговарят сами със себе си.
    Луд умора няма.

    09:13 15.12.2025

  • 10 Умнокрасив

    5 1 Отговор
    Сблъсък на интелектуални ГИГАНТИ!!!

    09:16 15.12.2025

  • 11 Факти

    0 15 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Путин уби и осакати милион руснаци. Изгони милиони от най-кадърните в чужбина. Изгуби европейския пазар. Поради Русия на Китай. Толкова е умен, че никой не може да разбере плана му.

    Коментиран от #21

    09:16 15.12.2025

  • 12 Хе!

    9 0 Отговор
    Те хубаво са се събрали на едно място, но Путин спи.....! Израел набара ли лидери на Хамас на едно място, където и да са по света ги унощожава с една ракета! Втората контролна да не остане някой да мърда от спасителната команда!

    09:16 15.12.2025

  • 13 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    5 0 Отговор
    VW за първи път в 88-годишната си история затваря завод в Германия

    Германският автомобилен концерн Volkswagen във вторник спира производството на автомобили в завода си в Дрезден. Това е първият случай в 88-годишната история на производителя, когато той затваря производство в Германия, отбелязва британският Financial Times.

    Това се случва на фона на нарастващите производствени разходи и спад на продажбите в Китай и ЕС. Продажбите в САЩ също рязко са намалели заради митата на Тръмп.

    Затварянето на завода в Дрезден е сериозна стъпка на VW за намаляване на производствените мощности в Германия, включително планове за уволнение на 35 000 служители в германските подразделения на концерна.

    Коментиран от #20

    09:18 15.12.2025

  • 14 Търновец

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Руски колхозник":

    Русите заграбват Донбас и процесът почна преди около 20 години когато много хиляди обеднели Руси отидоха в Донбас където началната заплата беше 1500 долара и мигрантите от РФ не искаха да говорят Украински. Преди много години Викинги основаха сегашните градове Саратов и Нижни Новгород и постепенно се напълниха с пришълци - бедни Руси.

    Коментиран от #15, #19

    09:26 15.12.2025

  • 15 Хе-хе

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    Той и Зеленски не говори украински, когато не е под контрол! Когато спи, бълнува на руски, когато е пиян псува на руски, когато Доналд и Ванс го набраха в Белия дом ги напсува пак на руски!

    Коментиран от #18

    09:32 15.12.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Жлътите звезди от реверите вече са на знамето на ЕССР-а

    09:44 15.12.2025

  • 17 защо

    3 1 Отговор
    Ако бяха взели по една мотика, цялото Тракийско поле щяха да прекопаят за загубеното време на срещи.

    09:47 15.12.2025

  • 18 Търновец

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Хе-хе":

    Хо-хо в 1 се говори за заграбване и аз твърдя че тъкмо вие заграбвате Украински Донбас - Сергей Мавроди и неговия МММ заблудиха около 10 милиона по цял свят от които 5 милиона в РФ а имаше и други крипто фондове, и чрез тях природните ресурси се приватизираха и милиони Руси на улицата бедни. И дори в Руски медии се отразиха демонстрации на бедни Руси: "...Мавроди върни ни парите.." . А в двата града основани от Викинги днес няма и един, там имаше до около 1941 и много Немци но бяха бити горени и изгонени в Сибир и Казахстан и домовете им заграбени.

    09:51 15.12.2025

  • 19 Руски колхозник

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Търновец":

    Донбас си е руски,колега

    09:53 15.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT":

    Санкциите действат❗

    09:53 15.12.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Ако имаше поне малко ум- щеше да схванеш плана на трима НЕМЦИ да заграбят руските пари в банките❗

    09:58 15.12.2025

  • 22 Измамени укри💥

    4 0 Отговор
    Това е Украйна е война на бандерофашистите, превратаджиите от Майдана. Украйна имаше законно избран президент. Янукович. Тогава Крим беше украински и Москва плащаше наем за една база там. Донбас също беше украински. БВП на Украйна беше два пъти по-голям при Янукович. Не ловяха хората по улиците за да ги изпращат на фронта при Янукович. Украйна беше 50 милиона при Янукович.
    След Майдана, при Порошенко и Зеленски, Украйна загуби половината си територия и 2/3 от населението си и от цветуща страна се превърна в страна на вдовици и инвалиди, без електричество, отопление и промишленост.

    10:15 15.12.2025

  • 23 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Али Баба и 40-те разбойника се съвещават в пещерата. Ма ще крадната нещо

    10:43 15.12.2025

  • 24 Много е лошо когато правиш нещо

    0 0 Отговор
    и самия ти не вярваш в него. Сиреч в това което правиш и самозалъгваш себе си.

    10:55 15.12.2025

