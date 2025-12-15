Външните министри на ЕС се събират в Брюксел за ключови международни теми

Външните министри на държавите членки на Европейския съюз ще проведат днес заседание в Брюксел, съобщава агенция ДПА, предава БТА.

Сред основните теми на разговорите ще бъдат развитието на войната в Украйна, обстановката в Близкия изток, както и бъдещето на отношенията между ЕС и Китай. В срещата ще участва и министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, който ще представи пред европейските си колеги най-неотложните нужди на Киев. Очаква се той да обсъди допълнителната подкрепа от страна на ЕС и текущите дипломатически усилия за прекратяване на руската агресия срещу Украйна.

Срещата на външните министри се провежда само дни преди насрочения европейски съвет в Брюксел. На него лидерите на ЕС се очаква да вземат решение дали замразените в Европейския съюз руски държавни активи да бъдат предоставени на Украйна под формата на заем, който да подпомогне покриването на дългосрочните ѝ финансови нужди.

В дневния ред на днешното заседание е включено и обсъждане на ситуацията в ивицата Газа, както и прилагането на действащото примирие. Министрите ще разгледат и развитието в Сирия една година след падането на режима на президента Башар ал Асад.

Освен това ще бъде отделено внимание и на политическите и икономическите отношения между Европейския съюз и Китай.