Гръцките фермери възобновиха блокадата на граничния пункт „Кулата-Промахон“

Блокадите по българо-гръцката граница продължават, след като гръцки фермери затвориха преминаването за камиони на граничния пункт „Кулата-Промахон“, съобщава БНТ, предава News.bg.
Не се предвижда кога ще бъде премахната блокадата.
Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници посочи, че загубите за бранша вече надхвърлят 30 млн. евро.
Той добави, че ако протестите и заплахите от страна на фермерите продължат, шофьори на камиони от българска страна също може да ограничат движението на превозни средства.
1 дончичо
16:30 13.01.2026
2 честен ционист
16:33 13.01.2026
3 ъхъ
Коментиран от #5
16:36 13.01.2026
4 БоюЦиганина
16:49 13.01.2026
5 Абе искат да влезнат в България
До коментар #3 от "ъхъ":да работят земеделие с тракторите, ама немат визи и ги е яд.
16:53 13.01.2026
6 Предлагам
17:10 13.01.2026
7 И вече
За това се виновни нашите държавници и засегнатите курорти...организират едни протести от юли до края на август, всеки петък,събота и неделя, каро блокират трита гранични пукта да не влизат българи и румънци на море. Оставете им месец - два празни хотелите и заведенията всяка седмица празни и ги питайте, кога започват отново и дали е добре....без приходи през сезона и всичко празно
17:37 13.01.2026