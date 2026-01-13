Новини
Свят »
Гърция »
Гръцките фермери възобновиха блокадата на граничния пункт „Кулата-Промахон“

Гръцките фермери възобновиха блокадата на граничния пункт „Кулата-Промахон“

13 Януари, 2026 16:27 660 7

  • гърция-
  • фермери-
  • блокада-
  • граничен пункт-
  • кулата-промахон

Блокадата на пункта „Кулата-Промахон“ нанася значителни загуби на транспортния сектор

Гръцките фермери възобновиха блокадата на граничния пункт „Кулата-Промахон“ - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова

Блокадите по българо-гръцката граница продължават, след като гръцки фермери затвориха преминаването за камиони на граничния пункт „Кулата-Промахон“, съобщава БНТ, предава News.bg.

Не се предвижда кога ще бъде премахната блокадата.

Александър Стамболийски от Съюза на транспортните работници посочи, че загубите за бранша вече надхвърлят 30 млн. евро.

Той добави, че ако протестите и заплахите от страна на фермерите продължат, шофьори на камиони от българска страна също може да ограничат движението на превозни средства.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дончичо

    1 5 Отговор
    Ай пращайти ги на румънско -окрайнската граница,стига са пречили на свободното движение на електроните

    16:30 13.01.2026

  • 2 честен ционист

    8 2 Отговор
    Те не са преставали с блокадата, не я подновяват. Просто има медийно затъмнение и Дани Митов не може да направи нищо по въпроса. ШенГанчо е блокиран вече с всички комшии. На север 2 моста, турците ще трябва да се чекват биометрично от февруари, македония ви би черен печат, Сърбия чака знак от Унгария и затварят границата.

    16:33 13.01.2026

  • 3 ъхъ

    2 4 Отговор
    Абе тези от нас ли искат нещо, че са се наредили по границата?

    Коментиран от #5

    16:36 13.01.2026

  • 4 БоюЦиганина

    4 1 Отговор
    Джилязкув нали сичко опрай

    16:49 13.01.2026

  • 5 Абе искат да влезнат в България

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "ъхъ":

    да работят земеделие с тракторите, ама немат визи и ги е яд.

    16:53 13.01.2026

  • 6 Предлагам

    1 4 Отговор
    Да обявим бойкот на гръцките стоки и на пътуванията до Гърция

    17:10 13.01.2026

  • 7 И вече

    2 2 Отговор
    ...не разбрахте ли, че това е държавна блокада, зад нея е държавата. Първо, спират всяка год декември и януари гръцките туристи кън нашите курорти и второ, една нота, към Брюксел за още субсидии.
    За това се виновни нашите държавници и засегнатите курорти...организират едни протести от юли до края на август, всеки петък,събота и неделя, каро блокират трита гранични пукта да не влизат българи и румънци на море. Оставете им месец - два празни хотелите и заведенията всяка седмица празни и ги питайте, кога започват отново и дали е добре....без приходи през сезона и всичко празно

    17:37 13.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания