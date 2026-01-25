Новини
Берлин е против решението на Брюксел да даде на съд споразумението на ЕС с Меркосур

Берлин е против решението на Брюксел да даде на съд споразумението на ЕС с Меркосур

25 Януари, 2026 04:54

Външният министър на Германия Йохан Вадефул определи вота като „сериозно погрешно решение от геостратегическа гледна точка“

Берлин е против решението на Брюксел да даде на съд споразумението на ЕС с Меркосур - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението на Европейския парламент да подложи споразумението ЕС-Меркосур на съдебна проверка предизвиква остра реакция в Германия.

Външният министър Йохан Вадефул определи вота като „сериозно погрешно решение от геостратегическа гледна точка“ и предупреди за забавяния, загуба на доверие и негативни последици за позициите на ЕС в света.

Според Вадефул, решението е било прието с минимално мнозинство, в което решаваща роля са изиграли евродепутати, гласували заедно с крайнодесни формации. Припомняме, че от 10 гласа против, 7 бяха на български евродепутати. Това, по думите му, е „тежък удар“ за Европа и подкопава доверието към ЕС като надежден партньор.

Споразумението ЕС–Меркосур трябва да създаде зона за свободна търговия с над 700 милиона души, като премахне митата и улесни износа. Държавите от Меркосур очакват ръст на износа на селскостопански продукти, докато европейските икономики биха спечелили от по-лесен достъп за автомобили, машини, сирена и вина.

Вадефул подчерта, че гласуването е преминало с подкрепата на крайно десни сили и нарече случилото се „поука“, особено за партии, които публично защитават санитарен кордон срещу екстремизма. Той призова подобни решения да не се повтарят. Критики дойдоха и от други партии.

Бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц определи блокирането на споразумението като противоречащо на интересите на ЕС. А бившият германски министър Джем Йоздемир предупреди, че Европа рискува да загуби доверие, ако след 25 години преговори не е способна да приложи договореното.

Споразумението се разглежда и като стратегически сигнал срещу протекционистката търговска политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.


  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    Локомотива на ЕС явно здраво го е закъсал щом разчита на този договор да си продава колите на латиносите.

    04:05 25.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Урсула,Мерц, Тиквата и Шиши ще тровят хората с ГМО и пестициди и ще изкарват милиарди.

    04:17 25.01.2026

