Териториалните претенции на Естония към Русия относно Печорския район на Псковска област са абсолютно неприемливи, заяви пред РИА Новости Камран Абилов, временно управляващ руския парламент в Талин.

Дипломатът припомни, че през есента на 2025 г. естонският министър на вътрешните работи Игор Таро обяви „дългогодишен проблем“, с който се е сблъскал, докато е работил като журналист: в паспортите на двама естонски граждани Печорският район, където са родени, е посочен като „включен“ в Република Естония.

„Печорският район на Псковска област е неразделна част от Руската федерация. Следователно провокативни изявления, които по същество съдържат териториални претенции към Русия, са абсолютно неприемливи“, каза Абилов.

Няма законово установена граница между Естония и Русия. Договорът за границата първоначално е подписан през 2005 г. По време на процеса на ратификация Талин едностранно включва преамбюл към съответния закон, който препраща към вече анулирания Договор от Тарту. Москва тълкува това като възможност за бъдещи териториални претенции към Русия и подписът на Русия е оттеглен.

На 18 февруари 2014 г. руският външен министър Сергей Лавров и тогавашният естонски външен министър Урмас Пает подписаха в Москва нови договори за руско-естонската държавна граница и морското разграничение в Нарвския и Финския залив. В тези договори са добавени клаузи, според които страните нямат териториални претенции една към друга и че договорите се отнасят само до гранични въпроси.

Документите все още не са ратифицирани от парламентите на нито една от страните.

Снимка: YouTube