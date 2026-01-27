Новини
Москва: Териториалните претенции на Естония към Русия са абсолютно неприемливи

27 Януари, 2026 06:26, обновена 27 Януари, 2026 06:35

Територията, обект на спорове, е Печорският район на Псковска област

Москва: Териториалните претенции на Естония към Русия са абсолютно неприемливи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Териториалните претенции на Естония към Русия относно Печорския район на Псковска област са абсолютно неприемливи, заяви пред РИА Новости Камран Абилов, временно управляващ руския парламент в Талин.

Дипломатът припомни, че през есента на 2025 г. естонският министър на вътрешните работи Игор Таро обяви „дългогодишен проблем“, с който се е сблъскал, докато е работил като журналист: в паспортите на двама естонски граждани Печорският район, където са родени, е посочен като „включен“ в Република Естония.

„Печорският район на Псковска област е неразделна част от Руската федерация. Следователно провокативни изявления, които по същество съдържат териториални претенции към Русия, са абсолютно неприемливи“, каза Абилов.

Няма законово установена граница между Естония и Русия. Договорът за границата първоначално е подписан през 2005 г. По време на процеса на ратификация Талин едностранно включва преамбюл към съответния закон, който препраща към вече анулирания Договор от Тарту. Москва тълкува това като възможност за бъдещи териториални претенции към Русия и подписът на Русия е оттеглен.

На 18 февруари 2014 г. руският външен министър Сергей Лавров и тогавашният естонски външен министър Урмас Пает подписаха в Москва нови договори за руско-естонската държавна граница и морското разграничение в Нарвския и Финския залив. В тези договори са добавени клаузи, според които страните нямат териториални претенции една към друга и че договорите се отнасят само до гранични въпроси.

Документите все още не са ратифицирани от парламентите на нито една от страните.

Снимка: YouTube


Русия
Оценка 4.2 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Приют за пудели

    22 5 Отговор
    Ако изпратят военни в Украйна, ще бъдат обвинени в нападение срещу РФ и са дотам.

    Коментиран от #4

    06:39 27.01.2026

  • 2 Щерев

    21 4 Отговор
    не е решил др. Путин не ги е присъединил

    Коментиран от #6, #12

    06:40 27.01.2026

  • 3 шмара zaхэрова

    6 10 Отговор
    это другое ! мьi и украино не наподали !

    06:40 27.01.2026

  • 4 а мигрантите

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Приют за пудели":

    дето та нападат рек тално

    06:41 27.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор
    Въпроса ми пачему Русия губи Херсонска и Запорожка области, котституционо приети с референдум 2023г в състава на Русия. Някой може ли да каже ?
    Лавров стани !!! 😁

    Коментиран от #13

    06:41 27.01.2026

  • 6 а така !

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Щерев":

    и калната ти каверна тоже !

    06:42 27.01.2026

  • 7 Швейк

    8 0 Отговор
    Русия естествено няма териториални претенции към никой.

    06:45 27.01.2026

  • 8 Време е

    12 4 Отговор
    тия Балтийски джуджета да си "налягат парцалите"

    Коментиран от #11

    06:47 27.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Фалита, капитулацията и разпада на външноклозетния халифат е в ход, все па план сказали от бункера!

    07:01 27.01.2026

  • 11 Оракула от Делфи

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Време е":

    Дали си наясно , че и България , е " държава джудже"
    за хегемонията Путин?

    Коментиран от #14, #15

    07:02 27.01.2026

  • 12 Сатана Z

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Щерев":

    Хахаха, он така решил и за Украина ,за два дня, а кабзон пее на милион вати!

    07:03 27.01.2026

  • 13 Щерев

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    патамуща нас надули, а си мислехме, че ще ни чакат с цветя, а они с чували и молотовки!

    Коментиран от #18

    07:05 27.01.2026

  • 14 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оракула от Делфи":

    тогава защо скачат срещу подписа на "Водопада" ?

    07:05 27.01.2026

  • 15 Лопата Орешник

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оракула от Делфи":

    България е малка държава, но не е държава джудже! Все пак цялото население на Естония е по малко от населението на София! Аре малко по подготвени да се изказваме,а?

    07:06 27.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лопата Орешник

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Щерев":

    От Кииф за три дня до къде се докара бункерното!

    07:07 27.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    утече втарая при крайцеро у тинята

    07:09 27.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Територията

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Уфф":

    на Естония и Литва е КУПЕНА от Петър 1 през 1721 г. КУПЕНА.
    Цената (тогава) е 2 милиона талера. Това се е равнявало (тогава) на годишния държавен бюджет на Швеция.
    Въпреки, че Русия побеждава в Северната война (1710-1721) Петър 1 решава да закупи територийте на съвременните прибалтийски тигри и аст от Карелия.
    Четете за Ништадския договор.

    07:19 27.01.2026

