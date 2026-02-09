Бившият медиен магнат Джими Лай ще лежи 20 години в затвора

Съд в Хонконг наложи присъда от общо 20 години затвор на бившия продемократичен медиен магнат Джими Лай, срещу който бяха повдигнати две обвинения в таен сговор с чужда държава и едно - за разпространение на подривна информация, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.

Бизнесменът и основател на продемократичния вестник "Епъл дейли", който днес е затворен, можеше да получи доживотен затвор. На 15 декември той беше признат за виновен по три обвинения след процес, който според защитниците на правата на човека бележи края на свободата на медиите, с която Хонконг отдавна се гордееше.

Великобритания върна територията на Китай през 1997 г. Лай беше задържан през август 2020 г., като приключилата днес съдебна сага продължи над 5 години.

Тайванското правителство осъди тежката присъда, предаде Ройтерс.

"Тежката присъда, наложена на Джими Лай според хонконгския Закон за националната сигурност не само го лишава от личната му свобода и погазва свободата на словото и свободата на медиите, но и отрича на хората основното право да държат отговорни управляващите", заяви тайванският Съвет по континенталните въпроси.

Това е най-тежката присъда, произнесена по закона за националната сигурност, наложен от Китай през 2020 г. след продемократичните протести през 2019 г.

Правозащитни организации побързаха да осъдят присъдата.

"Присъдата за лишаване от свобода, произнесена срещу Джими Лай, е хладнокръвен удар срещу свободата на изразяване, който илюстрира перфектно систематичното разрушаване на правата, които някога характеризираха Хонконг", се казва в изявлението на Амнести интернешънъл.

"Тежката присъда от 20 години затвор, наложена на 78-годишния Джими Лай, на практика се равнява на смъртна присъда", заяви от своя страна организацията Хюман райтс уоч.

Семейството на Джими Лай определи присъдата като "драконовска" и "жестока".

"Налагането на тази драконовска присъда на баща ми е опустошително за нашето семейство и поставя живота му в опасност. Това бележи пълното унищожение на съдебната система в Хонконг и края на правосъдието", реагира синът му Себастиан Лай в изявление, разпространено от семейството на продемократичния магнат.

Дъщеря му Клер от своя страна изрази съжаление за "жестоката" присъда, като се има предвид влошеното му здраве в затвора. Ако Джими Лай излежи присъдата си, тогава "той ще умре като мъченик зад решетките", смята тя.