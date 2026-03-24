Ердоган: Турция ще остане извън конфликта в Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след заседание на кабинета, че властите са твърдо решени да държат страната далеч от конфликта в Иран, като по този начин потвърди, че позицията на Анкара остава непроменена от началото на кризата, предава БТА.

В свое изявление, излъчено на живо в YouTube, Ердоган посочи, че Турция е сред малкото държави, които могат да разграничават правилното от неправилното. Той подчерта, че след началото на конфликта, започнал с нападенията срещу съседен Иран на 28 февруари, ролята на страната в анализа и разбирането на ситуацията става все по-обсъждана.

По думите му решенията на национално ниво се вземат хладнокръвно, на основата на международното право и принципите на добросъседство.

Ердоган заяви категорично, че Турция ще се въздържа от участие в конфликта и ще се стреми да не допусне войната да се разшири и да засегне допълнително региона. Той предупреди, че войната има не само физически измерения, но и оставя дълбоки следи в съзнанието и отношенията между народите. Според него ответните действия, насочени към държавите от Персийския залив, крият риск от ескалация на омраза и създаване на дългосрочни последици между поколенията.

Турският президент представи и икономически анализ, като отбеляза, че от началото на конфликта цените на петрола са се повишили с около 40%.

Той предупреди, че удължаването на войната може да доведе до допълнителни усложнения, особено при евентуално затваряне на стратегическия Ормузки проток, през който преминават около 20% от световната търговия с енергийни ресурси. По думите му подобен сценарий би предизвикал сериозни сътресения в глобалната икономика.

Ердоган отново обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху за конфликта, като призова за неговото прекратяване и за по-активно участие на международната общност в търсенето на решение.