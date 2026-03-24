Ердоган: Турция ще остане извън конфликта в Иран

24 Март, 2026 19:43, обновена 24 Март, 2026 19:38 984 28

  • ердоган-
  • турция-
  • иран-
  • конфликт

Президентът подчерта нуждата от сдържаност, предупреждава за икономически и регионални последици

Ердоган: Турция ще остане извън конфликта в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след заседание на кабинета, че властите са твърдо решени да държат страната далеч от конфликта в Иран, като по този начин потвърди, че позицията на Анкара остава непроменена от началото на кризата, предава БТА.

В свое изявление, излъчено на живо в YouTube, Ердоган посочи, че Турция е сред малкото държави, които могат да разграничават правилното от неправилното. Той подчерта, че след началото на конфликта, започнал с нападенията срещу съседен Иран на 28 февруари, ролята на страната в анализа и разбирането на ситуацията става все по-обсъждана.

По думите му решенията на национално ниво се вземат хладнокръвно, на основата на международното право и принципите на добросъседство.

Ердоган заяви категорично, че Турция ще се въздържа от участие в конфликта и ще се стреми да не допусне войната да се разшири и да засегне допълнително региона. Той предупреди, че войната има не само физически измерения, но и оставя дълбоки следи в съзнанието и отношенията между народите. Според него ответните действия, насочени към държавите от Персийския залив, крият риск от ескалация на омраза и създаване на дългосрочни последици между поколенията.

Турският президент представи и икономически анализ, като отбеляза, че от началото на конфликта цените на петрола са се повишили с около 40%.

Той предупреди, че удължаването на войната може да доведе до допълнителни усложнения, особено при евентуално затваряне на стратегическия Ормузки проток, през който преминават около 20% от световната търговия с енергийни ресурси. По думите му подобен сценарий би предизвикал сериозни сътресения в глобалната икономика.

Ердоган отново обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху за конфликта, като призова за неговото прекратяване и за по-активно участие на международната общност в търсенето на решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    8 15 Отговор
    Натовец с натовците. Демократ с демократите. Приятел с американците.
    Но преди всичко - 4ълмъ.

    Коментиран от #5, #9, #16

    19:40 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пенчо

    9 2 Отговор
    А дано!

    19:44 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Европеец

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    Хитър и умен е султана, от регионален лидер стана световен фактор, па вие си пишете щуротии...

    Коментиран от #8, #22

    19:48 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 тъй ли...

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Хитър, умен, лукав и използвач.
    И един чичко с мустачки имаше подобни качества.

    Коментиран от #13, #26

    19:53 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Байрактар"70

    12 4 Отговор
    Всички НАРОДИ трябва да възстанат, за да свалят режима в израел. Това е единственият начин да се спре войните, забележете ,,войните" по света! Ако ли не? Няма да съжалявам за това ... племе!

    Коментиран от #18

    20:01 24.03.2026

  • 12 Късно е..

    1 8 Отговор
    Израелско видео с изкуствен интелект, показва Ердоган като следващата цел в списъка на израелската армия. Ердоган, следващият на опашката след лидерите на Хизбула, Хамас, Иран, гледа замислено и облян в пот следващия номер, докато седи и чака в чакалня на израелска военна, малко като чакане в лекарски кабинет или банка.

    Коментиран от #21, #28

    20:02 24.03.2026

  • 13 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "тъй ли...":

    Чичкото с мустака днес е видно,че не си е свършил работата..... Лудостта на евреина
    Натаняхата трябва да бъда обуздана и спряна... Колко палачинки бяха избити, да не говоря за децата и старците, да не говоря за тероризма срещу Ливан, Сирия и Иран, да не говоря ей че той взе на каишка Дончо и запалиха света, да не говоря за кризата с горивата и икономиката която предизвика тоя ненормалник.. .Толкова ли е трудно да разбереш или пак ще изкараме "виновен" президента на Русия Владимир Путин....

    20:02 24.03.2026

  • 14 Сойкърим

    3 1 Отговор
    "По думите му....бля бля"

    Както е доказано в Кипър, Арцах, Ирак, Сирия, но също и с Гърция, турция международно право и принципи на добросъседство, са несъвместими понятия.

    20:12 24.03.2026

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 3 Отговор
    Неблагодарници ! Добре че Турция спира Иранските ракети към България .

    Коментиран от #17, #19

    20:13 24.03.2026

  • 16 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    Неблагодарник!

    20:15 24.03.2026

  • 17 Гола вода

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Чичо Дони и чичо Мицотакис спряха ракетите срещу туркието. Бай Ердо остави ви безпомощни. Лека

    20:17 24.03.2026

  • 18 май май

    0 5 Отговор

    До коментар #11 от "Байрактар"70":

    Аре, стига вече антисемитизъм, че почна да писва от скинарщината ви.

    Коментиран от #25

    20:19 24.03.2026

  • 19 май май

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Ти видя ли летяща ракета към нас или я сънува преди махмурлука?
    И на новини кълвете, като на предизборни агитации.

    20:22 24.03.2026

  • 20 Пловдив

    5 0 Отговор
    Истината е,че Иран,са много силни,да не кажем непобедими.Много е важно,умни хора да управляват държавата.

    20:23 24.03.2026

  • 21 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Късно е..":

    Да опитат,след това исраила ще просъществува няколко часа

    Коментиран от #27

    20:24 24.03.2026

  • 22 май май

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Ердоган е кукла на конци, захранван с доларите на САШ и ЕССР.
    Ердоган получава трилиони долари от запада за това, да изполват териториите му за да притискат Русия с военните си бази, близо до границата й.
    С парите на запада Турция си направи курортите. Допреди това беше една пустиня, в която се и3х0ждахте зад първият голям камък.

    Коментиран от #24

    20:25 24.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "май май":

    Това да не е Европа които се изхождали на улиците и зад храстите докато дойдат османлиите и им показали тоалетните

    20:29 24.03.2026

  • 25 Леля Тьотка

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "май май":

    Викаш ГОИТЕ да си мълчат! Той и да иска тоя диктатор не може се вреди, защото тази война няма изхранване - военните действия смучат хазната и живота в името на глупостта и шидо мазонските жертвоприношения, които са им нужни за техните си ритуали. Нали сме глупави, какво знаем ние - то да не е квартален мозък да ръсиш на пейката пред входа

    20:39 24.03.2026

  • 26 Галин

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "тъй ли...":

    Гледам много му завиждаш.

    20:40 24.03.2026

  • 27 „Хирошима, моя любов“

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Абе":

    Не преувеличавай. Израел е малка страна и няма много земя за тестове. Турция има, а също така има и пустиня. Един тест/демонстрация там е достатъчен.

    20:50 24.03.2026

  • 28 5ззц9089з999

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Късно е..":

    Много си тъп как ще е по добре да воюваш срещу бебета и жени и три години ИЛИ със една бивша империя със една от най силните армии на света

    21:01 24.03.2026

