Ердоган: Турция ще остане извън конфликта в Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви след заседание на кабинета, че властите са твърдо решени да държат страната далеч от конфликта в Иран, като по този начин потвърди, че позицията на Анкара остава непроменена от началото на кризата, предава БТА.
В свое изявление, излъчено на живо в YouTube, Ердоган посочи, че Турция е сред малкото държави, които могат да разграничават правилното от неправилното. Той подчерта, че след началото на конфликта, започнал с нападенията срещу съседен Иран на 28 февруари, ролята на страната в анализа и разбирането на ситуацията става все по-обсъждана.
По думите му решенията на национално ниво се вземат хладнокръвно, на основата на международното право и принципите на добросъседство.
Ердоган заяви категорично, че Турция ще се въздържа от участие в конфликта и ще се стреми да не допусне войната да се разшири и да засегне допълнително региона. Той предупреди, че войната има не само физически измерения, но и оставя дълбоки следи в съзнанието и отношенията между народите. Според него ответните действия, насочени към държавите от Персийския залив, крият риск от ескалация на омраза и създаване на дългосрочни последици между поколенията.
Турският президент представи и икономически анализ, като отбеляза, че от началото на конфликта цените на петрола са се повишили с около 40%.
Той предупреди, че удължаването на войната може да доведе до допълнителни усложнения, особено при евентуално затваряне на стратегическия Ормузки проток, през който преминават около 20% от световната търговия с енергийни ресурси. По думите му подобен сценарий би предизвикал сериозни сътресения в глобалната икономика.
Ердоган отново обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху за конфликта, като призова за неговото прекратяване и за по-активно участие на международната общност в търсенето на решение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли...
Но преди всичко - 4ълмъ.
Коментиран от #5, #9, #16
19:40 24.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пенчо
19:44 24.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Европеец
До коментар #1 от "тъй ли...":Хитър и умен е султана, от регионален лидер стана световен фактор, па вие си пишете щуротии...
Коментиран от #8, #22
19:48 24.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 тъй ли...
До коментар #5 от "Европеец":Хитър, умен, лукав и използвач.
И един чичко с мустачки имаше подобни качества.
Коментиран от #13, #26
19:53 24.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Байрактар"70
Коментиран от #18
20:01 24.03.2026
12 Късно е..
Коментиран от #21, #28
20:02 24.03.2026
13 Европеец
До коментар #8 от "тъй ли...":Чичкото с мустака днес е видно,че не си е свършил работата..... Лудостта на евреина
Натаняхата трябва да бъда обуздана и спряна... Колко палачинки бяха избити, да не говоря за децата и старците, да не говоря за тероризма срещу Ливан, Сирия и Иран, да не говоря ей че той взе на каишка Дончо и запалиха света, да не говоря за кризата с горивата и икономиката която предизвика тоя ненормалник.. .Толкова ли е трудно да разбереш или пак ще изкараме "виновен" президента на Русия Владимир Путин....
20:02 24.03.2026
14 Сойкърим
Както е доказано в Кипър, Арцах, Ирак, Сирия, но също и с Гърция, турция международно право и принципи на добросъседство, са несъвместими понятия.
20:12 24.03.2026
15 Баш Хайдутин и действащ комунист
Коментиран от #17, #19
20:13 24.03.2026
16 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #1 от "тъй ли...":Неблагодарник!
20:15 24.03.2026
17 Гола вода
До коментар #15 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Чичо Дони и чичо Мицотакис спряха ракетите срещу туркието. Бай Ердо остави ви безпомощни. Лека
20:17 24.03.2026
18 май май
До коментар #11 от "Байрактар"70":Аре, стига вече антисемитизъм, че почна да писва от скинарщината ви.
Коментиран от #25
20:19 24.03.2026
19 май май
До коментар #15 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":Ти видя ли летяща ракета към нас или я сънува преди махмурлука?
И на новини кълвете, като на предизборни агитации.
20:22 24.03.2026
20 Пловдив
20:23 24.03.2026
21 Абе
До коментар #12 от "Късно е..":Да опитат,след това исраила ще просъществува няколко часа
Коментиран от #27
20:24 24.03.2026
22 май май
До коментар #5 от "Европеец":Ердоган е кукла на конци, захранван с доларите на САШ и ЕССР.
Ердоган получава трилиони долари от запада за това, да изполват териториите му за да притискат Русия с военните си бази, близо до границата й.
С парите на запада Турция си направи курортите. Допреди това беше една пустиня, в която се и3х0ждахте зад първият голям камък.
Коментиран от #24
20:25 24.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Абе
До коментар #22 от "май май":Това да не е Европа които се изхождали на улиците и зад храстите докато дойдат османлиите и им показали тоалетните
20:29 24.03.2026
25 Леля Тьотка
До коментар #18 от "май май":Викаш ГОИТЕ да си мълчат! Той и да иска тоя диктатор не може се вреди, защото тази война няма изхранване - военните действия смучат хазната и живота в името на глупостта и шидо мазонските жертвоприношения, които са им нужни за техните си ритуали. Нали сме глупави, какво знаем ние - то да не е квартален мозък да ръсиш на пейката пред входа
20:39 24.03.2026
26 Галин
До коментар #8 от "тъй ли...":Гледам много му завиждаш.
20:40 24.03.2026
27 „Хирошима, моя любов“
До коментар #21 от "Абе":Не преувеличавай. Израел е малка страна и няма много земя за тестове. Турция има, а също така има и пустиня. Един тест/демонстрация там е достатъчен.
20:50 24.03.2026
28 5ззц9089з999
До коментар #12 от "Късно е..":Много си тъп как ще е по добре да воюваш срещу бебета и жени и три години ИЛИ със една бивша империя със една от най силните армии на света
21:01 24.03.2026