Техеран: Само мощта на иранската армия може да гарантира нови инвестиции в региона и стабилноста на цените на петрола

Новите инвестиции в региона на Персийския залив, както и стабилността на цените на петрола, могат да бъдат гарантирани единствено от мощта на иранската армия, заявиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Иран.

„Няма да има нови инвестиции в региона, нито цените на енергията и петрола ще се върнат на предишните си нива, докато не стане ясно, че стабилността в региона е гарантирана от мощта на иранските въоръжени сили“, заяви Генералният щаб на иранската армия в специално изявление.

„Стабилност чрез сила“, добави се в изявлението.

Обръщайки се към своите противници, иранските военни заявиха, че са убедени, че „ситуацията няма да се върне към предишния ред, а това ще е възможно само когато мисълта за действие срещу иранския народ бъде напълно изтрита и забравена“.

Според Генералния щаб на иранските въоръжени сили „стратегическата мощ на противниците се е превърнала в стратегическо поражение“.

В тази връзка иранската армия заяви, че „провалът не трябва да се нарича споразумение“.