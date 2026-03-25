Техеран: Само мощта на иранската армия може да гарантира нови инвестиции в региона и стабилноста на цените на петрола

25 Март, 2026 06:37, обновена 25 Март, 2026 06:46 1 584 39

  • иран-
  • петрол-
  • армия-
  • инвестиции-
  • война

Стратегическата мощ на противниците се превърна в стратегическо поражение, заявиха от Генералния щаб на въоръжените сили

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите инвестиции в региона на Персийския залив, както и стабилността на цените на петрола, могат да бъдат гарантирани единствено от мощта на иранската армия, заявиха от Генералния щаб на въоръжените сили на Иран.

„Няма да има нови инвестиции в региона, нито цените на енергията и петрола ще се върнат на предишните си нива, докато не стане ясно, че стабилността в региона е гарантирана от мощта на иранските въоръжени сили“, заяви Генералният щаб на иранската армия в специално изявление.

„Стабилност чрез сила“, добави се в изявлението.

Обръщайки се към своите противници, иранските военни заявиха, че са убедени, че „ситуацията няма да се върне към предишния ред, а това ще е възможно само когато мисълта за действие срещу иранския народ бъде напълно изтрита и забравена“.

Според Генералния щаб на иранските въоръжени сили „стратегическата мощ на противниците се е превърнала в стратегическо поражение“.

В тази връзка иранската армия заяви, че „провалът не трябва да се нарича споразумение“.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фар

    24 22 Отговор
    Говори се, че евреите са убили и заместника на Лариджани.

    Коментиран от #7

    06:49 25.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сваляне на диктаторските режими

    36 9 Отговор
    Стабилността в региона на Персийския залив, а и по света ще е възможна, само когато Иран успее да свали режимите в САЩ и Израел. Режимите в САЩ и Израел многократно се доказаха като истинска заплаха за световния мир

    06:54 25.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    30 7 Отговор
    Тръмп изгуби и тази война.Ще плащаме 80 години репарации на Иран за убитите деца.

    06:54 25.03.2026

  • 7 Говори се

    14 17 Отговор

    До коментар #1 от "Фар":

    Една жена на пазара каза.....

    06:55 25.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Злото сащ-израел

    26 1 Отговор
    Си намери майстора.

    06:56 25.03.2026

  • 11 Хм...

    19 0 Отговор
    Е, по ясно от това няма как да се каже. Време е или сащ да си събира партакешите от региона, или инфантилния идиот тръмп да скача в дълбокото с наземна операция.

    07:00 25.03.2026

  • 12 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    2 19 Отговор
    Ква мощ бре...щатите ви смляха.

    Коментиран от #20, #24, #37

    07:01 25.03.2026

  • 13 Борче

    14 1 Отговор
    И aз бяx бopчe, нo eднa нeмcĸa фoндaция ми пpeдлoжи дa yпpaвлявaм eднa дpъжaвa, cъглacиx ce. И Aз нaпpaвиx нaвcяĸъдe нeмcĸитe фиpми из мoятa cтpaнa и гo нapичax тoвa "ycпex". Дa cи ĸyпyвaм бългapcĸa гpacтaвицa oт нeмcĸи мaгaзин - пъpвa paдocт e зa мeн. Така че утре ако има войа и немците ни кажат: скачайте познайте какво ще стане

    07:02 25.03.2026

  • 14 Зеленски бомби Иран

    1 16 Отговор
    Връща си на аятоласите заради Шахедите.

    Коментиран от #19

    07:03 25.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    14 0 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    Коментиран от #21, #29

    07:11 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зевзек

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Зеленски бомби Иран":

    Зеления никой вече не се интересува от него - утече в канала.

    07:14 25.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    "...опитват се да представят провала за победа..."

    Аха....познато, очень !!!
    ПЯТЬ года всекидневни пабеди, Сталинград гори отново ☝️

    07:16 25.03.2026

  • 22 Тити

    1 11 Отговор
    Иранците са взели на сериозно ама като им свършат ракетите що.ще правят ще се крият по пещерите.

    Коментиран от #28

    07:16 25.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зевзек

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    "щатите ви смляха"

    Ама протока затворен и пак удари по израел и катар пък нашите козячета ревът ли ревът.

    07:16 25.03.2026

  • 25 Запознат

    13 0 Отговор

    До коментар #23 от "Карго 200":

    "той им каза,че му трябват още 200 000 000 000"

    Пък конгреса му показа средния - то с милиарди няма как да бомбандираш иранците и да пазиш евреите. Произвеждали по 600 ПВО ракети на година а изразходват толкова за една нощ.

    Коментиран от #38

    07:21 25.03.2026

  • 26 Учуден

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Карго 200":

    "и американски самолетоносач с десантни кораби и пехота в групата си приближават Залива"

    И като приближават залива какво - къде са другите два самолетоносача - ааа забравих запали им се пералното помещение.

    07:25 25.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Помнещ

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тити":

    "ама като им свършат ракетите що.ще правят"

    Както на руснаците свършиха ракетите още 2022 ли. Обаче на господарите ти ракетите никога не свършват - като на компютъра щракаш с мишката и се появяват нови.

    07:28 25.03.2026

  • 29 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    КРАВАРСКА КОМИТА,НЕ СЕ ПРЕДАВА,ОНА КЕ БЕГА,МАКАР И УСАана

    07:29 25.03.2026

  • 30 Мера според мера !

    12 1 Отговор
    САЩ си строшиха зъбите !
    В случая Иран просто се защитава !
    Не са нападали никой !
    Какво има да ми обяснява рижия, че "преговарят" !?
    Техните преговори са датърсят предатели пионки от вътре !
    Ама ядец !

    Коментиран от #32

    07:29 25.03.2026

  • 31 Американеца

    10 2 Отговор
    Давай Иран, целия свят е с теб, в името на свободата, демокрацията и справедливостта, накажи долните кравари и ционисти.

    07:29 25.03.2026

  • 32 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 10 Отговор

    До коментар #30 от "Мера според мера !":

    Съсипаха ги за три седмици...сега ша ги довършат

    07:31 25.03.2026

  • 33 Карго 200

    2 8 Отговор
    Каде е най-големият военноморски съвременен музей в света?

    Разбира се. Това го знае всяко хлапе!
    Отговора е Новорусиск на Черно море. Повечето от експонатите са на активна бойна служба,но всеки руски капитан не желае да ги използва по предназначение. Незнам. Може би нещо се е случило!?
    Може да ги използват за риболов,разбира се Украйна,когато им разреши риболов,защото морето е опасно. Някой казва,че в Черно Море е новия Бермудски триъгълник. Руснаците вярват в това.

    07:31 25.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Морския

    3 4 Отговор
    Руските нашественици нали предлагаха на Украйна да се предаде за да няма смърт и разрушения.А защо не предложат същото на Иран.

    07:41 25.03.2026

  • 37 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    И един мармот отваряше шоколад

    07:41 25.03.2026

  • 38 Карго 200

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Запознат":

    Малко не си разбрал.
    Да,близо си до цифрата,700 бр. е производствения капацитет на САЩ за една година,но става въпрос за прихващачите PAC 2 и PAK 3 за ПВО системите "Патриот" ,които се използват за противовъздушна и противоракетна отбрана. Този ограничен производствен капацитет е за въпросният отбранителен компонент и няма нищо общо,с нападателните средства и възможности на САЩ. Големия и разновиден брой нападателни ракетни разновидности е зашеметяващ. Могат без прекъсване ,да си произвеждат и бомбят когото си поискат,и могат да го правят сто години 24/7.

    07:47 25.03.2026

  • 39 Възраждане

    0 0 Отговор
    Шапки долу пред революционната гвардия. Доказаха, че са втората най-силна армия в Света след руската, която вече 4 години възпира цялото НАТО в Украйна. Иран може да унищожава САЩ също още 4 години

    07:58 25.03.2026

