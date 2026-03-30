Китай забрани на японски депутат да влиза в страната заради посещения в Тайван

Китайските власти обявиха, че забраняват на японския депутат Кейджи Фуруя да влиза на територията на страната заради негови посещения в Тайван, съобщава Франс прес, предава БТА.

Мярката е поредно проявление на нарастващото напрежение между Пекин и Токио, което се засили след изявления на японската премиерка Санае Такаичи, че Япония би реагирала военно при евентуална атака срещу Тайван.

Китай смята Тайван за неразделна част от своята територия и не изключва използването на сила за постигане на обединение.

Според китайското външно министерство Кейджи Фуруя многократно е посещавал Тайван въпреки протестите на Пекин и по този начин е накърнил суверенитета и териториалната цялост на Китай.

По информация на медии депутатът е провел среща с тайванския президент Уилям Лай по-рано този месец, като е заявил, че изказванията на японския премиер представляват позицията на правителството и не са проблем.

Освен забраната за влизане, Китай въвежда и ограничения за китайски граждани и организации да поддържат контакти с Фуруя, както и замразяване на негови евентуални активи в страната.