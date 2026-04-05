Тръмп: "Има добри шансове" да бъде постигнато споразумение с Иран утре

Доналд Тръмп прогнозира, че „има добри шансове“ да бъде постигнато споразумение с Иран утре - деня, в който изтича даденият от американския президент на Техеран ултиматум за отваряне на Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Мисля, че утре има добри шансове“ за постигане на споразумение, заяви Тръмп в телефонно интервю за американската телевизия „Фокс Нюз“.

В същото време той повтори заплахата, отправена по-рано в публикация в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че ако Иран не се съгласи, „ще видите как мостове и електроцентрали се срутват в цялата страна“.