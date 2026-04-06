Земетресение с магнитуд 4,3 разтърси Северозападна Гърция

6 Април, 2026 08:32, обновена 6 Април, 2026 08:47 1 306 1

Трусът е регистриран край Янина, няма данни за пострадали или щети

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в Гърция, съобщава АНА-МПА, предава БТА.

Трусът е засечен около 7:20 ч. в района на Янина, разположен в северозападната част на страната.

По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът е бил на около 325 километра северозападно от Атина.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.


Подобни новини


  • 1 Хмм

    4 1 Отговор
    В този район има 1 милиард барела петрол на дълбочина 5 километра. Пробни сондажи са направени през 2000 г. Необяснимо е защо не са го добивали. Други райони в страната също имат петрол и природен газ в много големи количества.

    08:55 06.04.2026

