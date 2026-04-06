Земетресение с магнитуд 4,3 разтърси Северозападна Гърция

Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е било регистрирано рано тази сутрин в Гърция, съобщава АНА-МПА, предава БТА.

Трусът е засечен около 7:20 ч. в района на Янина, разположен в северозападната част на страната.

По данни на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът е бил на около 325 километра северозападно от Атина.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.