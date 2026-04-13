След вота в Унгария: Александър Вучич поздрави Петер Мадяр и благодари на Виктор Орбан

След вота в Унгария: Александър Вучич поздрави Петер Мадяр и благодари на Виктор Орбан

13 Април, 2026 10:12, обновена 13 Април, 2026 10:18 836 12

  • вучич-
  • мадяр-
  • орбан-
  • унгария-
  • избори

Отношенията между Сърбия и Унгария в момента се намират в исторически най-високата си точка

След вота в Унгария: Александър Вучич поздрави Петер Мадяр и благодари на Виктор Орбан - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич поздрави Петер Мадяр, лидер на унгарската партия „Тиса“, за победата му на парламентарните избори и изрази надежда за продължаване на сътрудничеството между двете страни.

„Поздравявам Петер Мадяр за изборната му победа. Вярвам в продължаването на ползотворното сътрудничество между Унгария и Сърбия и съм благодарен на Виктор Орбан, че направи възможни подобни отношения“, написа Вучич в публикацията си във Facebook.

Отношенията между Сърбия и Унгария в момента се намират в исторически най-високата си точка, характеризирайки се със стратегическо партньорство, което надхвърля традиционното добросъседство.

През април 2025 г. двете страни подписаха мащабно споразумение в областта на отбраната, което се определя като стъпка към фактически военен съюз.

Сърбия и Унгария са тясно свързани чрез газовата инфраструктура (Балкански поток). Сигурността на тези трасета е приоритет, като наскоро бяха докладвани опити за саботаж чрез поставяне на взривни вещества край общата газова мрежа.

Александър Вучич и Виктор Орбан поддържат близки лични и политически отношения, като често заемат сходни позиции по въпроси на ЕС, миграцията и войната в Украйна. Унгария е един от най-силните застъпници за ускореното приемане на Сърбия в Европейския съюз.

В Унгария настъпва значителна политическа промяна след парламентарните избори на 13 април. Предстои да се види как това ще се отрази на досегашната "специална връзка" между Белград и Будапеща, която бе силно персонализирана от отношенията Вучич–Орбан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    И Вучич ще пътува......

    Коментиран от #8

    10:20 13.04.2026

  • 2 Българин

    След Орбан и Вучич е пътник.После Фицо.

    10:22 13.04.2026

  • 3 Перо

    И Вучич ще гризне дръвцето с правителството на Сорос в Будапеща!

    10:22 13.04.2026

  • 4 Прометей

    И този кандидат за диктатор ще си заминава

    10:24 13.04.2026

  • 5 Вучич

    също е аут на следващите избори и го знае, затова всячески се мъчи да ги отложи

    10:26 13.04.2026

  • 6 Питам

    Къде е Сиярто?

    Коментиран от #11

    10:29 13.04.2026

  • 7 Летописец

    Горди и независими държави ! Не като умнокрасивите турски слугини в София .

    10:35 13.04.2026

  • 8 Оракула от Делфи

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    След Орбан , е ред на "Банкера от Банкя" и неговото политическо (Е.Т. БОЙКО БОРИСОВ)!


    На добър час... и не поглеждай назад !!!

    10:38 13.04.2026

  • 9 Всъщност

    Брюксел (ЕС) си прави сметката да пуска мюсюлмански мигранти от Турция до Косово . Ще ни залеят . Единствено военен съюз със Сърбия и Унгария ще ни спаси ! За да оцелее България .

    10:38 13.04.2026

  • 10 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    Сега когато Орбан го няма

    Двамата с Мицкоски

    Няма да могат да прецакат

    България

    И да набутат Северна Македония
    През задния вход

    Приключиха Интригите на Мазния Маджар .

    10:41 13.04.2026

  • 11 Върти Телефони

    До коментар #6 от "Питам":

    На Катъра Калантарян

    Ама Лавров не му вдига.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    На Полезните Идиоти
    Когато им мине мандата
    После им бият ШУТА.

    ХУЯРТО сега ще се крие като Плъх

    10:43 13.04.2026

  • 12 Тръмпи

    Тоя Мадяр ще последва съдбата на Мадуро.

    10:47 13.04.2026

