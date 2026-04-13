След вота в Унгария: Александър Вучич поздрави Петер Мадяр и благодари на Виктор Орбан

Сръбският президент Александър Вучич поздрави Петер Мадяр, лидер на унгарската партия „Тиса“, за победата му на парламентарните избори и изрази надежда за продължаване на сътрудничеството между двете страни.
„Поздравявам Петер Мадяр за изборната му победа. Вярвам в продължаването на ползотворното сътрудничество между Унгария и Сърбия и съм благодарен на Виктор Орбан, че направи възможни подобни отношения“, написа Вучич в публикацията си във Facebook.
Отношенията между Сърбия и Унгария в момента се намират в исторически най-високата си точка, характеризирайки се със стратегическо партньорство, което надхвърля традиционното добросъседство.
През април 2025 г. двете страни подписаха мащабно споразумение в областта на отбраната, което се определя като стъпка към фактически военен съюз.
Сърбия и Унгария са тясно свързани чрез газовата инфраструктура (Балкански поток). Сигурността на тези трасета е приоритет, като наскоро бяха докладвани опити за саботаж чрез поставяне на взривни вещества край общата газова мрежа.
Александър Вучич и Виктор Орбан поддържат близки лични и политически отношения, като често заемат сходни позиции по въпроси на ЕС, миграцията и войната в Украйна. Унгария е един от най-силните застъпници за ускореното приемане на Сърбия в Европейския съюз.
В Унгария настъпва значителна политическа промяна след парламентарните избори на 13 април. Предстои да се види как това ще се отрази на досегашната "специална връзка" между Белград и Будапеща, която бе силно персонализирана от отношенията Вучич–Орбан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #8
10:20 13.04.2026
2 Българин
10:22 13.04.2026
3 Перо
10:22 13.04.2026
4 Прометей
10:24 13.04.2026
5 Вучич
10:26 13.04.2026
6 Питам
Коментиран от #11
10:29 13.04.2026
7 Летописец
10:35 13.04.2026
8 Оракула от Делфи
До коментар #1 от "Атина Палада":След Орбан , е ред на "Банкера от Банкя" и неговото политическо (Е.Т. БОЙКО БОРИСОВ)!
На добър час... и не поглеждай назад !!!
10:38 13.04.2026
9 Всъщност
10:38 13.04.2026
10 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Двамата с Мицкоски
Няма да могат да прецакат
България
И да набутат Северна Македония
През задния вход
Приключиха Интригите на Мазния Маджар .
10:41 13.04.2026
11 Върти Телефони
До коментар #6 от "Питам":На Катъра Калантарян
Ама Лавров не му вдига.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
На Полезните Идиоти
Когато им мине мандата
После им бият ШУТА.
ХУЯРТО сега ще се крие като Плъх
10:43 13.04.2026
12 Тръмпи
10:47 13.04.2026