След вота в Унгария: Александър Вучич поздрави Петер Мадяр и благодари на Виктор Орбан

Сръбският президент Александър Вучич поздрави Петер Мадяр, лидер на унгарската партия „Тиса“, за победата му на парламентарните избори и изрази надежда за продължаване на сътрудничеството между двете страни.

„Поздравявам Петер Мадяр за изборната му победа. Вярвам в продължаването на ползотворното сътрудничество между Унгария и Сърбия и съм благодарен на Виктор Орбан, че направи възможни подобни отношения“, написа Вучич в публикацията си във Facebook.

Отношенията между Сърбия и Унгария в момента се намират в исторически най-високата си точка, характеризирайки се със стратегическо партньорство, което надхвърля традиционното добросъседство.

През април 2025 г. двете страни подписаха мащабно споразумение в областта на отбраната, което се определя като стъпка към фактически военен съюз.

Сърбия и Унгария са тясно свързани чрез газовата инфраструктура (Балкански поток). Сигурността на тези трасета е приоритет, като наскоро бяха докладвани опити за саботаж чрез поставяне на взривни вещества край общата газова мрежа.

Александър Вучич и Виктор Орбан поддържат близки лични и политически отношения, като често заемат сходни позиции по въпроси на ЕС, миграцията и войната в Украйна. Унгария е един от най-силните застъпници за ускореното приемане на Сърбия в Европейския съюз.



В Унгария настъпва значителна политическа промяна след парламентарните избори на 13 април. Предстои да се види как това ще се отрази на досегашната "специална връзка" между Белград и Будапеща, която бе силно персонализирана от отношенията Вучич–Орбан.