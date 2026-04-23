Франция очаква нови санкции на ЕС срещу еврейски заселници в окупирания Западен бряг

23 Април, 2026 13:56 925 18

Баро: мерките могат да бъдат приети в следващите дни след дълго блокиране

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че в рамките на следващите дни се очаква Европейският съюз да приеме санкции срещу еврейски заселници, които според него носят отговорност за убийства на палестинци и палежи в окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю за радио „Франс Енфо“ Баро подчерта, че целта на Париж е промяна в действията на израелското правителство – включително осигуряване на достъп за хуманитарна помощ в Газа, спиране на незаконната колонизация на Западния бряг и ограничаване на насилието от страна на радикални заселници.

Той припомни, че вече година настоява за европейски санкции срещу лица и организации, замесени в убийства на палестинци и палежи, но досега те са били блокирани заради унгарско вето. По думите му това препятствие може да бъде преодоляно и мерките да бъдат приети в близко време.

Западният бряг остава сцена на засилено насилие, в което участват както заселници, така и израелски сили, като напрежението се е увеличило след началото на конфликта в Близкия изток през февруари, отбелязва АФП.

Според данни, цитирани от Франс прес и Палестинската автономна власт, най-малко 1 065 палестинци - бойци и цивилни - са загинали там от началото на войната в Газа, започнала след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Баро коментира и възможността за частично суспендиране на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, като заяви, че подобно решение зависи от европейско съгласие. Той предупреди, че при липса на промяна в израелската политика „не може да се прави, че нищо не се е случило“.

По-рано френският президент Еманюел Макрон определи подобна стъпка като „легитимен въпрос“, ако настоящата политика на Израел продължи.

В същия контекст Баро определи атаките срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан като военно престъпление, след като двама френски военни от мисията на ЮНИФИЛ загинаха при нападение. ООН също подчерта, че умишлените атаки срещу „сините каски“ представляват тежко нарушение на международното право и могат да се квалифицират като военни престъпления.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    23 7 Отговор
    Стига с Тея неработещи санкции еми предприемете военни действия и специализирани операции срещу еврейската държава и терористичния й режим на Израел

    13:58 23.04.2026

  • 2 .....

    6 2 Отговор
    Всеки нещо чака и се крие зад ЕС🤣😂

    14:01 23.04.2026

  • 3 Кирило Буданов, разведчик

    6 18 Отговор
    Франция вместо да чака, пък да хване арестува някой руски танкер, става ли ?

    Коментиран от #13

    14:02 23.04.2026

  • 4 Той припомни

    10 2 Отговор
    ....................Той припомни, че вече година настоява за европейски санкции срещу лица и организации, замесени в убийства на палестинци и палежи, но досега те са били блокирани заради унгарско вето.???

    14:04 23.04.2026

  • 6 Сапун "чNф уT"

    12 0 Отговор
    През последното хилядолетие почти няма държава в Европа от Русия до Франция и от Швеция до Италия, която да не е гонила чифу Ти те с всички съпътстващи хигиенизиращи мероориятия !
    Защо ли ?!

    Коментиран от #7

    14:07 23.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слава Украйна

    3 6 Отговор
    Смляха свинята

    Коментиран от #11

    14:15 23.04.2026

  • 9 Коста

    3 1 Отговор
    Ади ве... И аз очаквам. А дано! Ама надали.

    14:16 23.04.2026

  • 10 Поне едно добро нещо се случва

    2 7 Отговор
    Русия Умира

    Коментиран от #14

    14:17 23.04.2026

  • 11 Коста

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Слава Украйна":

    Смляха Окраина. 100 години само населението ще възстановят. 200 години американците ще цоцат суровини. Според договора.

    14:18 23.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Не ти става

    14:19 23.04.2026

  • 14 Коста

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Поне едно добро нещо се случва":

    Ти си умрял х,й. Ако не беше щеше да си умрял български гражданин за Окраина

    14:23 23.04.2026

  • 15 идиоти вън

    0 0 Отговор
    За всички, за всички!!!!

    14:28 23.04.2026

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРАВ Е БАРО. КРУТИ МЕРКИ КЪМ ТЕЗИ, КОИТО НАРОЧНО ЗАПОЧНАХА ВОЙНАТА. КОЛКО ГОДИНИ Е КОНФЛИКТА В ИВИЦАТА ГАЗА?

    14:46 23.04.2026

  • 17 отвращение

    0 0 Отговор
    На тези човекоподобни същества които подкрепят сатаните и говорят за милост и човешки права. Отвращение!!!!!!!

    15:24 23.04.2026

  • 18 Някой

    2 0 Отговор
    Минимум да върнат Израел в начални граници и международни войски по тях където са окупирали.

    15:37 23.04.2026

