Франция очаква нови санкции на ЕС срещу еврейски заселници в окупирания Западен бряг

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че в рамките на следващите дни се очаква Европейският съюз да приеме санкции срещу еврейски заселници, които според него носят отговорност за убийства на палестинци и палежи в окупирания Западен бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю за радио „Франс Енфо“ Баро подчерта, че целта на Париж е промяна в действията на израелското правителство – включително осигуряване на достъп за хуманитарна помощ в Газа, спиране на незаконната колонизация на Западния бряг и ограничаване на насилието от страна на радикални заселници.

Той припомни, че вече година настоява за европейски санкции срещу лица и организации, замесени в убийства на палестинци и палежи, но досега те са били блокирани заради унгарско вето. По думите му това препятствие може да бъде преодоляно и мерките да бъдат приети в близко време.

Западният бряг остава сцена на засилено насилие, в което участват както заселници, така и израелски сили, като напрежението се е увеличило след началото на конфликта в Близкия изток през февруари, отбелязва АФП.

Според данни, цитирани от Франс прес и Палестинската автономна власт, най-малко 1 065 палестинци - бойци и цивилни - са загинали там от началото на войната в Газа, започнала след атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Баро коментира и възможността за частично суспендиране на споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, като заяви, че подобно решение зависи от европейско съгласие. Той предупреди, че при липса на промяна в израелската политика „не може да се прави, че нищо не се е случило“.

По-рано френският президент Еманюел Макрон определи подобна стъпка като „легитимен въпрос“, ако настоящата политика на Израел продължи.

В същия контекст Баро определи атаките срещу мироопазващите сили на ООН в Ливан като военно престъпление, след като двама френски военни от мисията на ЮНИФИЛ загинаха при нападение. ООН също подчерта, че умишлените атаки срещу „сините каски“ представляват тежко нарушение на международното право и могат да се квалифицират като военни престъпления.