  Тема: Украйна

Петима души загинаха при атака на украински дронове срещу град Джанкой в северната част на Крим

6 Май, 2026 02:46, обновена 6 Май, 2026 02:58 566 4

  • крим-
  • джанкой-
  • дронове-
  • загинали

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали при украинска атака с дронове над град Джанкой в северната част на Крим.

Това съобщи Сергей Аксьонов, глава на управляваната от Руската федерация Република Крим.

„За съжаление, в резултат на удара с вражески дронове над Джанкой има жертви сред цивилното население – петима души са загинали. Изказвам най-искрените и дълбоки съболезнования на техните семейства и приятели. Властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа“, написа той в Telegram.
На мястото на инцидента работят съответните служби.

Република Крим заема територията на едноименния полуостров в Черно море, който от март 2014 г. е предмет на остър международен спор. Русия го анексира след референдум, непризнат от по-голямата част от международната общност, която го счита за окупирана територия на Украйна. Русия управлява региона като свой субект (Република Крим и Севастопол).


  • 1 Румен Решетников

    3 4 Отговор
    Бой по крепостните, докато не се приберат обратно в Рассия!

    03:36 06.05.2026

  • 2 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Укрия не е обявила война на Русия и според международното право това нападение е терористична атака и военно престъпление.
    А в България пияни украински лелки ръгат с ножове български данъкоплатци.Е,от Варна са,но с БГ паспорти

    Коментиран от #3

    04:05 06.05.2026

  • 3 Кой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    ти говори за война, това е специална военна операция по демилитализиране не Рашастан

    Коментиран от #4

    04:07 06.05.2026

  • 4 Е щом не е война

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Русия може спокойно да нанася ядрени удари по Киев и Лвов.
    Бум, бум Киев! Бум, бум Лвов! Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣❗

    04:33 06.05.2026

