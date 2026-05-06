Петима души загинаха при атака на украински дронове срещу град Джанкой в северната част на Крим

Петима души са загинали при украинска атака с дронове над град Джанкой в северната част на Крим.
Това съобщи Сергей Аксьонов, глава на управляваната от Руската федерация Република Крим.
„За съжаление, в резултат на удара с вражески дронове над Джанкой има жертви сред цивилното население – петима души са загинали. Изказвам най-искрените и дълбоки съболезнования на техните семейства и приятели. Властите ще окажат цялата необходима помощ и подкрепа“, написа той в Telegram.
На мястото на инцидента работят съответните служби.
Република Крим заема територията на едноименния полуостров в Черно море, който от март 2014 г. е предмет на остър международен спор. Русия го анексира след референдум, непризнат от по-голямата част от международната общност, която го счита за окупирана територия на Украйна. Русия управлява региона като свой субект (Република Крим и Севастопол).
