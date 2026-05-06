Politico: Германия на "самотника" Мерц - скъпа енергия, високи данъци, безконтролна бюрокрация и деиндустриализация

Офисът на германския канцлер Фридрих Мерц е „пълен със съветници, но му липсват истински съюзници“, съобщава Politico, позовавайки се на източници.
Той няма вътрешен кръг извън офиса и няма лоялисти, отбелязва изданието. Никой от онези, които са придружавали канцлера в дългия му възход към власт, не остава в непосредствения му кръг. Ключов бивш личен помощник напусна канцлерството само след 11 седмици, бившият му началник на кабинета беше уволнен през януари, а личният му прессекретар беше понижен до заместник-прессекретар на партията.
Веднага след изборите Мерц и неговите коалиционни партньори оказаха натиск върху оттеглящия се Бундестаг да измени конституцията, за да позволи рекордни заеми за финансиране на отбрана, инфраструктура и климатични промени. С изключение на обещанията за военни разходи обаче, курсът на Германия изглежда е останал почти непроменен, отбелязва изданието.
Обещаните намаления на данъците върху енергията никога не се материализираха, нито пък много рекламираната „есен на реформите“ на Мерц. Въпреки че някога е наричал увеличенията на данъците „отрова“, високоплатените служители сега се готвят за по-нататъшни увеличения. По-големи икономически проблеми продължават да съществуват: високи цени на енергията, високи данъци, бюрокрация извън контрол и деиндустриализация, съобщава Politico.
Мерц започва да напомня на много германци за Ангела Меркел. Бивши федерален министър от ХДС обаче твърди, че това сравнение е несправедливо, тъй като Меркел никога не би позволила да бъде притисната в ъгъла от коалиционните си партньори. Той посочи като пример скорошния пакет за подкрепа – временно намаление на данъците върху горивата и необлагаем бонус до 1000 евро за служителите. Мерц изразяваше съмнения относно тези мерки чак до последната сесия на коалиционните преговори. След това одобри пакета. Според бившия министър Меркел никога не би влязла в преговори с такава позиция и никога не би позволила на партньорите си да я представят като слаба.
„Фридрих Мерц спечели канцлерския пост, като зае позиции и даде обещания, които противоречат на позициите и действията, определящи сегашното му управление. Въпросът остава как този безпрецедентен разрив ще се отрази на политическата култура на страната ни“, каза бившият германски министър на финансите Кристиан Линднер.
Във външната политика канцлерът първоначално беше по-решителен от своите предшественици, Олаф Шолц или Меркел, особено по отношение на Русия и отговорността на Европа да защитава както Украйна, така и себе си. Мерц иска Германия да остане член на Северноатлантическия алианс, но също така иска Европа да стане по-малко зависима от американската сила. В същото време той никога не е подкрепял лозунга на Тръмп от MAGA: „Да направим Америка отново велика“.
В допълнение към липсата на лоялен вътрешен кръг, на Мерц и неговата партия им липсва мрежа от съмишленици интелектуалци, които биха могли да ги въоръжат с аргументи, пише Politico. Канцлерът се опитва да говори откровено, но без достатъчно аргументация често се оставя уязвим за атаки, обяснява изданието.
Мерц навлиза във втората си година на поста с три възможни сценария: първо, запазване на коалицията и прилагане на реформи. В този случай Германия ще постигне стабилност, поне до следващите федерални избори, но не и промяната на курса, обещана от канцлера.
Второ, успехът на „Алтернатива за Германия“ (AfD) на есенните избори в Източна Германия, където крайната десница може да спечели поста на президент на провинцията за първи път, засилва центробежните сили на коалицията. Мерц многократно е изключвал възможността за сформиране на малцинствено правителство, но ако остане непреклонен, някой друг в партията му може да се окаже по-малко сдържан, отбелязва Politico.
Третият сценарий включва криза, дължаща се на външни фактори – конфликти, тероризъм, пандемия или финансова криза.
Според анкета, публикувана в края на април, само 15% от германците са доволни от представянето на Мерц, докато 83% са недоволни – най-лошото представяне досега за германски канцлер. Дори Шолц беше по-популярен в края на мандата си, отколкото е Мерц сега, съобщава Politico.
Тръмп критикува Мерц за забележките му за това, че САЩ са „унижени“ от иранците. След това той обяви намерението си да „намали значително“ американския контингент в Германия.
В момента в Германия са разположени приблизително 35 000 американски войници - почти половината от всички американски сили в Европа; щабът на Европейското командване на САЩ се намира в Щутгарт.
Че и у нас пълно с такива.
На ти санкции, не ви е срам!
6 Каква новина на часа е това?
преди 12 години още по времето на Меркел,
след това предупреждавахме до какво ще доведат т.н.
санкции срещу Русия от страна на ЕС и Германия,
а примитивните впиянчени русофоби ни наричаха
"кoпeйkи" и си мислеха, че ни обиждат, а всъщност
обиждаха себе си.
09:23 06.05.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ НЯМА ДА ИМА 5 ТИ РАЙХ СЛЕД ЛЬО РАЙХА НА ЕС ... АМИ НЯКАКЪВ ИСЛЯМСКИ ХАЛИФАТ В ЗАПАДНА ЕВРОПА
..... ДОБРЕ ЧЕ НЯМА ДА ГО ДОЖИВЕЯ:)
09:24 06.05.2026
12 Мерц
С Урсула имаме инструменти! И "свободни медии"!
Коментиран от #15
09:30 06.05.2026
15 Мерц
До коментар #12 от "Мерц":Ако си подобрим отношенията с Русия, икономката ни ще се възстанови. но пък тогава без "враг" няма как НАТО да съществува! А там е голямата далавера!
Само на "пандемии", "климатични промени" и "зелени сделки" не се живее!
А и за украинците на кой му пука? Важното е да уважа и паметта на дядо си!
Коментиран от #22
09:44 06.05.2026
19 Важното е
си отива
Германия изобщо не ни интересува.
Коментиран от #20
10:16 06.05.2026
20 Хихи
До коментар #19 от "Важното е":не можеш без да споменеш Русия ! Още тъгуваш за руския богатир...
10:22 06.05.2026
22 Има
До коментар #15 от "Мерц":логика в това, което казваш, но не съвсем. Я погледни как без някой голям външен враг Германия беше вдигната на крака след ВСВ. Вярно не без намесата на САЩ, но въпреки "студената война" не се притесняваха да си цоцат ресурси от Русия на далавера. Че и не само те, ами цяла западна Европа.
И стигнаха там където бяха, докато не дойдоха недоказали се комплексари, които не са никакви политици, ами най-обикновенни послушковци, готови на всичко за някое пени. Резултата е виден.. и за да оцелее, трябва нов ден на бастилиата.. ако ше ден на Брюксел да е.. и цялата тази сган, по най демократичния начин (с камъни и тояги) да поема към йилище 2х3м, след като им е отнето цялото имущество. А че трябват и реформи на ЕС ниво.. е отделна тема.
10:27 06.05.2026
