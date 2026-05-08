Арестуваха за корупция бившия изпълнителен директор на China Eastern Airlines

Върховната народна прокуратура на Китайската народна република разпореди ареста на Лиу Шаойонг, бивш изпълнителен директор на China Eastern Airlines, една от най-големите авиокомпании в страната.

Той е заподозрян в подкуп, се казва в изявление на прокуратурата.

Лиу Шаойонг преди това е бил председател на управителния съвет China Eastern Airlines и China Southern Airlines. Той е злоупотребил със служебното си положение, за да получи облаги за други лица в замяна на подкупи. Прокуратурата заяви, че бившият изпълнителен директор подлежи на наказателна отговорност.

Бившият изпълнителен директор на China Eastern Airlines е разследван през юни 2025 г. Лиу Шаойонг, който оглавяваше партийната организация на авиокомпанията, беше изключен от Комунистическата партия на Китай през януари 2026 г.

Китайското правителство засили борбата си с корупцията, след като петото поколение китайски лидери, водени от Си Дзинпин, дойде на власт през 2012 г. През последните години, в резултат на мащабна кампания, много длъжностни лица, включително високопоставени, загубиха постовете си и бяха осъдени на присъди, включително доживотен затвор. През януари китайският лидер нареди засилени мерки срещу корумпираните по време на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.).