Новини
Свят »
Китай »
Арестуваха за корупция бившия изпълнителен директор на China Eastern Airlines

Арестуваха за корупция бившия изпълнителен директор на China Eastern Airlines

8 Май, 2026 08:08, обновена 8 Май, 2026 08:13 442 2

  • китай-
  • корупция-
  • арест

Лиу Шаойонг е заподозрян в получаване на подкупи

Арестуваха за корупция бившия изпълнителен директор на China Eastern Airlines - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховната народна прокуратура на Китайската народна република разпореди ареста на Лиу Шаойонг, бивш изпълнителен директор на China Eastern Airlines, една от най-големите авиокомпании в страната.

Той е заподозрян в подкуп, се казва в изявление на прокуратурата.

Лиу Шаойонг преди това е бил председател на управителния съвет China Eastern Airlines и China Southern Airlines. Той е злоупотребил със служебното си положение, за да получи облаги за други лица в замяна на подкупи. Прокуратурата заяви, че бившият изпълнителен директор подлежи на наказателна отговорност.

Бившият изпълнителен директор на China Eastern Airlines е разследван през юни 2025 г. Лиу Шаойонг, който оглавяваше партийната организация на авиокомпанията, беше изключен от Комунистическата партия на Китай през януари 2026 г.

Китайското правителство засили борбата си с корупцията, след като петото поколение китайски лидери, водени от Си Дзинпин, дойде на власт през 2012 г. През последните години, в резултат на мащабна кампания, много длъжностни лица, включително високопоставени, загубиха постовете си и бяха осъдени на присъди, включително доживотен затвор. През януари китайският лидер нареди засилени мерки срещу корумпираните по време на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.).


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодоров

    2 0 Отговор
    Ама така и трябва ,тук таме да висват по някои за назидание и да държи топло на тези които си го помислят .

    08:18 08.05.2026

  • 2 Не като тука

    2 0 Отговор
    Тоя ще замине на стадиона, а роднинте му ще платят сметката за патрона.

    08:23 08.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания