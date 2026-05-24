Захарова посъветва Макрон да поиска от френските медии кадри от Старобилск
Захарова посъветва Макрон да поиска от френските медии кадри от Старобилск

24 Май, 2026 18:30, обновена 24 Май, 2026 18:21 712 19

Ударът е извършен в отговор на терористичните атаки на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в Русия

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон трябва да поиска от френските журналисти кадри от Старобелск, за да разбере, че подкрепата му за Киев финансира тероризма, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захаров.

Тя коментира публикацията на Макрон в X, в която той заявява, че решимостта на Франция да подкрепи Украйна е само засилена след масирания удар на руските въоръжени сили по военни цели на украинска територия с ракета „Орешник“. Според руското Министерство на отбраната ударът е извършен в отговор на терористичните атаки на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в Русия.

„Нека Макрон поиска от френските журналисти, които в момента са в Старобилск, да му покажат кадри от бомбардирания колеж и две дузини загинали деца – може би това ще затвърди убеждението му, че финансира тероризма“, подчерта Захарова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 така така

    10 11 Отговор
    Макрон е нацистче. Не се интересува от това!

    18:23 24.05.2026

  • 4 Направо е смешен

    3 4 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:23 24.05.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    11 10 Отговор
    Украинците си бутат някаква стара сграда, ушанките къв го дирят вътре?!

    Коментиран от #14

    18:23 24.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    само си ми ударила гаража...накъсвам те

    18:24 24.05.2026

  • 7 Тома

    4 6 Отговор
    Макрон му дай арменския микрофон да пее шансони

    18:25 24.05.2026

  • 8 Пришелец

    5 5 Отговор
    Тая се е взела много на сериозно?!.

    18:27 24.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ехеее

    7 4 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    18:29 24.05.2026

  • 11 Кви цивилни ма?

    7 4 Отговор
    Ликвидирани са оператори на дронове от подразделение на Рубикон.Това,че са се криели сред цивилни и са използвали общежитие е ваш проблем блатари мръсни.
    Станахте за резил на цял свят с лъжите си.

    18:31 24.05.2026

  • 12 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    7 5 Отговор
    Тази нощ град Била Церква (Бяла църква) с 200 хиляди жители, на 80 км от Киев, бе ударен с балистична ракета „Орешник“. Това е поздравът на Путин за празника на българската писменост към стотиците деца, които изучават там български език и за техните преподаватели от България.
    Един град, побратимен със Стара Загора, е зверски поразен и няма никаква официална реакция от общинската управа на града-побратим.
    Как се нарича това? Неутралитет, политическа целесъобразност, дипломация или просто не ни пука, че мирни хора се избиват и мирни градове се разрушават! Изглежда просто ни е страх и се снишаваме по тодорживковски!
    Да напомня на заспалите кметове и общински съветници, че побратимени с украински градове са: Белоградчик – с Дубно; Бургас – със Запорожие; Варна – с Киев, Харков и Одеса; Велико Търново – с Полтава; Видин – с Ровно и Враца – със Суми; Габрово – с Чернигов; Добрич – с Измаил и Кропивницки; Ловеч – с Изяслав; Мизия – с Билополе; Монтана – с Житомир; Плевен – с Чернивци и Миколаев; Пазарджик – с Луцк; Пловдив – с Донецк и Лвов; Силистра – с Хмелницки; Сливен – с Тернопол; София – с Киев; Хасково – с Луганск; Шумен – с Херсон; Ямбол – с Бердянск и много други, дори и малки общини

    18:33 24.05.2026

  • 13 гост

    5 4 Отговор
    Тьотя,Вие не убивате деца,нали така...само мравки и буболечки...

    18:34 24.05.2026

  • 14 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Aлфа Bълкът":

    Ами ТМП

    18:34 24.05.2026

  • 15 Ксаниба

    4 3 Отговор
    Тая пияната нали се тръшкаше през 2022 че нямало да нападат украйна

    18:34 24.05.2026

  • 16 БайХ@й‼️

    0 3 Отговор
    И кво да гледа Макрон? Ромските саборетини са насекаде из менгянския боклучарник.

    18:35 24.05.2026

  • 17 Ха-ха

    1 3 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    18:36 24.05.2026

  • 18 Почини

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бащата на някаква Саяна":

    си вече,ставаш банален.

    18:36 24.05.2026

  • 19 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Какви кадри да иска бе ейййй. Тупин да сяда на масата за преговори и изобщо да не се обяснява. Удара по сградата показва, че тупин не може да защити хората. Какво да показва.

    18:42 24.05.2026

