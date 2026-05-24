Френският президент Еманюел Макрон трябва да поиска от френските журналисти кадри от Старобелск, за да разбере, че подкрепата му за Киев финансира тероризма, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захаров.

Тя коментира публикацията на Макрон в X, в която той заявява, че решимостта на Франция да подкрепи Украйна е само засилена след масирания удар на руските въоръжени сили по военни цели на украинска територия с ракета „Орешник“. Според руското Министерство на отбраната ударът е извършен в отговор на терористичните атаки на украинските въоръжени сили срещу цивилни цели в Русия.

„Нека Макрон поиска от френските журналисти, които в момента са в Старобилск, да му покажат кадри от бомбардирания колеж и две дузини загинали деца – може би това ще затвърди убеждението му, че финансира тероризма“, подчерта Захарова.