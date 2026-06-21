Премиерът на Бавария настоява за спиране на „гражданските помощи“ за украински бежанци в Германия

Лидерът на Християнсоциалния съюз (CSU) и премиер на провинция Бавария Маркус Сьодер поиска пълно прекратяване на изплащането на т.нар. „граждански помощи“ за бежанците от Украйна, предава германският таблоид Bild.

В поредица от медийни изяви политикът призова за незабавна промяна в курса на германската социална политика. Сьодер настоява за извършването на т.нар. „смяна на правния кръг“. Промяната предвижда украинските граждани да бъдат извадени от стандартната система за безработни и да бъдат прехвърлени към режима по Закона за подпомагане на търсещите убежище, където финансовите ставки са значително по-ниски.

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По думите на баварския премиер, тази мярка не трябва да се ограничава само до бъдещите новопристигащи, а трябва да обхване всички украински бежанци, които в момента пребивават в страната и получават социални трансфери.

„Няма друга държава в света, която да третира украинските бежанци по толкова щедър финансов начин, колкото Германия“, заяви Сьодер пред обществената телевизия ZDF. Той аргументира искането си с официалните данни, според които процентът на работещите украинци в Германия остава значително по-нисък в сравнение с други европейски държави.

Според него високите нива на гражданската помощ действат като демотивиращ фактор за интеграцията на пазара на труда.

Искането на CSU идва в момент на засилени дебати около консолидацията на германския държавен бюджет. Сьодер подчерта, че годишните разходи за „граждански помощи“ в страната достигат близо 50 милиарда евро, което налага свиване на социалните плащания за мигранти до „абсолютния конституционен минимум“.

Като част от по-широкия пакет от мерки за управление на миграцията, Бавария и Християнсоциалният съюз настояват още за пълно въвеждане на дебитни платежни карти за търсещите убежище, което да ограничи достъпа до пари в брой и да предотврати изпращането на средства извън Германия.

Иска се и ускоряване на процедурите по експулсиране и налагане на санкции за лица без право на престой, както и твърд контрол над дейността на неправителствени организации, които подпомагат мигранти в процедурите по заобикаляне на правилата за убежище.

Изявлението на Маркус Сьодер предизвика остри реакции политическата сцена в Берлин. Докато консервативният блок (CDU/CSU) и представители на бизнеса подкрепят тезата за по-строги изисквания към търсещите заетост, левите политически сили и правозащитните организации разкритикуваха предложението.

Критиците на Сьодер изтъкват, че много от украинските бежанци са самотни майки с деца или хора, които все още преминават през задължителни езикови и интеграционни курсове, а орязването на средствата им би застрашило техния жизнен минимум. Дебатите по темата се очаква да се изострят през следващите седмици на фона на подготовката на следващия федерален бюджет.