Премиерът на Бавария настоява за спиране на „гражданските помощи“ за украински бежанци в Германия

Лидерът на Християнсоциалния съюз (CSU) и премиер на провинция Бавария Маркус Сьодер поиска пълно прекратяване на изплащането на т.нар. „граждански помощи“ за бежанците от Украйна, предава германският таблоид Bild.
В поредица от медийни изяви политикът призова за незабавна промяна в курса на германската социална политика. Сьодер настоява за извършването на т.нар. „смяна на правния кръг“. Промяната предвижда украинските граждани да бъдат извадени от стандартната система за безработни и да бъдат прехвърлени към режима по Закона за подпомагане на търсещите убежище, където финансовите ставки са значително по-ниски.
По думите на баварския премиер, тази мярка не трябва да се ограничава само до бъдещите новопристигащи, а трябва да обхване всички украински бежанци, които в момента пребивават в страната и получават социални трансфери.
„Няма друга държава в света, която да третира украинските бежанци по толкова щедър финансов начин, колкото Германия“, заяви Сьодер пред обществената телевизия ZDF. Той аргументира искането си с официалните данни, според които процентът на работещите украинци в Германия остава значително по-нисък в сравнение с други европейски държави.
Според него високите нива на гражданската помощ действат като демотивиращ фактор за интеграцията на пазара на труда.
Искането на CSU идва в момент на засилени дебати около консолидацията на германския държавен бюджет. Сьодер подчерта, че годишните разходи за „граждански помощи“ в страната достигат близо 50 милиарда евро, което налага свиване на социалните плащания за мигранти до „абсолютния конституционен минимум“.
Като част от по-широкия пакет от мерки за управление на миграцията, Бавария и Християнсоциалният съюз настояват още за пълно въвеждане на дебитни платежни карти за търсещите убежище, което да ограничи достъпа до пари в брой и да предотврати изпращането на средства извън Германия.
Иска се и ускоряване на процедурите по експулсиране и налагане на санкции за лица без право на престой, както и твърд контрол над дейността на неправителствени организации, които подпомагат мигранти в процедурите по заобикаляне на правилата за убежище.
Изявлението на Маркус Сьодер предизвика остри реакции политическата сцена в Берлин. Докато консервативният блок (CDU/CSU) и представители на бизнеса подкрепят тезата за по-строги изисквания към търсещите заетост, левите политически сили и правозащитните организации разкритикуваха предложението.
Критиците на Сьодер изтъкват, че много от украинските бежанци са самотни майки с деца или хора, които все още преминават през задължителни езикови и интеграционни курсове, а орязването на средствата им би застрашило техния жизнен минимум. Дебатите по темата се очаква да се изострят през следващите седмици на фона на подготовката на следващия федерален бюджет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма бежанци самотни майки
Коментиран от #3, #7
07:47 21.06.2026
2 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
07:50 21.06.2026
3 Всъщност
До коментар #1 от "Няма бежанци самотни майки":Да не говорим за мигрантите дето влизат през българската граница с Турция ,. откакто натото ни накара да я разградим : само мургави мюсюлмански мераклийчета .
07:52 21.06.2026
4 Да пратят мъжете обратно на Зеленски
А за жените и децата им ще се погрижат инженерите и докторите там.
И може да позакърпят така бюджета.
Коментиран от #13
07:54 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Възмутен
Коментиран от #10
07:55 21.06.2026
7 ааааа
До коментар #1 от "Няма бежанци самотни майки":На тия самотни майки нон стоп някой им прави деца, пък те все самотни...Укро питтеците са най-наглата сган. Колко ни струват тук, 4 години лежане на олинклузива по хотелите, защо няма данни? Защо не орежат оттам едно милиардче? Държавните служители, които в повечето случаи взимат 1-1200 евро те били виновни за всичко - български граждани, които работят...ама те били виновни за бюджета. В МВР, МО, ДАНС и другите скочиха заплатите с 40 процента, но тяма няма да се пипа. Логика? Някка си въобще не виждам справедливост.
07:59 21.06.2026
8 ТРЪМП СИ ИСКА 350 МИЛИАРДА
08:00 21.06.2026
9 Просперираща
Коментиран от #12
08:01 21.06.2026
10 Манди банди
До коментар #6 от "Възмутен":Ами не, разчбира се, като има дават и помощи в пари, храна, плащат им жилището и нямат срок нито за езика, нито за работа. Въобще нищо не правят, ами обикалят по Европа като туристи, даже някои просто са си в Украйна и им превеждат парите по банкова сметка. Екстра са си, но Европа милата тя състрадателна плаща ли плаща за техния кеф и лукс. Включително и ние. Що не пратят нашите пенсионери на олинклузива, ами ония укрри с поршетата?!
08:01 21.06.2026
11 Кир Стръмар
08:02 21.06.2026
12 ЕС се управлява безумно
До коментар #9 от "Просперираща":Разбира се, но политиците ги гледат като писани яйца. Хората ги мразят, защото ги видяха колко струват. Лъжливи и мързеливи. Ханс се скапва да бачка, за да плаща комфорта на украинци, афганистанци и друга папплач, довлякла се от къде ли не. В ЕС еврепееца е най-презряния. За него само арбайтен.
08:04 21.06.2026
13 Точно така!
До коментар #4 от "Да пратят мъжете обратно на Зеленски":Те имат право да загинат като герои!😂
08:07 21.06.2026
14 Шопо
08:07 21.06.2026
15 Тоя пък
08:11 21.06.2026
16 БАРС
08:14 21.06.2026
17 Наблюдател
Мерц спечели изборите, като почти преписа програмата на Алтернатива за Германия и хората му повярваха.
След избирането му направи точно на обратното на това което обещаваше.
Сега в цяла Германия има протести против Мерц, но телевизиите не намират за необходимо да ги отразяват и изведнъж с приказки пак от Алтернативата се лансира от медиите друг "Спасител". Позната история нали?
Прави се защото в противен случай Алтернативата печели изборите и ще трябва или да забранят Алтернативата, или да отменят изборите.
Надяват се все пак, защото в държави като Бълария, номера със Спасителя в последния момент минава вече 35 години.
08:23 21.06.2026
18 укрохлебарок
Коментиран от #23
08:27 21.06.2026
19 Не само
08:45 21.06.2026
20 Механик
Да бе. Я ела в България на морето да видиш. Хотел без пари (лукс), винетки, граждански и прочее не плащат, ол-инклузив вкл. и коктейлите и водката... Зимъска па са на планинските хотели пак по същата схема.
08:45 21.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 туй не
08:49 21.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 да да
08:57 21.06.2026
26 Чата
08:58 21.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.