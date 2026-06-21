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Премиерът на Бавария настоява за спиране на „гражданските помощи“ за украински бежанци в Германия
  Тема: Украйна

Премиерът на Бавария настоява за спиране на „гражданските помощи“ за украински бежанци в Германия

21 Юни, 2026 07:37, обновена 21 Юни, 2026 07:44 2 034 27

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  • германия-
  • бежанци

Маркус Сьодер призова за радикална реформа на социалните плащания, за да се стимулира заетостта и да се облекчи федералният бюджет

Премиерът на Бавария настоява за спиране на „гражданските помощи“ за украински бежанци в Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на Християнсоциалния съюз (CSU) и премиер на провинция Бавария Маркус Сьодер поиска пълно прекратяване на изплащането на т.нар. „граждански помощи“ за бежанците от Украйна, предава германският таблоид Bild.

В поредица от медийни изяви политикът призова за незабавна промяна в курса на германската социална политика. Сьодер настоява за извършването на т.нар. „смяна на правния кръг“. Промяната предвижда украинските граждани да бъдат извадени от стандартната система за безработни и да бъдат прехвърлени към режима по Закона за подпомагане на търсещите убежище, където финансовите ставки са значително по-ниски.

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По думите на баварския премиер, тази мярка не трябва да се ограничава само до бъдещите новопристигащи, а трябва да обхване всички украински бежанци, които в момента пребивават в страната и получават социални трансфери.

„Няма друга държава в света, която да третира украинските бежанци по толкова щедър финансов начин, колкото Германия“, заяви Сьодер пред обществената телевизия ZDF. Той аргументира искането си с официалните данни, според които процентът на работещите украинци в Германия остава значително по-нисък в сравнение с други европейски държави.

Според него високите нива на гражданската помощ действат като демотивиращ фактор за интеграцията на пазара на труда.

Искането на CSU идва в момент на засилени дебати около консолидацията на германския държавен бюджет. Сьодер подчерта, че годишните разходи за „граждански помощи“ в страната достигат близо 50 милиарда евро, което налага свиване на социалните плащания за мигранти до „абсолютния конституционен минимум“.

Като част от по-широкия пакет от мерки за управление на миграцията, Бавария и Християнсоциалният съюз настояват още за пълно въвеждане на дебитни платежни карти за търсещите убежище, което да ограничи достъпа до пари в брой и да предотврати изпращането на средства извън Германия.

Иска се и ускоряване на процедурите по експулсиране и налагане на санкции за лица без право на престой, както и твърд контрол над дейността на неправителствени организации, които подпомагат мигранти в процедурите по заобикаляне на правилата за убежище.

Изявлението на Маркус Сьодер предизвика остри реакции политическата сцена в Берлин. Докато консервативният блок (CDU/CSU) и представители на бизнеса подкрепят тезата за по-строги изисквания към търсещите заетост, левите политически сили и правозащитните организации разкритикуваха предложението.

Критиците на Сьодер изтъкват, че много от украинските бежанци са самотни майки с деца или хора, които все още преминават през задължителни езикови и интеграционни курсове, а орязването на средствата им би застрашило техния жизнен минимум. Дебатите по темата се очаква да се изострят през следващите седмици на фона на подготовката на следващия федерален бюджет.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма бежанци самотни майки

    36 0 Отговор
    Всички за лентяи и кръшкачи

    Коментиран от #3, #7

    07:47 21.06.2026

  • 2 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    41 0 Отговор
    Бюджетите на червено. Щом е така в Бавария смятай в други провинции какво е.

    07:50 21.06.2026

  • 3 Всъщност

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма бежанци самотни майки":

    Да не говорим за мигрантите дето влизат през българската граница с Турция ,. откакто натото ни накара да я разградим : само мургави мюсюлмански мераклийчета .

    07:52 21.06.2026

  • 4 Да пратят мъжете обратно на Зеленски

    28 0 Отговор
    за фронта!
    А за жените и децата им ще се погрижат инженерите и докторите там.
    И може да позакърпят така бюджета.

    Коментиран от #13

    07:54 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Възмутен

    41 0 Отговор
    Те тез украинци цал живот ли ще са на помощи, не се ли интегрираха вече и да работят?!

    Коментиран от #10

    07:55 21.06.2026

  • 7 ааааа

    40 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма бежанци самотни майки":

    На тия самотни майки нон стоп някой им прави деца, пък те все самотни...Укро питтеците са най-наглата сган. Колко ни струват тук, 4 години лежане на олинклузива по хотелите, защо няма данни? Защо не орежат оттам едно милиардче? Държавните служители, които в повечето случаи взимат 1-1200 евро те били виновни за всичко - български граждани, които работят...ама те били виновни за бюджета. В МВР, МО, ДАНС и другите скочиха заплатите с 40 процента, но тяма няма да се пипа. Логика? Някка си въобще не виждам справедливост.

    07:59 21.06.2026

  • 8 ТРЪМП СИ ИСКА 350 МИЛИАРДА

    24 0 Отговор
    Еврогьоевете нямат пари.

    08:00 21.06.2026

  • 9 Просперираща

    32 0 Отговор
    Европа никой не ги иска вече наглите укри

    Коментиран от #12

    08:01 21.06.2026

  • 10 Манди банди

    32 0 Отговор

    До коментар #6 от "Възмутен":

    Ами не, разчбира се, като има дават и помощи в пари, храна, плащат им жилището и нямат срок нито за езика, нито за работа. Въобще нищо не правят, ами обикалят по Европа като туристи, даже някои просто са си в Украйна и им превеждат парите по банкова сметка. Екстра са си, но Европа милата тя състрадателна плаща ли плаща за техния кеф и лукс. Включително и ние. Що не пратят нашите пенсионери на олинклузива, ами ония укрри с поршетата?!

    08:01 21.06.2026

  • 11 Кир Стръмар

    9 0 Отговор
    Брънчи на църно

    08:02 21.06.2026

  • 12 ЕС се управлява безумно

    30 0 Отговор

    До коментар #9 от "Просперираща":

    Разбира се, но политиците ги гледат като писани яйца. Хората ги мразят, защото ги видяха колко струват. Лъжливи и мързеливи. Ханс се скапва да бачка, за да плаща комфорта на украинци, афганистанци и друга папплач, довлякла се от къде ли не. В ЕС еврепееца е най-презряния. За него само арбайтен.

    08:04 21.06.2026

  • 13 Точно така!

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да пратят мъжете обратно на Зеленски":

    Те имат право да загинат като герои!😂

    08:07 21.06.2026

  • 14 Шопо

    13 2 Отговор
    Хотелите по нашто черноморие са празни, може да настаним още Украинци.

    08:07 21.06.2026

  • 15 Тоя пък

    13 0 Отговор
    Нали бяхте съюзници през Втората

    08:11 21.06.2026

  • 16 БАРС

    17 0 Отговор
    ТЕ ОТДАВНА ТРЯБВАШЕ ДА ИМ ГИ СПРАТ.ЗНАМГИ МНОГО ДОБРЕ ЖИВЕЯТ ОКОЛО МЕНЕ В ГЕРМАНИЯ ПЪЛНО Е СТЯХ В СЕВЕРЕН РЕИН ФЕСТВАЛЕН.НЕ ИСКАТ ДА РАБОТЯТ И СПЕЦИЯЛНО СЕ ПИШАТ ДОКАТО МОГАТ ЛА УЧАТ.ДРУГО ВСИЧКИ СА ОТ РАЬОНИ ДЕТО НЯМА НИКАКВА ВОЙНА.НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ.ВОЙНАТА Е В ДОНБАС.ОТ ДОНБАС ПОЧТИ НЯМА .ДА ИМА НО МНОГО МАЛКО КАЗВАМ ВИ МНОГО МАЛКО ДОНБАСЦИТЕ СА В РОСИЯ.ИМА ДЕТО ОСОБЕННО ОТ ПЕСИОНЕРИТЕ УКРИВАТ ,ЧЕ ОЩЕ НЕ СА СЕ ПЕНСИОНИРАЛИ И ПОЛУЧАВАТ ОТ УКРАИНА И В ГЕРМАНИЯ ИМ СЕ ПЛАЩА НАПЪЛНО ЖИЛИЩЕТО С ОТОПЛЕНИЕ О И ВОДАТА ЕЛЕКТРИКАТА ТЕ СИ Я ПЛАЩАТ ОТ ПОМОЩИТЕ ИЛИ АКО Е ЖЕНЕНА ТО ПО 508 ИМ ДАВАТ НА ЧОВЕК А АКО ПОЛУЧАВАТ ПЕНСИЯ В УКРАИНА ПРИМЕРНО 208 ЕВРО ТО ЩЕ ДОБАВЯТ ОЩЕ 300.НО КАКТО КАЗАХ МНОГО МАЛКО СА ЧЕСТНИ .ЛЪЖАТ.ПРИ САМ ЧОВЕК ИМ ДАВАТ ПО 568.ТКАЧЕ ПРОСТА АРИТМЕТИЕА ЕДНО СЕМЕЙСТВО ИМАТ ОБЩО 1016 ЕВРО.ЦЕНИТЕ ПО ЕФТИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ ТА 300 ЕВРО СА ПРЕДОСТАТЪЧНИ ЗА ЯДЕНЕ.ТЕЛЕФОНИТЕ КАРТИ БЯХА БЕСПЛАТНИ СЕГА НЕ ЗНАМ.ДОКТОР БЕСПЛАТЕГ ЗАЕДНО С ОПЕРАЦИИТЕ И МАГАЗИН ТАФЕЛ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ БЕЗПЛАТНО..ДО МЕНЕ ЖИВЕЯТ МАЙКА И ДЪЩЕРЯ ОТ КИЕВ ДЕТО НЯМА ВОЙНА КОПУВАТ СИ САМО КОЖЕНИ ОБУВКИ ОТ ПО СТО ЕВРО МАЙКАТА СИ НАПРАВИ ОЧИЛА ЗА 500 ЕВРО..ТА НЕКА ДА ИМ ДАВАТ.

    08:14 21.06.2026

  • 17 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Тук трябва да погледнем малко по обширно и от всички страни нещата.

    Мерц спечели изборите, като почти преписа програмата на Алтернатива за Германия и хората му повярваха.

    След избирането му направи точно на обратното на това което обещаваше.

    Сега в цяла Германия има протести против Мерц, но телевизиите не намират за необходимо да ги отразяват и изведнъж с приказки пак от Алтернативата се лансира от медиите друг "Спасител". Позната история нали?

    Прави се защото в противен случай Алтернативата печели изборите и ще трябва или да забранят Алтернативата, или да отменят изборите.

    Надяват се все пак, защото в държави като Бълария, номера със Спасителя в последния момент минава вече 35 години.

    08:23 21.06.2026

  • 18 укрохлебарок

    11 0 Отговор
    Не ни пука за фалиращата Германия.Отиваме в БГ на 5 звездни по черноморие и после по зимните курорти.Там добре ни плащат,хранят и гледат без да бачкаме нищо.

    Коментиран от #23

    08:27 21.06.2026

  • 19 Не само

    5 1 Отговор
    на украинци , а и на българските граждани , живеещи от социални помощи и детски !

    08:45 21.06.2026

  • 20 Механик

    10 0 Отговор
    „Няма друга държава в света, която да третира украинските бежанци по толкова щедър финансов начин"
    Да бе. Я ела в България на морето да видиш. Хотел без пари (лукс), винетки, граждански и прочее не плащат, ол-инклузив вкл. и коктейлите и водката... Зимъска па са на планинските хотели пак по същата схема.

    08:45 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 туй не

    4 2 Отговор
    мога да разбера..нито веднъж не съм чул от либерали да искат напълно да спрат помощи за мехмед, асан, мохамед, реджеб от азия и африка..това се казва расизм..ПРОТИВ съм изобщо да се дават някакви помощи на прави и здрави..особенно пък на ислямисти..те мразят европейци и идват само за пари и безплатно квартири.и не го крият..

    08:49 21.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 да да

    0 0 Отговор
    Говорит Германия ! но на кого му пука..тя все още окупирана от САЩ..затова ще правите каквото ви казват..и се справяте много добре..Ако не слушате..пак ще има руските войски в Берлин..по-добре карайте по-старому..за едни 50млрд.ли сте..досега сигурно сте похарчили 100 пъти повече..калкулатора не може да хване тези цифри..

    08:57 21.06.2026

  • 26 Чата

    0 0 Отговор
    Пишете за Бавария, за да не пишете за България! Преди 3 часа по Хоризонт някакъв художник от Пазаржик каза, че във Варна има много силна украинска група! Помислих, че е някаква художествено - твоческа интелектуална група от талантливи хора, приютени тук! За жалост се оказа, че е група, кято създава проблеми и напрежение с местните хора! Значи, вие им давате пари да спират Путиновата агресия, някой ги краде и си направил сопствен градец, и вие с радост обвинявате кмета, тази или онази агенция, министерство и институция! Проблема е при вас, вие коментирате Бавария!!!

    08:58 21.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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