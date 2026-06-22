Унгарският парламент започва извънредна сесия с дебати за европейските средства и обществените медии

Унгарския парламент се събира на извънредна двудневна сесия, която започва днес с реч на министър-председателя Петер Мадяр, предаде агенция МТИ, цитирана от БТА.

Според програмата, публикувана на сайта на Народното събрание, депутатите отново ще обсъдят законодателните промени, необходими за достъпа на страната до средства от Европейския съюз и предложение за преструктуриране на обществените медии.

Сред включените в дневния ред е законопроект, внесен от депутати от управляващата партия ТИСА, който цели да повиши ефективността на парламентарните разследващи комисии. Според предложението възпрепятстването на работата на такава комисия ще се счита за административно нарушение.

Депутатите ще обсъдят и друг законопроект на ТИСА, който предвижда ограничаване на политическите реклами, насърчаващи омраза, както и въвеждане на изисквания търговските реклами да се вписват в градската среда.

В дневния ред са включени и изменения в Закона за медийните услуги и масовата комуникация, както и в други свързани нормативни актове, предложени от представители на управляващата партия.

Според вносителите целта на промените е да се укрепи демократичната обществена среда в Унгария, да се гарантират свободата на словото и свободата на медиите, както и да се осигурят плурализъм и свободен достъп до информация.

Предвижда се и преструктуриране на обществените медии. Планира се създаването на ново дружество с нестопанска цел - "Унгарско радио и телевизия", докато Унгарската информационна агенция отново ще придобие статут на самостоятелна институция.

Пролетната сесия на парламента приключи преди седмица. Правителството обаче предложи свикването на извънредната сесия с аргумента, че отлагането на разглеждането на законопроектите до есента би забавило изпълнението на важни законодателни цели.

Опозиционната партия ФИДЕС преди дни определи като "сериозна грешка" намерението на правителството на премиера Петер Мадяр постепенно да премахне регулираните цени на горивата, предаде унгарската агенция МТИ.

В изявление депутати от партията заявиха, че при настоящата международна несигурност няма гаранции, че цените на петрола няма отново рязко да се повишат. Според тях действащият таван на цените трябва да остане в сила.

От ФИДЕС обвиниха правителството, че нарушава поредно предизборно обещание. По думите им управляващата партия ТИСА е обещала по време на предизборната кампания да намали цената на бензина до 480 форинта за литър и да понижи акциза върху горивата.

Вчера премиерът Петер Мадяр заяви, че правителството ще предложи постепенно премахване на ценовия контрол, тъй като цените на горивата на бензиностанциите вече могат да паднат с 10 до 15 форинта под действащия таван още през тази седмица.

Таванът на цените беше въведен през март от предишното правителство на ФИДЕС и Виктор Орбан. Той определя максимална цена от 595 форинта (около 1,7 евро) за литър бензин А95 и 615 форинта за литър дизелово гориво за превозните средства, регистрирани в Унгария.