Александър Лукашенко замина спешно за Русия! Предстои му важна среща с Владимир Путин

Президентът на Беларус Александър Лукашенко замина на работно посещение в Русия, където днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„Александър Лукашенко замина на работно посещение в Руската федерация. Днес ще се състои среща с Владимир Путин. Предвижда се държавните глави да обсъдят ключови въпроси от дневния ред на беларуско-руското сътрудничество, както и обстановката в региона и в света“, се казва в публикация в канала „Първи пул“ в приложението Телеграм.

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Срещата идва на фона на повишаването на напрежението между Беларус и Украйна, според чийто президент Володимир Зеленски Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта, посочва Ройтерс.

Москва и Минск отричат това, като Беларус казва, че Украйна и Западът подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.

Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски миналия петък даде на Минск една седмица да премахне станции за препредаване на сигнали, които според него се използват за насочване на руски атаки. В сряда украинският президент заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.

Русия отрече преди дни да оказва натиск върху Беларус да подкрепи разширяване на войната в Украйна, а Минск заяви, че Западът се опитва да го въвлече в конфликта, предаде Ройтерс.

Бившата съветска република има стратегическо значение за всички страни, заради близките си връзки с Москва. Освен това Беларус граничи с Русия, Украйна и три държави от НАТО.

Докато руските сили се мъчат да напреднат на фронтовата линия, а Украйна засипва с дронове цели дълбоко в руската територия, украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че според него Москва иска Беларус да се ангажира по-активно на руска страна.

Вчера вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Русия е поискала да използва Беларус като отправна точка за засилване на атаките срещу Украйна и е заплашила да прекрати финансовата си подкрепа за съседката си, ако Минск не се съгласи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отвърна, че публикацията „не отговаря на реалността“ и че Беларус е „нашият (на Русия) най-близък съюзник“.

От друга страна, беларуският министър на отбраната Виктор Хренин заяви, че всъщност Западът нагнетява напрежение.

„Ситуацията по нашите граници е изключително нестабилна и продължава да се влошава. НАТО засилва военното си присъствие край тях, модернизира инфраструктурата си, съседните държави увеличават военните си бюджети, а политиците правят все по-остри милитаристични изявления“, заяви Хренин в реч пред дипломиращи се военни офицери. „Продължават усилията за продължаване и дори разширяване на горещия конфликт, разпален от Запада в Украйна. Днес ние ясно осъзнаваме явния опит да се въвлече Беларус във войната“, посочи още беларуският министър.

Европейските държави категорично отхвърлят руските обвинения, че са отговорни за войната в Украйна, срещу която Русия започна мащабна инвазия през 2022 г.

Миналия петък Зеленски заяви, че станции за препредаване на сигнали в Беларус се използват за насочване на руски атаки с дронове срещу Украйна. Той даде на беларуския президент Александър Лукашенко една седмица да ги премахне и добави: „Ако той не го направи, ние ще го направим“. Вчера Зеленски заяви, че станциите са престанали да функционират.

Въпреки че Лукашенко не е изпратил беларуски войски да воюват на страната на Русия, той позволи на президента Владимир Путин да използва Беларус като отправна точка за нахлуването в Украйна, а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени ракети на беларуска територия.

Беларус също така редовно организира съвместни военни учения с Русия и позволява на Москва да използва военните ѝ бази и полигони за обучение.

Макар Москва да е водещият партньор в отношенията между двете страни, тя също разчита на Минск – например, Беларус разполага с две големи петролни рафинерии, за да преработва руски петрол и да доставя обратно на Русия бензин, дизелово и авиационно гориво.

Тази верига на доставки стана още по-важна тази година, след като Украйна засили атаките срещу нефтопреработвателните заводи в Русия, което доведе до сериозен недостиг на гориво.

През първите пет месеца на годината железопътните превози на бензин от беларуските петролни предприятия към Русия са се увеличили почти 13 пъти в сравнение със същия период на миналата година, а тези на беларуски дизел са се утроили, според източници на Ройтерс.