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Александър Лукашенко замина спешно за Русия! Предстои му важна среща с Владимир Путин
  Тема: Украйна

Александър Лукашенко замина спешно за Русия! Предстои му важна среща с Владимир Путин

26 Юни, 2026 18:31 1 279 46

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  • нато

Срещата идва на фона на повишаването на напрежението между Беларус и Украйна, според чийто президент Володимир Зеленски Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта, посочва Ройтерс

Александър Лукашенко замина спешно за Русия! Предстои му важна среща с Владимир Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко замина на работно посещение в Русия, където днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„Александър Лукашенко замина на работно посещение в Руската федерация. Днес ще се състои среща с Владимир Путин. Предвижда се държавните глави да обсъдят ключови въпроси от дневния ред на беларуско-руското сътрудничество, както и обстановката в региона и в света“, се казва в публикация в канала „Първи пул“ в приложението Телеграм.

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Срещата идва на фона на повишаването на напрежението между Беларус и Украйна, според чийто президент Володимир Зеленски Путин се опитва да накара Лукашенко да засили подкрепата си за Русия в конфликта, посочва Ройтерс.

Москва и Минск отричат това, като Беларус казва, че Украйна и Западът подхранват напрежението. Лукашенко заяви вчера, че се е срещнал с представители на Зеленски и ги е предупредил да не се опитват да въвличат страната му във войната.

Путин и Лукашенко са близки съюзници и се срещат често. Кремъл обвини Украйна, че застрашава суверенитета на Беларус, след като Зеленски миналия петък даде на Минск една седмица да премахне станции за препредаване на сигнали, които според него се използват за насочване на руски атаки. В сряда украинският президент заяви, че станциите са прекратили работа, въпреки че тази информация към момента не е потвърдена от независими източници, отбелязва Ройтерс.

Русия отрече преди дни да оказва натиск върху Беларус да подкрепи разширяване на войната в Украйна, а Минск заяви, че Западът се опитва да го въвлече в конфликта, предаде Ройтерс.

Бившата съветска република има стратегическо значение за всички страни, заради близките си връзки с Москва. Освен това Беларус граничи с Русия, Украйна и три държави от НАТО.

Докато руските сили се мъчат да напреднат на фронтовата линия, а Украйна засипва с дронове цели дълбоко в руската територия, украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че според него Москва иска Беларус да се ангажира по-активно на руска страна.

Вчера вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Русия е поискала да използва Беларус като отправна точка за засилване на атаките срещу Украйна и е заплашила да прекрати финансовата си подкрепа за съседката си, ако Минск не се съгласи. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отвърна, че публикацията „не отговаря на реалността“ и че Беларус е „нашият (на Русия) най-близък съюзник“.

От друга страна, беларуският министър на отбраната Виктор Хренин заяви, че всъщност Западът нагнетява напрежение.

„Ситуацията по нашите граници е изключително нестабилна и продължава да се влошава. НАТО засилва военното си присъствие край тях, модернизира инфраструктурата си, съседните държави увеличават военните си бюджети, а политиците правят все по-остри милитаристични изявления“, заяви Хренин в реч пред дипломиращи се военни офицери. „Продължават усилията за продължаване и дори разширяване на горещия конфликт, разпален от Запада в Украйна. Днес ние ясно осъзнаваме явния опит да се въвлече Беларус във войната“, посочи още беларуският министър.

Европейските държави категорично отхвърлят руските обвинения, че са отговорни за войната в Украйна, срещу която Русия започна мащабна инвазия през 2022 г.

Миналия петък Зеленски заяви, че станции за препредаване на сигнали в Беларус се използват за насочване на руски атаки с дронове срещу Украйна. Той даде на беларуския президент Александър Лукашенко една седмица да ги премахне и добави: „Ако той не го направи, ние ще го направим“. Вчера Зеленски заяви, че станциите са престанали да функционират.

Въпреки че Лукашенко не е изпратил беларуски войски да воюват на страната на Русия, той позволи на президента Владимир Путин да използва Беларус като отправна точка за нахлуването в Украйна, а по-късно се съгласи Русия да разположи тактически ядрени ракети на беларуска територия.

Беларус също така редовно организира съвместни военни учения с Русия и позволява на Москва да използва военните ѝ бази и полигони за обучение.

Макар Москва да е водещият партньор в отношенията между двете страни, тя също разчита на Минск – например, Беларус разполага с две големи петролни рафинерии, за да преработва руски петрол и да доставя обратно на Русия бензин, дизелово и авиационно гориво.

Тази верига на доставки стана още по-важна тази година, след като Украйна засили атаките срещу нефтопреработвателните заводи в Русия, което доведе до сериозен недостиг на гориво.

През първите пет месеца на годината железопътните превози на бензин от беларуските петролни предприятия към Русия са се увеличили почти 13 пъти в сравнение със същия период на миналата година, а тези на беларуски дизел са се утроили, според източници на Ройтерс.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Примати

    18 13 Отговор
    Единственото правилно решение и за двамата е да се прекръстат по три пъти с надеждата да си умрат в Хага а не от лавина от вътрешни кризи породени от клинично точните украински удари

    Коментиран от #4, #19, #45

    18:35 26.06.2026

  • 2 Монголският Гном ще дърпа Ушите

    14 11 Отговор
    На Картофеният Фюрер
    Но страхливецът няма да влвзне във войната заради гнома

    18:37 26.06.2026

  • 3 Бункерният Педофил

    12 10 Отговор
    Реве и търси последна опора преди Потопа

    18:38 26.06.2026

  • 4 Без име

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    За такива като теб на антифриза пише, че не се пие.

    Коментиран от #27

    18:39 26.06.2026

  • 5 Никой вече не може да помогне на Путин

    15 11 Отговор
    Русия е Пребита карта

    Коментиран от #23

    18:39 26.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор
    джуджа сънувал че го провисват с гла ват а надолу ,от часовниковата кула , и вика карто фа да изтълкува съня

    18:45 26.06.2026

  • 12 Единствения

    7 9 Отговор
    независим европейски лидер !

    18:45 26.06.2026

  • 13 Изкочил

    8 6 Отговор
    е някакъв нов Пригижин...

    18:47 26.06.2026

  • 14 Миролюб Войнов, аналитик

    12 7 Отговор
    Обсъждат где прятатся - в Северна Корея или Монголия. Украйна ги нагъна здраво, току виж освободила руси и белоруси от яхналата ги измет 👈

    18:47 26.06.2026

  • 15 Картофа е по-малко глупав от Путлето

    7 6 Отговор
    Но и двете жалки диктаторчета са минало.

    18:49 26.06.2026

  • 16 Герги

    6 6 Отговор
    Щом е наредил Батюшката,,Васала пеша е тръгнал към Москва.

    18:49 26.06.2026

  • 17 КРАЧУН И МАЛЧО

    7 5 Отговор
    Пак ще се ГУШКАТ.

    МАЛЧО вече ще иска КРАЧУН

    Да влезе във войната .

    Но ЛУКАШЕНКО подобно
    На РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
    не иска да МРЕ ЗА ПУТЯН.

    18:49 26.06.2026

  • 18 Саша

    6 5 Отговор
    колко туби да нося ?

    18:49 26.06.2026

  • 19 Путлето има правото да поиска

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Политическо убежище в Северна Корея.

    Коментиран от #30

    18:50 26.06.2026

  • 20 Швейк

    6 6 Отговор
    Другарите Картофенко и Радев са последните войници на Путлер

    18:50 26.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гледах

    4 5 Отговор
    един експерт,Беларус изнасял 70% от горивата си,за 19 от нуждите на Русия!

    18:53 26.06.2026

  • 23 Доналд

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Никой вече не може да помогне на Путин":

    Вова няма карти!

    18:54 26.06.2026

  • 24 НАФАРФОРИЙ

    6 8 Отговор
    Путин да ги почва със сарматите без да се бави

    Коментиран от #40

    18:55 26.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 аz СВО Победа 81

    2 4 Отговор
    Къде отиде "духът на Анкъридж"?
    🤣🤣🤣

    18:57 26.06.2026

  • 27 българин

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    A за такива като тебе, че одеколона не се пие.

    18:57 26.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Путлето има правото да поиска":

    Може.След като натисна червеното копче.Въпроса е ти къде ще се криеш?

    18:59 26.06.2026

  • 31 Чий Крим

    4 4 Отговор
    обяви извънредно положение!

    Коментиран от #36

    19:00 26.06.2026

  • 32 Всеки Безумен Ход

    3 4 Отговор
    Ще Бъде Краят за Лукашенко.

    Не случайно
    Не иска да се намесва във Войната

    Но когато си Лакей на Путин
    Искаш не искаш
    Ще воюваш ..

    СЪС БЕЛАРУС НА ЛУКАШЕНКО
    ВЕЧЕ Е СВЪРШЕНО.

    19:00 26.06.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 3 Отговор
    Фон дер Лай💩нен ще и се прииска да отлети на Марс ако Путлер реши че няма какво да губи.

    Коментиран от #35

    19:01 26.06.2026

  • 34 КордокоЛенко

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "ЩЕ МУ ДЪРПА":

    ЕвроGеiовете ще рiветiHадупенi

    Коментиран от #37

    19:01 26.06.2026

  • 35 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в гаzzундера 😁😁😁

    19:03 26.06.2026

  • 36 Крим е ясен.

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Чий Крим":

    ВСУ затягат обръча около Донецк!!!

    19:05 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 БАРС

    5 1 Отговор
    БЕЛОРУСИЯ ПО ДОБРЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ОТ БЪЛГАРИЯ ТА И РУМЪНИЯ.С НАМАЛЯЛА ПРИСТЪПНОСТ И КОРУПЦИЯ .ПЪТИШАТА МНОГО ПО ДОБРИ И ОТ НАШИТЕ И НА РУМЪНИЯ.САМО БИО ПРОДУКТИ ПРОИЗВЕЖДА СЕЛСКО СТОПАНСКА ТЕЗНИКА БАРАБАР С ГОЛЕМИ И МОЩНИ ТРАКТОРИ И МАЛКИ ЕСТЕСТВЕННО .ТЕХНИ КАМИО6И БУСОВЕ И МНОГО ДРУГИ ТЕЗНИКИ КАКТО И БИТОВА ТЕХНИКА .ТАКА ЧЕ ПИШАТ РАЗНИ ГЛУПАВИ КОМЕНТАРИИ ЩА ЛУКАШЕНКО НО ТОЙ СИ Е ПРЕЗИДЕНТ НА МЕСТО .АКО Е ОТИШЪЛ ДО ПУТИН УКРАИНА ЛА СЕ МОЛИ НА БОГА НА ЗЕЛЕНЧУКА ДА НЕ И9МИСЛИ ПАК НЕЩО ,ЧЕ ТОГАВА ПРОШАЙ УКРАИНА. БЯТЬКА НЕ СИ ПОПЛЮВА.ИМАТ МНО6О ПОВЕЧЕ И МОДЕРНА АРМИЯ ОТ УКРАИНА ТА И ОТ НАТОВСКИ ДЪРЖАВИ .

    Коментиран от #44

    19:07 26.06.2026

  • 39 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    И последния плъх ще напуска кораба.може и да не се прибере макар че ако се случи едва ли на някого ще.липсва

    19:10 26.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фашiзма нiaма шанс

    1 1 Отговор
    Хiрошiма и Нагъzакi в кiiф и львоф и вiiната свършва, за 1 ден. ЗiленотО го. Мн. О гоKомпостiрат, a €геiiвете почват да учат рускiя химн и да чакат да дойдат братушкiте да гиOсвободят от ЕСкон. цлаГiра

    19:19 26.06.2026

  • 42 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Путлер ще го почерпи с новичок.

    19:23 26.06.2026

  • 43 Голем смех

    2 0 Отговор
    Носи ли си вазелин ? :) хахаххахххаах

    19:27 26.06.2026

  • 44 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "БАРС":

    А дали Лукашенко си е взел каската за да си я сложи преди "разговорите" с Путин...??

    19:29 26.06.2026

  • 45 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Не знам те къде ще мрът , но
    За теб знам .
    Ще работиш до 70 г .на феодалите без лечение само дигитални кинти за хляб от бръмбари и вода по литър на ден .
    Ще ти.кажат че , на 70 те пенсионират !
    Но на 69 г ще ти бият една Урсулата ваксина и 71 г си при вашите .
    Аре марш че ме възбуждаш .

    19:36 26.06.2026

  • 46 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Да цитирате един н@ркоман па макар и да се води някакъв си президент за какво смята,че Лукашенко отива в Русия е някак си странно,шантаво и н@луднич@во! Предвид,че на н@рком@ните мозъците им са на пихтия...

    19:38 26.06.2026

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