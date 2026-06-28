Ликвидираха полковник от ГУР, готвил атентат в Крим

Полковникът от Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна Рустем Саитхалилович Фахриев е бил ликвидиран, съобщават руските силови структури, цитирани от информационната агенция Crimea-News.
Предистория на случая
Според официалните данни на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, Фахриев е сочен за директен организатор на осуетен терористичен акт в Крим в края на 2025 година. Тогава руските власти обявиха, че са предотвратили опит за убийство чрез взривяване на автомобила на висш офицер от Министерството за отбрана на Руската федерация.
При тогавашната операция:
- Изпълнителят на атаката (завербован украински гражданин) бе ликвидиран на място при опит за съпротива.
- Негов съучастник бе задържан и арестуван от руските власти.
- Рустем Фахриев бе идентифициран като координатор от страна на украинското военно разузнаване.
Детайли около ликвидирането
Според последната информация, разпространена от руските медии, Фахриев е бил убит на територията на Украйна в рамките на продължаващите военни действия. Информацията за неговата смърт излиза наяве едва сега, като се уточнява, че събитието е настъпило по-рано по време на бойни операции. До момента няма официален коментар или потвърждение на новината от страна на Министерството на отбраната на Украйна или самото ГУР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Бостън, Масачузетс
06:21 28.06.2026
2 Путин
06:23 28.06.2026
3 оня с коня
Коментиран от #7
06:27 28.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
добре започва деня
06:28 28.06.2026
5 Русия
06:35 28.06.2026
6 Гориил
Коментиран от #9
06:35 28.06.2026
7 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "оня с коня":Какъв бадер, безмозъчник, това е татарин коренен жител на окупиран Крим. Бори се против чуждото рабсто като Васил Левски.
Коментиран от #14
06:36 28.06.2026
8 Българин
06:38 28.06.2026
9 Маймууун
До коментар #6 от "Гориил":Ристьо Ботьов терорист ли е бил? Как го пише у вашите учебници? Бил в Одеса вербовали го чужди служби, станал чуждестранен агент, организирал терористична чета за зулуми и апашаджийство, димек терорист.
06:38 28.06.2026
10 Гориил
06:42 28.06.2026
11 Меги от Тервел
06:45 28.06.2026
12 Механик
Потърсете в гугъл имената на всички от правителството на украина и ще видите, че там почти няма човек с нормална, славянска фамилия. Как можеха тия украинци да се оставят да ги командват татари, евреи, и татаро-евреи (пр. Миндич, Ермак)
А инак новината за кончината на тоя е прекрасно начало на неделния ден. Нека така върви целия ден!
06:45 28.06.2026
13 Град Фийникс Аризона
06:46 28.06.2026
14 Истината
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Нашите козяци толкова пропаднаха ,че и всякакви амуджи взеха да подкрепят ,но така е глад мори добитъка и каквото поръча Ммонн Галя това пишат .
06:49 28.06.2026