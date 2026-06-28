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Ликвидираха полковник от ГУР, готвил атентат в Крим
  Тема: Украйна

Ликвидираха полковник от ГУР, готвил атентат в Крим

28 Юни, 2026 06:15, обновена 28 Юни, 2026 06:19 1 081 14

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  • крим

Рустем Фахриев е бил убит в Украйна, след като руските служби го посочиха като организатор на опит за покушение срещу висш руски офицер

Ликвидираха полковник от ГУР, готвил атентат в Крим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полковникът от Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна Рустем Саитхалилович Фахриев е бил ликвидиран, съобщават руските силови структури, цитирани от информационната агенция Crimea-News.

Предистория на случая

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Според официалните данни на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, Фахриев е сочен за директен организатор на осуетен терористичен акт в Крим в края на 2025 година. Тогава руските власти обявиха, че са предотвратили опит за убийство чрез взривяване на автомобила на висш офицер от Министерството за отбрана на Руската федерация.

При тогавашната операция:

  • Изпълнителят на атаката (завербован украински гражданин) бе ликвидиран на място при опит за съпротива.
  • Негов съучастник бе задържан и арестуван от руските власти.
  • Рустем Фахриев бе идентифициран като координатор от страна на украинското военно разузнаване.

Детайли около ликвидирането

Според последната информация, разпространена от руските медии, Фахриев е бил убит на територията на Украйна в рамките на продължаващите военни действия. Информацията за неговата смърт излиза наяве едва сега, като се уточнява, че събитието е настъпило по-рано по време на бойни операции. До момента няма официален коментар или потвърждение на новината от страна на Министерството на отбраната на Украйна или самото ГУР.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Бостън, Масачузетс

    9 4 Отговор
    Дано се оправи човека.

    06:21 28.06.2026

  • 2 Путин

    4 10 Отговор
    Многоходови сме вееееее.... всички копеи сме многоходови

    06:23 28.06.2026

  • 3 оня с коня

    13 3 Отговор
    пука ми че един бандер го гръмнали ще дано и другите го последват

    Коментиран от #7

    06:27 28.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    скоро да се оправя човек ха ха ха голям кеф

    добре започва деня

    06:28 28.06.2026

  • 5 Русия

    10 2 Отговор
    Забавя, но не забравя. Да му мислят укрите.

    06:35 28.06.2026

  • 6 Гориил

    13 2 Отговор
    Ловът започна. Елиминирането на десетки украински служители на разузнаването и държавната сигурност е неизбежно. Русия никога не оставя подобна дейност безнаказана.

    Коментиран от #9

    06:35 28.06.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Какъв бадер, безмозъчник, това е татарин коренен жител на окупиран Крим. Бори се против чуждото рабсто като Васил Левски.

    Коментиран от #14

    06:36 28.06.2026

  • 8 Българин

    5 1 Отговор
    Един гад по-малко !

    06:38 28.06.2026

  • 9 Маймууун

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Ристьо Ботьов терорист ли е бил? Как го пише у вашите учебници? Бил в Одеса вербовали го чужди служби, станал чуждестранен агент, организирал терористична чета за зулуми и апашаджийство, димек терорист.

    06:38 28.06.2026

  • 10 Гориил

    4 1 Отговор
    Сигурни ли сте, че подобни терористични актове не се планират в Лондон? Една от най-сложните и обширни разузнавателни агенции в света, със седалище в Москва, откри улики, водещи към дълбините на Британската служба за специални операции.

    06:42 28.06.2026

  • 11 Меги от Тервел

    2 1 Отговор
    Дано се оправи човека ,че не понасям изобщо насилие !

    06:45 28.06.2026

  • 12 Механик

    1 1 Отговор
    Рустем Саитхалилович Фахриев - типично славянско име. Украинец та дрънка.
    Потърсете в гугъл имената на всички от правителството на украина и ще видите, че там почти няма човек с нормална, славянска фамилия. Как можеха тия украинци да се оставят да ги командват татари, евреи, и татаро-евреи (пр. Миндич, Ермак)
    А инак новината за кончината на тоя е прекрасно начало на неделния ден. Нека така върви целия ден!

    06:45 28.06.2026

  • 13 Град Фийникс Аризона

    1 0 Отговор
    Дано се оправи човека !

    06:46 28.06.2026

  • 14 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Нашите козяци толкова пропаднаха ,че и всякакви амуджи взеха да подкрепят ,но така е глад мори добитъка и каквото поръча Ммонн Галя това пишат .

    06:49 28.06.2026

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