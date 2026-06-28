Ликвидираха полковник от ГУР, готвил атентат в Крим

Полковникът от Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна Рустем Саитхалилович Фахриев е бил ликвидиран, съобщават руските силови структури, цитирани от информационната агенция Crimea-News.

Предистория на случая

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Според официалните данни на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, Фахриев е сочен за директен организатор на осуетен терористичен акт в Крим в края на 2025 година. Тогава руските власти обявиха, че са предотвратили опит за убийство чрез взривяване на автомобила на висш офицер от Министерството за отбрана на Руската федерация.

При тогавашната операция:

Изпълнителят на атаката (завербован украински гражданин) бе ликвидиран на място при опит за съпротива.

(завербован украински гражданин) бе ликвидиран на място при опит за съпротива. Негов съучастник бе задържан и арестуван от руските власти.

бе задържан и арестуван от руските власти. Рустем Фахриев бе идентифициран като координатор от страна на украинското военно разузнаване.

Детайли около ликвидирането

Според последната информация, разпространена от руските медии, Фахриев е бил убит на територията на Украйна в рамките на продължаващите военни действия. Информацията за неговата смърт излиза наяве едва сега, като се уточнява, че събитието е настъпило по-рано по време на бойни операции. До момента няма официален коментар или потвърждение на новината от страна на Министерството на отбраната на Украйна или самото ГУР.