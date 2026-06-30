Жилищна сграда се срути в Атина по време на строителни дейности

Жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава БТА.

По информация на гръцката противопожарна служба инцидентът е станал по време на строителни дейности в съседен имот. Кадри от мястото показват, че сградата е рухнала напълно.

Първоначално беше съобщено, че една жена е в неизвестност, но впоследствие нейни близки потвърдиха, че тя не е била в сградата по време на срутването и е невредима.

По данни на ЕРТ в момента на инцидента в сградата са се намирали трима души, които са успели да се евакуират навреме. Засега няма данни за пострадали.

На място са изпратени екипи на пожарната, специализирано звено за реакция при бедствия и спасителни кучета, които претърсват руините като предпазна мярка.

Властите съобщиха, че петима души, свързани със строителните дейности в съседния имот, са били отведени за разпит във връзка с разследването на причините за инцидента.

Според наличната информация рухналата сграда е била с партер и четири жилищни етажа, в които са се намирали общо седем апартамента.