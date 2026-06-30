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Жилищна сграда се срути в Атина по време на строителни дейности

Жилищна сграда се срути в Атина по време на строителни дейности

30 Юни, 2026 16:19 799 5

  • атина-
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  • срути

Няма данни за пострадали, петима души са отведени за разпит, а спасителни екипи претърсват руините

Жилищна сграда се срути в Атина по време на строителни дейности - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жилищна сграда се срути в атинския квартал „Петралона“, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предава БТА.

По информация на гръцката противопожарна служба инцидентът е станал по време на строителни дейности в съседен имот. Кадри от мястото показват, че сградата е рухнала напълно.

Първоначално беше съобщено, че една жена е в неизвестност, но впоследствие нейни близки потвърдиха, че тя не е била в сградата по време на срутването и е невредима.

По данни на ЕРТ в момента на инцидента в сградата са се намирали трима души, които са успели да се евакуират навреме. Засега няма данни за пострадали.

На място са изпратени екипи на пожарната, специализирано звено за реакция при бедствия и спасителни кучета, които претърсват руините като предпазна мярка.

Властите съобщиха, че петима души, свързани със строителните дейности в съседния имот, са били отведени за разпит във връзка с разследването на причините за инцидента.

Според наличната информация рухналата сграда е била с партер и четири жилищни етажа, в които са се намирали общо седем апартамента.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Хванали са..... пишман майстори.

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  • 2 Бай Георги

    1 0 Отговор
    Да изпращат Шишков веднага.

    16:46 30.06.2026

  • 3 12311

    3 0 Отговор
    Как е възможно бе, Акрополът седи хиляди години, куп други сгради имат, но в наши дни, с дипломи, инженери и не знам какви си материали сградите да падат от само себе си, каква е тази некадърност, да не са я проектирали и строили нашенци?

    17:02 30.06.2026

  • 4 Строителни дейности в съседен имот?

    1 0 Отговор
    Две версии:
    Съседният ремонт е покопал основите на сградата.
    Падналата сграда се е крепила на конструкцията на съседната. Като гледам останките не виждам останки от плочи и колони. Някаква тънка импровизация ще да е била.
    Очаквам експертът Шишков да открие връзка с Борисов или поне с Пеевски.

    17:18 30.06.2026

  • 5 Видео от спасителните работи

    0 0 Отговор
    След 30-тата минута има едри планове. В счупената плоча не виждам армиране.

    17:23 30.06.2026

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