Конституционна криза в Унгария: Мадяр сменя президента

Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр официално обяви началото на радикални конституционни промени с цел принудителното отстраняване на настоящия президент Тамаш Шуйок.

Действията на правителството идват след изтичането на крайния срок (31 май), в който на държавния глава бе дадена възможност да подаде оставка доброволно. Шуйок категорично отхвърли ултиматума, заявявайки, че ще изпълни пълния си мандат до 2029 г..

Основните обвинения срещу президента

Липса на неутралност: Мадяр обвинява Шуйок, че е политическа "марионетка" на бившата управляваща партия "Фидес" на Виктор Орбан.

Мадяр обвинява Шуйок, че е политическа "марионетка" на бившата управляваща партия "Фидес" на Виктор Орбан. Провал в защитата на закона: Според премиера президентът е толерирал разрушаването на правовата държава и е запазил пълно мълчание при скандалите със злоупотреби в държавни домове за деца.

Според премиера президентът е толерирал разрушаването на правовата държава и е запазил пълно мълчание при скандалите със злоупотреби в държавни домове за деца. Невъзможност за обединение: Лидерът на управляващата партия "Тиса" твърди, че държавният глава вече не отразява волята на унгарския народ за пълна "смяна на режима".

Конституционната офанзива на правителството

След категоричния отказ на Шуйок да се оттегли, Петер Мадяр обяви старта на законодателна процедура за изменение на Конституцията чрез законовия пакет „Операция Чистилище“. Партия "Тиса" разполага с необходимото мнозинство от две трети в парламента, което ѝ позволява директно да пренапише основния закон на страната.

Предложената 17-а поправка предвижда автоматично прекратяване на мандата на президента в деня след влизането ѝ в сила. Реформата ще включва още ограничаване на мандатите на депутатите до 12 години, въвеждане на лимит от 8 години за поста министър-председател и създаване на Национална служба за защита и възстановяване на активи за борба с корупцията.

Реакции и рискове

Опозицията в лицето на бившата управляваща партия "Фидес", както и бившият президент Янош Адер, остро разкритикуваха плановете на Мадяр. Те определиха действията му като "незаконен ултиматум" и "конституционен преврат", извършен със задна дата. От своя страна, президентът Шуйок сезира Венецианската комисия и заяви, че подобен натиск застрашава международната репутация и стабилността на унгарската демокрация.

Източници: БНР, News.bg, "Банкеръ", Reuters