Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Унгария »
Конституционна криза в Унгария: Мадяр сменя президента

Конституционна криза в Унгария: Мадяр сменя президента

4 Юли, 2026 18:24, обновена 4 Юли, 2026 18:31 638 7

  • мадяр-
  • унгария-
  • премиер-
  • президент

Новият премиер Петер Мадяр стартира мащабна реформа за отстраняване на държавния глава Тамаш Шуйок заради връзки с предишния режим на Виктор Орбан.

Конституционна криза в Унгария: Мадяр сменя президента - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Унгария Петер Мадяр официално обяви началото на радикални конституционни промени с цел принудителното отстраняване на настоящия президент Тамаш Шуйок.

Действията на правителството идват след изтичането на крайния срок (31 май), в който на държавния глава бе дадена възможност да подаде оставка доброволно. Шуйок категорично отхвърли ултиматума, заявявайки, че ще изпълни пълния си мандат до 2029 г..

Основните обвинения срещу президента

  • Липса на неутралност: Мадяр обвинява Шуйок, че е политическа "марионетка" на бившата управляваща партия "Фидес" на Виктор Орбан.
  • Провал в защитата на закона: Според премиера президентът е толерирал разрушаването на правовата държава и е запазил пълно мълчание при скандалите със злоупотреби в държавни домове за деца.
  • Невъзможност за обединение: Лидерът на управляващата партия "Тиса" твърди, че държавният глава вече не отразява волята на унгарския народ за пълна "смяна на режима".

Конституционната офанзива на правителството

След категоричния отказ на Шуйок да се оттегли, Петер Мадяр обяви старта на законодателна процедура за изменение на Конституцията чрез законовия пакет „Операция Чистилище“. Партия "Тиса" разполага с необходимото мнозинство от две трети в парламента, което ѝ позволява директно да пренапише основния закон на страната.

Предложената 17-а поправка предвижда автоматично прекратяване на мандата на президента в деня след влизането ѝ в сила. Реформата ще включва още ограничаване на мандатите на депутатите до 12 години, въвеждане на лимит от 8 години за поста министър-председател и създаване на Национална служба за защита и възстановяване на активи за борба с корупцията.

Реакции и рискове

Опозицията в лицето на бившата управляваща партия "Фидес", както и бившият президент Янош Адер, остро разкритикуваха плановете на Мадяр. Те определиха действията му като "незаконен ултиматум" и "конституционен преврат", извършен със задна дата. От своя страна, президентът Шуйок сезира Венецианската комисия и заяви, че подобен натиск застрашава международната репутация и стабилността на унгарската демокрация.

Източници: БНР, News.bg, "Банкеръ", Reuters


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОРБАН ТЪПАНА

    0 6 Отговор
    Къде е ?

    СИЯРТО звъни ли на КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ.

    ХА ХА ХАХА

    Коментиран от #7

    18:35 04.07.2026

  • 2 ТОА ПА...?!

    6 1 Отговор
    Унгарският Мадуро,такава комсомолска физиономия има...😂
    А прическата му-на соц.-комбайнер...😆

    18:35 04.07.2026

  • 3 пръц

    3 1 Отговор
    Пешо маджарина да се консултира с другаря Бойкикев он вече е лют демократ.

    18:36 04.07.2026

  • 4 защо

    3 1 Отговор
    Та няма само ние да сменяме конституцията я!! Виждат хората как дръпнахме.

    18:39 04.07.2026

  • 5 хъхъ

    8 0 Отговор
    Нали Орбан беше диктатор, а пък беше свален с честни избори, организирани от него? А този "демократ" сега иска цялата власт и ще отстранява президента.

    18:46 04.07.2026

  • 6 Унгарците

    3 0 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    18:47 04.07.2026

  • 7 Измамените урсули

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОРБАН ТЪПАНА":

    Кой е министър на външните работи и вицепремиер на Унгария ???!
    ...................
    Хи хи хи

    айде да не те мъча...........
    Анита Орбан..........Дъщеря на
    Виктор Орбан !!!

    Хи хи хи

    18:55 04.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания