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Провал на референдума за облагите на Фицо в Словакия

Провал на референдума за облагите на Фицо в Словакия

5 Юли, 2026 03:42, обновена 5 Юли, 2026 03:45 619 2

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  • облаги

Ниската избирателна активност остави в сила пожизнените надбавки на премиера и промените в съдебната система

Провал на референдума за облагите на Фицо в Словакия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният референдум в Словакия, организиран от опозицията с цел отнемане на пожизнените финансови облаги на премиера Роберт Фицо и възстановяване на специализираните антикорупционни структури, се провали поради изключително ниска избирателна активност. Гласуването, проведено на 4 юли 2026 г., не успя да достигне задължителния законов праг от над 50% участие на избирателите, с което решенията остават без правна стойност.

  • Основна причина за неуспеха: Избирателната активност остана далеч под изискваните по закон 50% от общо 4,3 милиона граждани с право на глас.
  • Предистория на вота: Допитването бе свикано от извънпарламентарната прозападна партия „Демократи“, която събра над 350 000 граждански подписа. Президентът Петер Пелегрини официално насрочи вота за началото на юли.
  • Пожизнената рента на Фицо: През юли 2024 г., след драматичния опит за убийство срещу Фицо, управляващата коалиция прие пакета за сигурност „Lex Атентат“. Той гарантира пожизнено месечно възнаграждение, равно на депутатска заплата (над 4000 евро), за бивши премиери и председатели на парламента с поне два мандата. Към момента Роберт Фицо е единственият политик, отговарящ на тези условия.
  • Вторият спорен въпрос: Референдумът включваше и въпрос за възстановяване на Специалната прокуратура и Националната агенция за борба с престъпността (NAKA). Тези структури, разследващи корупция по високите етажи на властта, бяха закрити от правителството на Фицо, което предизвика масови протести в страната и критики от Европейския съюз.
  • Исторически контекст: Традиционно референдумите в Словакия се провалят поради ниска активност. От общо 10 проведени допитвания в историята на независимата република, единствено вотът за членство в ЕС през 2003 г. успя да премине границата от 50%.
  • Позицията на премиера: Роберт Фицо, който остава силно поляризираща фигура заради проруските си позиции и съдебните реформи, предварително обяви, че няма да гласува и изрази скептицизъм относно валидността на вота.

С провала на допитването доживотните финансови облаги за висшите държавници остават в сила, а реформите в правосъдния сектор няма да бъдат ревизирани.

Източник: AP News, Caliber.az


Словакия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Фицата плати за позицията си с олово! Има право!

    04:05 05.07.2026

  • 2 Хареса ми това

    0 0 Отговор
    Че пожизнена облага се дъожи само на тези, които имат изкарани най- малко два мандата.
    А при нам, и за един ден да си председател на НС- цял живрт с пожизнена рента. Пример: Киселова.
    Незабавно трябва да се отървем от тази несправедливост!
    Клко президенти, колко министър- председатели и председатели на НС влачим?
    Хаде Радев, чукни се по главата! Така ще им се бръкне в ауспуха!

    04:15 05.07.2026

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