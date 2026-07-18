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Пожари изпепелиха над 100 къщи в Норвегия, дим от Канада задушава САЩ

Пожари изпепелиха над 100 къщи в Норвегия, дим от Канада задушава САЩ

18 Юли, 2026 05:59, обновена 18 Юли, 2026 06:05 842 7

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Екологична катастрофа, коментари на климатолози и разкази на българи от епицентъра на събитията

Пожари изпепелиха над 100 къщи в Норвегия, дим от Канада задушава САЩ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опустошителни горски пожари в Норвегия и Канада предизвикаха извънредна ситуация на глобално ниво.

Към 6:00 часа сутринта българско време на 18 юли ситуацията остава критична. Огънят изпепели жилищни райони в Скандинавия, докато в Северна Америка токсичен дим застрашава здравето на десетки милиони граждани.

Бедствие в Норвегия: Изпепелени предградия край Драмен

В Южна Норвегия бушува мащабен горски пожар, който бързо се превърна в хуманитарно бедствие за местните общности. Над 100 къщи бяха изпепелени в покрайнините на норвежкия град Драмен, разположен на около 50 километра западно от столицата Осло.

Стихията е започнала в следобедните часове вчера в гъсто населен район с терасовидни жилища в Крокстаделва. Тласкан от необичайно силни ветрове и продължителна суша, огънят бързо е обхванал съседните постройки и близките горски масиви. По данни на спасителните служби и местните медии, над 60 пожарникари и шест специализирани хеликоптера са мобилизирани на терен. Поради задимяването и операцията по въздух е наложена забрана за полети, включително за цивилни дронове. Властите извършиха масови евакуации на стотици жители. За щастие, към този час няма данни за жертви или изчезнали хора, предават Reuters и Bloomberg.

Канадският апокалипсис: Над 200 неконтролируеми пожара и токсичен шлейф над САЩ

Ситуацията в Северна Америка е още по-мащабна. В Канада бушуват над 200 неконтролируеми пожара, като общият брой на активните огнища в страната надхвърля 800. Най-тежко е положението в провинция Онтарио. Там екстремните горещини (достигащи исторически рекорди от близо 40°C) и сухите гръмотевични бури възпламениха милиони акри девствени гори. Канадският премиер Марк Карни обяви, че хиляди граждани са евакуирани. Президентът на САЩ Доналд Тръмп дори заплаши с налагането на допълнителни мита за Канада, обвинявайки страната в лоша поддръжка на горските масиви.

Димът задушава милиони в САЩ, разпространявайки се на стотици километри на юг. Гъста оранжева мъгла обхвана регионите на Големите езера, Средния Запад и Североизточното крайбрежие. Градове като Детройт, Чикаго и Ню Йорк отбелязаха едни от най-опасните нива на замърсяване на въздуха в света. В град Толедо, Омио, Индексът за качество на въздуха (AQI) надхвърли критичната граница от 800 пункта при опасна норма над 300. Здравните власти призоваха населението да остане по домовете си при затворени прозорци или да използва сертифицирани маски N95 при излизане. Организаторите на Световното първенство по футбол също следят ситуацията с тревога, тъй като гъстият смог заплашва нормалното провеждане на предстоящия утре финален мач в района на Ню Йорк, предадоха CNN и The New York Times.

Анализ на климатолозите: Новата нормалност на Ел Ниньо

Водещи експерти от Световната метеорологична организация (WMO) и Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC) определят тези едновременни бедствия като пряко следствие от ускореното глобално затопляне. Климатолозите подчертават, че комбинацията от феномена Ел Ниньо и безпрецедентно високите средни температури през първата половина на 2026 г. е създала перфектната буря.

Продължителните периоди на суша лишават почвата и горската растителност от влага, превръщайки ги в лесно запалим барут. Експертите предупреждават, че сезонът на пожарите вече не е локално явление, а глобален климатичен риск. Те прогнозират, че през следващите 48 часа атмосферните фронтове ще задържат токсичния шлейф над гъсто населените райони в Северна Америка, което изисква спешна ревизия на международните протоколи за екологична сигурност.

Разкази от първо лице: Българи в епицентъра на стихиите

Наши сънародници, живеещи в засегнатите региони, споделиха предвещаващия ужас от мястото на събитията.

  • Елена Петрова (Драмен, Норвегия): "Небето над града стана буквално черно за броени минути. Вятърът беше толкова силен, че носеше горящи въглени на стотици метри. Семейството ни беше евакуирано в местна спортна зала. Организацията на норвежките власти е безупречна, но гледката на изпепелените съседни къщи в Крокстаделва е смразяваща."
  • Николай Иванов (Чикаго, САЩ): "Въздухът в Чикаго мирише на изгоряло дори при напълно затворени прозорци. Слънцето изглежда като червена точка през оранжевата мъгла. Властите ни съветват изобщо да не излизаме без маски. Всички колеги преминаха на дистанционна работа, а децата не се допускат на открити площадки."

Учените и спасителните служби са категорични, че следващите часове ще бъдат критични за овладяването на огнищата и на двата континента.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    4 2 Отговор
    Краварника изгоре

    Коментиран от #2

    06:10 18.07.2026

  • 2 Китаец

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    To в руската кочина гори Сибир, но вие за краварника се притеснявате.

    Как Милен успя да съчетае Чикаго с Осло. Гений. И аз яко пия толкова и аз ще съм гений.

    Коментиран от #4

    06:25 18.07.2026

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    3 2 Отговор
    Страхотна сутрешна новинка. Говеждо пушено, приготвено на бавен огън... На това не му ли викаха БЕКОНЧЕ??? Ммммммм.

    06:27 18.07.2026

  • 4 Механик

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Китаец":

    Стояне, пак не си спал, милото ми?
    Стига воюва с тия руснаци! Остави ги малко и си почини, че ти се изпържиха чиповете, баце!

    06:29 18.07.2026

  • 5 пътник

    1 0 Отговор
    Злорадството е по рождение и до смъртта.

    06:30 18.07.2026

  • 6 Смоукондъуотър

    2 2 Отговор
    Последно сега какво гори? Москва, НАТО или фаса на горския?

    06:31 18.07.2026

  • 7 А някой хора

    0 0 Отговор
    Се борят за съкращаване на въглеродните емисии, че ни карат и да плащаме за това. Измерил ли е някой, какви са въглеродните емисии на пожара в Норвегия и дали се компенсират от електрическите им автомобили? В Драмен е доста влажно, през града минава река и наоколо има фиорди. Как се е стигнало до тези пожари не ми е много ясно.

    07:30 18.07.2026

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