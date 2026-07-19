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Юдит Полгар е номинирана за президент на Унгария

Юдит Полгар е номинирана за президент на Унгария

19 Юли, 2026 23:44, обновена 19 Юли, 2026 23:48 639 10

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  • унгария-
  • петер мадяр

Премиерът Петер Мадяр предложи шахматната легенда за държавен глава след конституционни промени

Юдит Полгар е номинирана за президент на Унгария - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският министър-председател Петер Мадяр обяви официално, че ще предложи световноизвестната гросмайсторка Юдит Полгар за следващ президент на страната.

Новината беше съобщена лично от премиера в неговия официален профил във Фейсбук и бързо се превърна в основна тема за водещите световни медии.

Политическият ход идва непосредствено след като досегашният държавен глава Тамаш Шуйок подписа 17-ата поправка в конституцията, предложена от управляващата партия „Тиса“. Промяната прекрати неговия мандат предсрочно. Парламентът, в който партията на Мадяр има съкрушително мнозинство, ще трябва да избере нов междинен президент, който да остане на поста до приемането на изцяло нова конституция.

„Нашето отечество има нужда от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец да се гордее“, написа Петер Мадяр. Той подчерта, че признанието към Полгар не се дължи на политически връзки, а на изключителния ѝ талант, почтеност и трудолюбие. Очаква се премиерът да проведе официална среща с шахматистката, за да обсъдят дали тя е готова да поеме най-високата държавна служба.

Юдит Полгар е призната за най-добрата жена в историята на шахмата, като дълги години се състезаваше успешно срещу мъже в абсолютния световен елит. Към момента на номинацията легендарната спортистка все още не е дала своя официален отговор дали приема поканата да оглави Унгария.

Източници: news.bg, reuters.com, bloomberg.com


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците

    3 5 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    23:50 19.07.2026

  • 2 Гари Каспаров

    7 3 Отговор
    Юдит е еврейски име.

    Коментиран от #5

    23:50 19.07.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    5 6 Отговор
    Немат ли некой кух на бидонь фатмак па тия бе? Да им харижеме некой,у нас се прескачат кой фатмакизиран пенционерин да се заеме с държавата! Цела плеада са неуспелите у военото дело недоделници!

    Коментиран от #4, #6

    23:52 19.07.2026

  • 4 Маджар

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Имат евреи в изобилие.

    23:57 19.07.2026

  • 5 Кеворкиян

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гари Каспаров":

    И шеломов

    Коментиран от #10

    23:57 19.07.2026

  • 6 Имаш в предвид ...

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    ...Тагарев,нали...?!

    00:00 20.07.2026

  • 7 Име

    3 1 Отговор
    Приятни сънища!

    00:05 20.07.2026

  • 8 Цвете

    3 4 Отговор
    ЗАТОВА ВЕЧЕ СЕ ГОРДЕЯТ УНГАРЦИТЕ С НОВИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАЩОТО ДОКАЗА И ПОКАЗА КАК СЕ ДЕЙСТВА, БЕЗ МНОГО ПРИКАЗКИ ,НО С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪЩОТО КАТО У НАС, НАЛИ?😉

    00:06 20.07.2026

  • 9 Цвете

    2 5 Отговор
    ЗАТОВА ВЕЧЕ СЕ ГОРДЕЯТ УНГАРЦИТЕ С НОВИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАЩОТО ДОКАЗА И ПОКАЗА КАК СЕ ДЕЙСТВА, БЕЗ МНОГО ПРИКАЗКИ ,НО С РЕАЛНИ ДЕЙСТВИЯ, СЪЩОТО КАТО У НАС, НАЛИ?😉

    00:07 20.07.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кеворкиян":

    Не, по скоро Гарик Кимович Уейнстайн, каквото е истинското еврейско име на Гари Каспаров.

    00:30 20.07.2026

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