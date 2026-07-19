Юдит Полгар е номинирана за президент на Унгария

Унгарският министър-председател Петер Мадяр обяви официално, че ще предложи световноизвестната гросмайсторка Юдит Полгар за следващ президент на страната.

Новината беше съобщена лично от премиера в неговия официален профил във Фейсбук и бързо се превърна в основна тема за водещите световни медии.

Политическият ход идва непосредствено след като досегашният държавен глава Тамаш Шуйок подписа 17-ата поправка в конституцията, предложена от управляващата партия „Тиса“. Промяната прекрати неговия мандат предсрочно. Парламентът, в който партията на Мадяр има съкрушително мнозинство, ще трябва да избере нов междинен президент, който да остане на поста до приемането на изцяло нова конституция.

„Нашето отечество има нужда от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец да се гордее“, написа Петер Мадяр. Той подчерта, че признанието към Полгар не се дължи на политически връзки, а на изключителния ѝ талант, почтеност и трудолюбие. Очаква се премиерът да проведе официална среща с шахматистката, за да обсъдят дали тя е готова да поеме най-високата държавна служба.

Юдит Полгар е призната за най-добрата жена в историята на шахмата, като дълги години се състезаваше успешно срещу мъже в абсолютния световен елит. Към момента на номинацията легендарната спортистка все още не е дала своя официален отговор дали приема поканата да оглави Унгария.

Източници: news.bg, reuters.com, bloomberg.com