Говори Кремъл: Разузнавателен дрон на НАТО e забелязан над Черно море

Разузнавателен дрон RQ-4D „Феникс“ на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е бил забелязан да лети над международни води в южната част на Черно море.
Преди това той е излетял от въздушната база „Сигонела“ в Сицилия, съобщи ТАСС.
Агенцията се позова на източник от европейските служби за контрол на въздушното движение.
Според информацията натовският дрон е направил няколко обиколки на височина над 17 километра, преди да се върне в базата.
Той не е навлязъл във въздушното пространство на крайбрежните държави, с изключение на България, която е пресякъл по пътя си към Черно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много ясно
Нищо странно няма.
04:28 28.08.2026
2 ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА
🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
(ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
=58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).
Коментиран от #5, #7, #8, #16, #17, #18
04:28 28.08.2026
3 Нато толкова
Коментиран от #12
04:29 28.08.2026
4 А Кремъл защо трепери?
04:30 28.08.2026
5 Здрасти,
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":фейкав!
Шубето е голям страх.🥳🥳🥳
04:31 28.08.2026
6 Уффф
Коментиран от #9, #11
04:31 28.08.2026
7 Стефи Жилиев
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":Първи си с питката на Дунава, от Силистра плещиш, нали ши зо
04:32 28.08.2026
8 Най-странното е
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":Че урсулята и останалият политически планктон дълбоко са убедени, че Русия няма такива оръжия! Но, ако имала, никога няма да ги удари с тях! От къде са толкова сигурни? Може би от това, че са плоскоумни? Доказано е вече многократно!
04:33 28.08.2026
9 Защо?
До коментар #6 от "Уффф":Ти ли фърча с него самолет?
Добре си направил. Нека ти имат респект.
04:34 28.08.2026
10 Най-странното е
04:39 28.08.2026
11 Отдавна си
До коментар #6 от "Уффф":съучастваш на рашките, знаем те. Никой не те е карал зорлям да ставаш рашист.
04:42 28.08.2026
12 Русия толкова
До коментар #3 от "Нато толкова":Открито участва против НАТО.. Тази нагло стъпка по стъпка навлезе толкова много, което беше немислимо по време на студената война. Супер нагли и абсолютно безотговорни. Фюрерът на Русия: "Мен не ме е страх от украинска война "! Ами понеже си на 100 години... А питал ли си стотиците детски градини и училищата, децата дали искат геноцидната ти война, предизвикана от такива, като теб? Хамасците обаче са най-наглите в тази Русия. Те вече много грубо и открито воюват против НАТО и е само въпрос на време да получат по шапката!
04:48 28.08.2026
13 Я, така ли?
Колко странно наистина. Те могат, ние не.
Що така?
04:51 28.08.2026
14 Крадецът вика
04:52 28.08.2026
15 Жужи напълни ли
Предупредиха го да не доближава натовски държави и да не цели корабите им.
Ама лЮд умора няма.
04:54 28.08.2026
16 оня с коня
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":Досадно е да публикуваш едно и също нещо Многократно,все едно че се опасяваш че ще бъде пропуснат прочита му.Между другото може и да има някои верни неща в поста ти,но ЛИПСВА НАЙ-ВАЖНОТО:Че тия поразии които може да направи русия са възможни САМО ако НАТО стои със скръстени ръце!А че Западът следи с най-съвременни методи всяко Руско движение и още докато Силозите на Руските ракети се отварят,Натовските ще литнат към тях- това що не го отчиташ?
05:04 28.08.2026
17 Мусорчик
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":Искам само да ми кажеш тебе лично какво толкова те радва, че Русия може да унищожи 20 пъти планетата?
САЩ имат още толкова ЯО. Като виждаш пробитото руско ПВО дали на някого са нужни модерни ракети за да направи на решето Матушка? Наясно ли си, че са достатъчни 3-4 ракети по Москва и Питер и РФ приключва? Имаш ли предвид, че всички останали ядрени държави без С. Корея ще ударят по Русия? Китай вече е предупредил Путин.
И ако обичаш пиши с главни и малки букви, както правят всички останали. Писането с главни означава крещене.
05:05 28.08.2026
18 Личи си ,че сиТъп иНеграмотен
До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":дивМангал?
05:08 28.08.2026