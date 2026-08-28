Говори Кремъл: Разузнавателен дрон на НАТО e забелязан над Черно море

Разузнавателен дрон RQ-4D „Феникс“ на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е бил забелязан да лети над международни води в южната част на Черно море.

Преди това той е излетял от въздушната база „Сигонела“ в Сицилия, съобщи ТАСС.

Агенцията се позова на източник от европейските служби за контрол на въздушното движение.

Според информацията натовският дрон е направил няколко обиколки на височина над 17 километра, преди да се върне в базата.

Той не е навлязъл във въздушното пространство на крайбрежните държави, с изключение на България, която е пресякъл по пътя си към Черно море.