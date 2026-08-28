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Говори Кремъл: Разузнавателен дрон на НАТО e забелязан над Черно море

Говори Кремъл: Разузнавателен дрон на НАТО e забелязан над Черно море

28 Август, 2026 04:21 593 18

  • дрон-
  • нато-
  • черно море-
  • сицилия-
  • българия

Той не е навлязъл във въздушното пространство на крайбрежните държави, с изключение на България, която е пресякъл по пътя си към Черно море

Говори Кремъл: Разузнавателен дрон на НАТО e забелязан над Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разузнавателен дрон RQ-4D „Феникс“ на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) е бил забелязан да лети над международни води в южната част на Черно море.

Преди това той е излетял от въздушната база „Сигонела“ в Сицилия, съобщи ТАСС.

Агенцията се позова на източник от европейските служби за контрол на въздушното движение.

Според информацията натовският дрон е направил няколко обиколки на височина над 17 километра, преди да се върне в базата.

Той не е навлязъл във въздушното пространство на крайбрежните държави, с изключение на България, която е пресякъл по пътя си към Черно море.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ясно

    8 1 Отговор
    Черноморските държави са членове на НАТО или негови съюзници.
    Нищо странно няма.

    04:28 28.08.2026

  • 2 ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА

    3 27 Отговор
    НУЖНИ СА 9 МИНУТИ ЗА УНИЩОЖЕНИЕТО НА НАТО И САЩ,ЕДНОВРЕМЕННО, ПРИ ЗАДЕЙСТВАНЕ НА 🇷🇺 РУСКАТА АВТОМАТИЧНА С-МА " ПЕРИМЕТЪР-М", САМО = 12 БР.
    🇷🇺РУСКИ ТЕЖКИ ,ХИПЕРЗВУКОВИ РАКЕТН.БЛОКА,ОТ МЕГАТОНЕН КЛАС:SS-X-30 Sarmaт 15А28,С ОБСЕГ = 18 000 КМ. И СКОРОСТ НАД 33М !!!,
    С=16 БОЙНИ БЛОКА Х 1 МГТ..... ЗА 9 МИНУТИ , СА ДОСТАТЪЧНИ - НАТО И САЩ ,ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ !( ВКЛ. С УДАР, ПРЕЗ АРКТИКА ).
    ТЕХНИЧЕСКО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЯМА !!!
    (ЗА БРИТАНИЯ Е НУЖНА= 1 БОЙНА ГЛАВА ,И= 4 МИНУТИ), СЛЕД КОЕТО НЯМА ДА Я
    ИМА. В ПЕНТАГОНА ЗНАЯТ ЗА НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ, И НЕ ВЕДНЪЖ СА ГО
    КОМЕНТИРАЛИ.🇷🇺РУСКИЯТ ЯДРЕН АРСЕНАЛ ( вкл. и според Стокхолм.институт SIPRI ) Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В СВЕТА,
    ИЗЦЯЛО ОБНОВЕН С НОВИ СИСТЕМИ, И ДОСТАТЪЧЕН ЗА= 20 КРАТНО УНИЩОЖЕНИЕ НА
    ПЛАНЕТАТА. ( През октомври 1961г.СССР взриви най-мошния заряд в света
    =58 Мгт.Височина на Ядр гъба,до космич.простр.= 100 км. Ударн.вълна е
    засечена по целия свят)..ДНЕС, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ ШАНС СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ , НЯМА
    НИКОЙ ! ( АМЕРИК.ВОЕНЕН СПЕЦ.ОТ ЦРУ СКОТ РИТЕР ЗАЯВИ "..САЩ СА БЕЗЗАЩИТНИ
    ПРЕД НОВИТЕ РУСКИ СИСТЕМИ ). ГЕН СЕК.НА НАТО - МАРК РЮТЕ :"9 МИН.СА ДОСТАТЪЧНИ НА РУСКИТЕ РАКЕТИ ДА ИЗПЕПЕЛЯТ ЕВРОПА"( 11.09.25г).

    Коментиран от #5, #7, #8, #16, #17, #18

    04:28 28.08.2026

  • 3 Нато толкова

    5 25 Отговор
    Открито участват против Русия. Тези нагло стъпка по стъпка навлязоха толкова много, което беше немислимо по време на студената война. Супер нагли и абсолютно безотговорни. Канцлера на Германия: "Мен не ме е страх от атомна война "! Ами понеже си на 100 години... А питал ли си стотиците детски градини и училищата, децата дали искат атомна война, предизвикана от такива, като теб? Британците обаче са най-наглите в това нато. Те вече много грубо и открито воюват против Русия и е само въпрос на време да получат по шапката!

    Коментиран от #12

    04:29 28.08.2026

  • 4 А Кремъл защо трепери?

    5 4 Отговор
    Нищо не го заплашва, ако не бомби кораби

    04:30 28.08.2026

  • 5 Здрасти,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    фейкав!
    Шубето е голям страх.🥳🥳🥳

    04:31 28.08.2026

  • 6 Уффф

    4 4 Отговор
    Това ни прави съучастници в украинският конфликт

    Коментиран от #9, #11

    04:31 28.08.2026

  • 7 Стефи Жилиев

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    Първи си с питката на Дунава, от Силистра плещиш, нали ши зо

    04:32 28.08.2026

  • 8 Най-странното е

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    Че урсулята и останалият политически планктон дълбоко са убедени, че Русия няма такива оръжия! Но, ако имала, никога няма да ги удари с тях! От къде са толкова сигурни? Може би от това, че са плоскоумни? Доказано е вече многократно!

    04:33 28.08.2026

  • 9 Защо?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Ти ли фърча с него самолет?
    Добре си направил. Нека ти имат респект.

    04:34 28.08.2026

  • 10 Най-странното е

    3 2 Отговор
    че копейзажът и останалият ислямски планктон дълбоко са убедени, че Русия има такива оръжия! Но, и да нямала, пак щяла да ги удари с тях! От къде са толкова сигурни? Може би от това, че са плоскоумни? Доказано е вече многократно!

    04:39 28.08.2026

  • 11 Отдавна си

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    съучастваш на рашките, знаем те. Никой не те е карал зорлям да ставаш рашист.

    04:42 28.08.2026

  • 12 Русия толкова

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нато толкова":

    Открито участва против НАТО.. Тази нагло стъпка по стъпка навлезе толкова много, което беше немислимо по време на студената война. Супер нагли и абсолютно безотговорни. Фюрерът на Русия: "Мен не ме е страх от украинска война "! Ами понеже си на 100 години... А питал ли си стотиците детски градини и училищата, децата дали искат геноцидната ти война, предизвикана от такива, като теб? Хамасците обаче са най-наглите в тази Русия. Те вече много грубо и открито воюват против НАТО и е само въпрос на време да получат по шапката!

    04:48 28.08.2026

  • 13 Я, така ли?

    4 0 Отговор
    Щото руски дрончета не летят край Прибалтика.
    Колко странно наистина. Те могат, ние не.
    Що така?

    04:51 28.08.2026

  • 14 Крадецът вика

    4 0 Отговор
    Дръжте крадеца

    04:52 28.08.2026

  • 15 Жужи напълни ли

    4 0 Отговор
    потурите от страх.
    Предупредиха го да не доближава натовски държави и да не цели корабите им.
    Ама лЮд умора няма.

    04:54 28.08.2026

  • 16 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    Досадно е да публикуваш едно и също нещо Многократно,все едно че се опасяваш че ще бъде пропуснат прочита му.Между другото може и да има някои верни неща в поста ти,но ЛИПСВА НАЙ-ВАЖНОТО:Че тия поразии които може да направи русия са възможни САМО ако НАТО стои със скръстени ръце!А че Западът следи с най-съвременни методи всяко Руско движение и още докато Силозите на Руските ракети се отварят,Натовските ще литнат към тях- това що не го отчиташ?

    05:04 28.08.2026

  • 17 Мусорчик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    Искам само да ми кажеш тебе лично какво толкова те радва, че Русия може да унищожи 20 пъти планетата?
    САЩ имат още толкова ЯО. Като виждаш пробитото руско ПВО дали на някого са нужни модерни ракети за да направи на решето Матушка? Наясно ли си, че са достатъчни 3-4 ракети по Москва и Питер и РФ приключва? Имаш ли предвид, че всички останали ядрени държави без С. Корея ще ударят по Русия? Китай вече е предупредил Путин.
    И ако обичаш пиши с главни и малки букви, както правят всички останали. Писането с главни означава крещене.

    05:05 28.08.2026

  • 18 Личи си ,че сиТъп иНеграмотен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГОВОРИ КРЕМЪЛ : СПРАВКА":

    дивМангал?

    05:08 28.08.2026