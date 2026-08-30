Новини
Свят »
Исландия »
Частични резултати от референдума в Исландия сочат малка преднина за отговора "Да"

Частични резултати от референдума в Исландия сочат малка преднина за отговора "Да"

30 Август, 2026 07:12 890 18

  • исландия-
  • референдум-
  • ес

Право на глас имаха 270 хиляди души

Частични резултати от референдума в Исландия сочат малка преднина за отговора "Да" - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Частични резултати от референдума в Исландия за това дали трябва да бъдат възобновени преговорите за присъединяване към Европейския съюз сочат малка преднина за отговора "да", съобщава Исландската национална служба за радио и телевизия (РУВ).

Съгласно частичните резултати 51,2% от гласоподавателите са гласували с "да", а 48,8% - с "не", уточни БТА.

Досега са преброени 87 хиляди гласа.

Право на глас имаха 270 хиляди души. Засега обаче няма информация за активността на референдума.


Исландия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    12 2 Отговор
    Когато разликата в един референдум е толкова малка, то това си е чисто разделение на обществото!

    Коментиран от #3, #4, #13

    07:14 30.08.2026

  • 2 Анонимен

    7 8 Отговор
    Исландия влиза в ЕС.

    07:16 30.08.2026

  • 3 Хай Ма На

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    В Автономна Република Крим всичко си беше ясно и разбрано, обаче поколенията и убежденията в Исландия са доста по-размити

    07:22 30.08.2026

  • 4 Бухалка Хаймърс

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Явно и исландците знаят че в ЕС е най добре.

    07:22 30.08.2026

  • 5 Дядо Гъдю

    9 3 Отговор
    ,, На баир лозе "
    ,, Немала си баба белица - купила си козица "

    07:23 30.08.2026

  • 6 БРАВО

    14 2 Отговор
    Eвpoгeйcкия съюз има спешна нужда от разширяване, ще преговарят и с остров Тамбукту!

    07:23 30.08.2026

  • 7 Картаген

    12 2 Отговор
    Щом имат мерак от държава да се превърнат в автономна област на УрсулинаКая - тяхна си работа.

    07:28 30.08.2026

  • 8 Мед за ушите

    2 10 Отговор
    Когато путинолизците квичат, мед ми капе на сърцето

    Коментиран от #12

    07:33 30.08.2026

  • 9 Съгласен

    6 1 Отговор
    Добре, добре, и те ще похапнат от мазната опашка.

    07:37 30.08.2026

  • 10 Карнавал

    11 1 Отговор
    Едно ме притеснява.
    Като влезат в ЕС-а ,как ще ходят мъжете им по чаро погащ ници ,на г ей парад ,в тоя студ ?
    Нали това е едно от постиженията на Обеднена Eypопа? Досега не съм видял ходурасти да ходят облечени в екскимоски костюми?!

    Коментиран от #11, #16

    07:37 30.08.2026

  • 11 Ким Чен Мун-чо

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Карнавал":

    Ами как ще ходят в студа на гейпарад... По вълнени чорапогащи ще ходят, как да ходят?

    07:41 30.08.2026

  • 12 Кастрюлец

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мед за ушите":

    П утинист-това звучи гордо!
    Шорошохран тутник - това звучи уни зително !

    07:44 30.08.2026

  • 13 Глупаво е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    да тролиш.

    07:46 30.08.2026

  • 14 Опазил ги бог

    4 0 Отговор
    да се качат на Титаник.

    07:48 30.08.2026

  • 15 ЕСССР

    3 1 Отговор
    Другарката Урсула, ще изманипулира и този референдум, колко му е!

    Коментиран от #17

    07:49 30.08.2026

  • 16 Ще питат рашките

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Карнавал":

    Техните дружинки ходят масово на парадите по целия свят и нито един не е замръзнал. Питай Киркоров и олигарсите на Путин, които живеят на Запад.

    07:50 30.08.2026

  • 17 Глупаво е

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "ЕСССР":

    да тролиш.

    07:51 30.08.2026

  • 18 Факти

    0 2 Отговор
    Всички искат в ЕС. Черна Гора и Албания са с единия крак вътре. Молдова и Украйна ще ги последват. Исландия може и да ги изпревари, защото ЕС ще я пусне бързо. Сърбия и Македония и те вървят към членство, макар и по-тромаво. Босна и Грузия също са кандидати. Англичаните също искат да се връщат.

    ЕС е най-великият съюз в човешката история, изграден на доброволен принцип. Обединение на десетки държави с различни езици и култури в името на общото благо. Русия, Китай и САЩ искат да го разбият за да могат да упражняват влиянието си в отделните държави на парче. Разделяй и владей. ЕС е само 4,2 милиона кв.км - над 2 пъти по малък от Китай и САЩ и над 4 пъти по-малък от Русия. В никакъв случай не трябва да се поддаваме на руска, американска и китайска пропаганда, целящи разпадането на ЕС. Поотделно ще ни схрускат.

    07:52 30.08.2026