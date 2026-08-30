Частични резултати от референдума в Исландия сочат малка преднина за отговора "Да"

Частични резултати от референдума в Исландия за това дали трябва да бъдат възобновени преговорите за присъединяване към Европейския съюз сочат малка преднина за отговора "да", съобщава Исландската национална служба за радио и телевизия (РУВ).

Съгласно частичните резултати 51,2% от гласоподавателите са гласували с "да", а 48,8% - с "не", уточни БТА.

Досега са преброени 87 хиляди гласа.

Право на глас имаха 270 хиляди души. Засега обаче няма информация за активността на референдума.