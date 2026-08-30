Частични резултати от референдума в Исландия сочат малка преднина за отговора "Да"

Частични резултати от референдума в Исландия за това дали трябва да бъдат възобновени преговорите за присъединяване към Европейския съюз сочат малка преднина за отговора "да", съобщава Исландската национална служба за радио и телевизия (РУВ).
Съгласно частичните резултати 51,2% от гласоподавателите са гласували с "да", а 48,8% - с "не", уточни БТА.
Досега са преброени 87 хиляди гласа.
Право на глас имаха 270 хиляди души. Засега обаче няма информация за активността на референдума.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #3, #4, #13
07:14 30.08.2026
2 Анонимен
07:16 30.08.2026
3 Хай Ма На
До коментар #1 от "Лопата Орешник":В Автономна Република Крим всичко си беше ясно и разбрано, обаче поколенията и убежденията в Исландия са доста по-размити
07:22 30.08.2026
4 Бухалка Хаймърс
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Явно и исландците знаят че в ЕС е най добре.
07:22 30.08.2026
5 Дядо Гъдю
,, Немала си баба белица - купила си козица "
07:23 30.08.2026
6 БРАВО
07:23 30.08.2026
7 Картаген
07:28 30.08.2026
8 Мед за ушите
Коментиран от #12
07:33 30.08.2026
9 Съгласен
07:37 30.08.2026
10 Карнавал
Като влезат в ЕС-а ,как ще ходят мъжете им по чаро погащ ници ,на г ей парад ,в тоя студ ?
Нали това е едно от постиженията на Обеднена Eypопа? Досега не съм видял ходурасти да ходят облечени в екскимоски костюми?!
Коментиран от #11, #16
07:37 30.08.2026
11 Ким Чен Мун-чо
До коментар #10 от "Карнавал":Ами как ще ходят в студа на гейпарад... По вълнени чорапогащи ще ходят, как да ходят?
07:41 30.08.2026
12 Кастрюлец
До коментар #8 от "Мед за ушите":П утинист-това звучи гордо!
Шорошохран тутник - това звучи уни зително !
07:44 30.08.2026
13 Глупаво е
До коментар #1 от "Лопата Орешник":да тролиш.
07:46 30.08.2026
14 Опазил ги бог
07:48 30.08.2026
15 ЕСССР
Коментиран от #17
07:49 30.08.2026
16 Ще питат рашките
До коментар #10 от "Карнавал":Техните дружинки ходят масово на парадите по целия свят и нито един не е замръзнал. Питай Киркоров и олигарсите на Путин, които живеят на Запад.
07:50 30.08.2026
17 Глупаво е
До коментар #15 от "ЕСССР":да тролиш.
07:51 30.08.2026
18 Факти
ЕС е най-великият съюз в човешката история, изграден на доброволен принцип. Обединение на десетки държави с различни езици и култури в името на общото благо. Русия, Китай и САЩ искат да го разбият за да могат да упражняват влиянието си в отделните държави на парче. Разделяй и владей. ЕС е само 4,2 милиона кв.км - над 2 пъти по малък от Китай и САЩ и над 4 пъти по-малък от Русия. В никакъв случай не трябва да се поддаваме на руска, американска и китайска пропаганда, целящи разпадането на ЕС. Поотделно ще ни схрускат.
07:52 30.08.2026