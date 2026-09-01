Унгария увеличава над четири пъти минималната пенсия от 2027 г.

Унгария ще увеличи повече от четири пъти минималната пенсия за старост от 1 януари 2027 г. - от сегашните 28 500 форинта (около 78 евро) на 120 000 форинта (около 329 евро) месечно. Това обяви премиерът Петер Мадяр, цитиран от унгарската медия „Телекс“, предава News.bg.

Промяната е едно от предизборните обещания на управляващата партия „Тиса“ и трябва да влезе в сила след приемането на необходимите бюджетни и законодателни промени. Минималната пенсия за старост в Унгария не е променяна от 2008 г.

Увеличението е с около 321%, което означава, че новият минимум ще бъде приблизително 4,2 пъти по-висок от сегашния.

„Стотици хиляди наши възрастни сънародници в края на всеки месец пресмятат дали могат да платят за лекарствата, храната или сметките си, или евентуално за дърва за огрев. Това е просто неприемливо“, заяви Мадяр при представянето на мярката.

По думите му именно затова „Тиса“ е поела преди изборите ангажимент промените да започнат от хората, намиращи се в най-тежко положение.

Около 242 000 пенсионери са под бъдещия минимум

Според данните за разпределението на пенсиите и оценките на унгарски експерти около 240 000 души могат да бъдат пряко засегнати от увеличението.

По данни за януари 2026 г. 78 047 души са получавали между 100 000 и 119 999 форинта (около 274–329 евро) месечно. Други 55 276 души са били с пенсии между 80 000 и 99 999 форинта (около 220–274 евро), а 53 007 са получавали между 60 000 и 79 999 форинта (около 165–220 евро).

Пенсиите на 35 665 души са били между 40 000 и 59 999 форинта (около 110–165 евро), а още 19 917 души са получавали под 40 000 форинта (под около 110 евро).

Така общо близо 242 000 души са получавали пенсии под бъдещия минимум от 120 000 форинта (около 329 евро). За около 55 000 пенсионери увеличението би означавало поне удвояване на получаваната сума.

Размерът от 28 500 форинта (около 78 евро) е замразен от 2008 г. За изминалите близо две десетилетия той е загубил повече от половината от реалната си стойност.

Според изчисления на унгарското икономическо издание G7 тогавашните 28 500 форинта биха съответствали на приблизително 62 360 форинта, или около 171 евро, при сегашното ценово равнище.

Колко ще струва мярката

Една от причините минималната пенсия да остане непроменена толкова дълго е, че в миналото редица социални плащания от държавата и общините са били обвързани с нейния размер. Увеличаването ѝ следователно би довело автоматично до ръст и на други бюджетни разходи.

Тази връзка до голяма степен беше прекъсната през 2022 г., когато за изчисляването на повечето социални плащания беше въведена отделна референтна база. Затова предстоящото увеличение на минималната пенсия няма автоматично да повиши тези социални помощи.

Пенсионният експерт Андраш Фаркаш изчислява, че мярката може да обхване около 240 000 души и да струва на бюджета приблизително 200-210 млрд. форинта, или около 549-576 млн. евро допълнително.

Според него вместо отново да се определя фиксирана сума, минималната пенсия би трябвало да бъде индексирана спрямо инфлацията или увеличението на средните доходи.

Фаркаш посочва още, че новият минимум от 120 000 форинта (около 329 евро) остава под използвания в анализа праг на бедност от около 145 000 форинта, или приблизително 398 евро месечно.

Бедността сред възрастните хора

Според данните на унгарската Централна статистическа служба (KSH) делът на хората над 65-годишна възраст, изложени на относителна доходна бедност, е нараснал от 6,3% през 2018 г. до 13,8% през 2024 г.

Все още има и неуточнени параметри на реформата. Предстои законодателството да изясни дали новият минимум ще важи единствено за пенсиите за старост, или ще обхване и други категории пенсионни плащания. Не е окончателно решено и дали сумата от 120 000 форинта ще остане фиксирана или впоследствие ще бъде индексирана.

„Тиса“ обеща преди изборите и допълнителни диференцирани увеличения за хората с пенсии между 120 000 и 140 000 форинта (около 329–384 евро), но Мадяр засега не е обявил окончателно решение по тази част от програмата.

Сравнение с България

За сравнение, от 1 юли 2026 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в България е 347,51 евро месечно.

Така дори след планираното над четирикратно увеличение унгарската минимална пенсия от 120 000 форинта, или около 329 евро по текущия курс, ще остане номинално с около 18,50 евро, или 5,3%, под българската.

Сравнението е само по номинален размер и не отчита различията в ценовите равнища и покупателната способност в двете страни.

Други социални мерки

Новото правителство подготвя и други социални мерки. Сред обявените решения са освобождаване от ДДС на отпусканите по лекарско предписание медикаменти, намаляване на ДДС върху дървата за огрев до 5% и увеличаване на средствата за социално подпомагане за отопление.

Възможностите за нови разходи обаче са ограничени от състоянието на публичните финанси. Актуализираният бюджет на Унгария за 2026 г. предвижда дефицит, равняващ се на 7,5% от брутния вътрешен продукт.

Правителството ще трябва да свива дефицита през следващите години и заради процедурата на Европейския съюз при прекомерен дефицит.