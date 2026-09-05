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Пожар в хотел в Истанбул: 12 души са ранени

Пожар в хотел в Истанбул: 12 души са ранени

5 Септември, 2026 10:59, обновена 5 Септември, 2026 11:03 721 0

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Огънят е лумнал в ранните часове на деня в квартал „Бакъркьой“, като бързо е обхванал фасадата на шестетажната сграда

Пожар в хотел в Истанбул: 12 души са ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дванадесет души пострадаха при тежък пожар, избухнал тази субара в хотел в Истанбул, съобщават световните агенции. Инцидентът е станал в шестетажната сграда на хотел „Pera Plus“, намиращ се в оживения истанбулски квартал „Бакъркьой“.

Според информация на TRT Haber, огънят е започнал около 06:30 часа местно време на първия етаж на хотела. Поради силен вятър и леснозапалими материали, пламъците бързо са се разпространили по външната фасада на сградата, достигайки до най-горните нива. Очевидци на инцидента разказват пред вестник Hurriyet, че малко преди появата на пламъците са се чули силни експлозии.

На мястото веднага са изпратени десетки екипи на пожарната, линейки и полиция. Огнеборците са успели да евакуират седем души, които са били блокирани на горните етажи без възможност за изход. Според официалните данни, при инцидента няма загинали, а всички 12 пострадали са откарани по спешност в местни болници. По първоначална информация от общинските власти, сред ранените няма чуждестранни туристи, а предимно турски граждани.

Към 11:00 часа българско време пожарът е напълно потушен. Районът остава отцепен от органите на реда, а експерти и прокурори вече са започнали разследване, за да установят точните причини за възникването на инцидента и дали са били спазени всички изисквания за пожарна безопасност.


Турция
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