Пожар в хотел в Истанбул: 12 души са ранени

Дванадесет души пострадаха при тежък пожар, избухнал тази субара в хотел в Истанбул, съобщават световните агенции. Инцидентът е станал в шестетажната сграда на хотел „Pera Plus“, намиращ се в оживения истанбулски квартал „Бакъркьой“.

Според информация на TRT Haber, огънят е започнал около 06:30 часа местно време на първия етаж на хотела. Поради силен вятър и леснозапалими материали, пламъците бързо са се разпространили по външната фасада на сградата, достигайки до най-горните нива. Очевидци на инцидента разказват пред вестник Hurriyet, че малко преди появата на пламъците са се чули силни експлозии.

На мястото веднага са изпратени десетки екипи на пожарната, линейки и полиция. Огнеборците са успели да евакуират седем души, които са били блокирани на горните етажи без възможност за изход. Според официалните данни, при инцидента няма загинали, а всички 12 пострадали са откарани по спешност в местни болници. По първоначална информация от общинските власти, сред ранените няма чуждестранни туристи, а предимно турски граждани.

Към 11:00 часа българско време пожарът е напълно потушен. Районът остава отцепен от органите на реда, а експерти и прокурори вече са започнали разследване, за да установят точните причини за възникването на инцидента и дали са били спазени всички изисквания за пожарна безопасност.