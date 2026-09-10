Русия представи „Кречет“ като високоскоростен дрон за борба с безпилотни апарати

Русия е разработила система за борба с дронове от самолетен тип, наречена „Кречет“, която според разработчика е най-бързата в своя клас. Това заяви изпълнителният директор на научно-производствения център „Ушкуйник“ Алексей Чадаев пред РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Кречет“ е оборудван с два електрически двигателя и може да достигне скорост до 450 км/ч. Дронът се изстрелва чрез катапулт, а крилото с предна стреловидност и намалените размери са предназначени да осигурят по-висока маневреност.

Предназначен за прехващане на дронове

По думите на Чадаев високата скорост е необходима, за да може „Кречет“ да прехваща вражески безпилотни летателни апарати, докато те го преследват.

След като противодронът настигне целта, задачата му е да я унищожи.

Чадаев посочи като пример украинския дрон „Лютый“, чиято скорост според него не надвишава 200 км/ч. По думите му благодарение на скоростта и маневреността си „Кречет“ може да прехваща подобни цели.

„Упир-К“ с бойна глава от 12 кг

По-рано руската компания „Уралдронзавод“ разработи „Упир-К“ - безпилотен летателен апарат от самолетен тип с обхват до 50 км.

Според разработчика отличителна характеристика на дрона е теглото на преносимата му бойна глава, което достига 12 кг.

По данни на компанията това увеличава смъртоносния му обхват и позволява разрушаването на цяла сграда наведнъж.