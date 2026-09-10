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Русия представи „Кречет“ като високоскоростен дрон за борба с безпилотни апарати

Русия представи „Кречет“ като високоскоростен дрон за борба с безпилотни апарати

10 Септември, 2026 10:47, обновена 10 Септември, 2026 10:48 799 11

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  • борба-
  • безпилотни апарати

Разработчикът твърди, че системата може да достигне 450 км/ч и да прехваща дронове с по-ниска скорост

Русия представи „Кречет“ като високоскоростен дрон за борба с безпилотни апарати - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е разработила система за борба с дронове от самолетен тип, наречена „Кречет“, която според разработчика е най-бързата в своя клас. Това заяви изпълнителният директор на научно-производствения център „Ушкуйник“ Алексей Чадаев пред РИА Новости, цитирана от Фокус.

„Кречет“ е оборудван с два електрически двигателя и може да достигне скорост до 450 км/ч. Дронът се изстрелва чрез катапулт, а крилото с предна стреловидност и намалените размери са предназначени да осигурят по-висока маневреност.

Предназначен за прехващане на дронове

По думите на Чадаев високата скорост е необходима, за да може „Кречет“ да прехваща вражески безпилотни летателни апарати, докато те го преследват.

След като противодронът настигне целта, задачата му е да я унищожи.

Чадаев посочи като пример украинския дрон „Лютый“, чиято скорост според него не надвишава 200 км/ч. По думите му благодарение на скоростта и маневреността си „Кречет“ може да прехваща подобни цели.

„Упир-К“ с бойна глава от 12 кг

По-рано руската компания „Уралдронзавод“ разработи „Упир-К“ - безпилотен летателен апарат от самолетен тип с обхват до 50 км.

Според разработчика отличителна характеристика на дрона е теглото на преносимата му бойна глава, което достига 12 кг.

По данни на компанията това увеличава смъртоносния му обхват и позволява разрушаването на цяла сграда наведнъж.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 2 Отговор
    Как ли звучи като разпори небето с 450км/ч над Париж например?

    Коментиран от #7

    10:53 10.09.2026

  • 2 сащисан кравар

    8 2 Отговор
    А Бай Дончо трепе комари с брадва😅

    10:58 10.09.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    Ето й снимка, т.к. тази от статията е на БПЛА "Орлан":

    10:58 10.09.2026

  • 4 Абе

    2 12 Отговор
    Незнам какво е разработила, но Руската територия дори идълбочина вече системно е поразявана от дронове. На всеки 24часа има поне едина или две стратегичиски важни военни или помищлени цели които са извън строя след поражения.

    Коментиран от #10, #11

    11:00 10.09.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    6 1 Отговор
    "крилото с предна стреловидност", това е някаква журналистическа измишльотина!

    Крилото е с "отрицателна стреловидност", а не с "предна" !

    11:01 10.09.2026

  • 6 Овчар

    8 2 Отговор
    Проблема е че хора от калибъра на Соломон Паси и Александър Йорданов ще намерят начин или бункер да се скрият а ние ще духаме супата на открито..!

    Коментиран от #8, #9

    11:02 10.09.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    абе дигни ги на 457км. в час!! и си заший пъ..рд я //лника

    11:09 10.09.2026

  • 8 Рублевка

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    От Народния съд няма да намерят къде да се скрият.

    11:09 10.09.2026

  • 9 калитко

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Овчар":

    по добре си паси офците и не се занимавай с интелигентни хора не си им на нивото

    11:21 10.09.2026

  • 10 неразбирам

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    защо има минуси като е вярно

    11:22 10.09.2026

  • 11 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    В каква степен това е вярно може да се разбере в интервю то на Олег Стариков -украински военен експерт -което е препечатано в Гласове!?На първо място -това са стари лаври от времето когато украинците са имали превъзходство в дроновете и руското ПВО не е могло да се справи-според Стариков руснаците вече са изградили такова ПВО-особено около НПЗ и продължават да градят- че успеваемостта на украинските дронове е под 10% -обикновено около 3% и вече не могат да нанесат сериозни щети!?Второто интересно нещо което казва Стариков е свързано с руските дронове -докато украинците са почивали но лаврите си руснаците са изградили 5 завода за дронове Геран -най-вече за реактивния вариант и са купили завод в Китай който да произвежда реактивни двигатели и сега произвеждат по 15000 -словом петнадесет хиляди/!!??/ дрона дневно от различните видове....в заводски условия качествена стока не китайска ширпотреба и не дронове -предимно бутални- получени на части от Запад и сглобявани в разни аматьорски работилници под земята в Украйна -.Изводите оставям на Вас...

    11:41 10.09.2026

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