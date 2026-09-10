Русия представи „Кречет“ като високоскоростен дрон за борба с безпилотни апарати

Русия е разработила система за борба с дронове от самолетен тип, наречена „Кречет“, която според разработчика е най-бързата в своя клас. Това заяви изпълнителният директор на научно-производствения център „Ушкуйник“ Алексей Чадаев пред РИА Новости, цитирана от Фокус.
„Кречет“ е оборудван с два електрически двигателя и може да достигне скорост до 450 км/ч. Дронът се изстрелва чрез катапулт, а крилото с предна стреловидност и намалените размери са предназначени да осигурят по-висока маневреност.
Предназначен за прехващане на дронове
По думите на Чадаев високата скорост е необходима, за да може „Кречет“ да прехваща вражески безпилотни летателни апарати, докато те го преследват.
След като противодронът настигне целта, задачата му е да я унищожи.
Чадаев посочи като пример украинския дрон „Лютый“, чиято скорост според него не надвишава 200 км/ч. По думите му благодарение на скоростта и маневреността си „Кречет“ може да прехваща подобни цели.
„Упир-К“ с бойна глава от 12 кг
По-рано руската компания „Уралдронзавод“ разработи „Упир-К“ - безпилотен летателен апарат от самолетен тип с обхват до 50 км.
Според разработчика отличителна характеристика на дрона е теглото на преносимата му бойна глава, което достига 12 кг.
По данни на компанията това увеличава смъртоносния му обхват и позволява разрушаването на цяла сграда наведнъж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7
10:53 10.09.2026
2 сащисан кравар
10:58 10.09.2026
3 az СВО Победа 81
10:58 10.09.2026
4 Абе
Коментиран от #10, #11
11:00 10.09.2026
5 az СВО Победа 81
Крилото е с "отрицателна стреловидност", а не с "предна" !
11:01 10.09.2026
6 Овчар
Коментиран от #8, #9
11:02 10.09.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "честен ционист":абе дигни ги на 457км. в час!! и си заший пъ..рд я //лника
11:09 10.09.2026
8 Рублевка
До коментар #6 от "Овчар":От Народния съд няма да намерят къде да се скрият.
11:09 10.09.2026
9 калитко
До коментар #6 от "Овчар":по добре си паси офците и не се занимавай с интелигентни хора не си им на нивото
11:21 10.09.2026
10 неразбирам
До коментар #4 от "Абе":защо има минуси като е вярно
11:22 10.09.2026
11 не може да бъде
До коментар #4 от "Абе":В каква степен това е вярно може да се разбере в интервю то на Олег Стариков -украински военен експерт -което е препечатано в Гласове!?На първо място -това са стари лаври от времето когато украинците са имали превъзходство в дроновете и руското ПВО не е могло да се справи-според Стариков руснаците вече са изградили такова ПВО-особено около НПЗ и продължават да градят- че успеваемостта на украинските дронове е под 10% -обикновено около 3% и вече не могат да нанесат сериозни щети!?Второто интересно нещо което казва Стариков е свързано с руските дронове -докато украинците са почивали но лаврите си руснаците са изградили 5 завода за дронове Геран -най-вече за реактивния вариант и са купили завод в Китай който да произвежда реактивни двигатели и сега произвеждат по 15000 -словом петнадесет хиляди/!!??/ дрона дневно от различните видове....в заводски условия качествена стока не китайска ширпотреба и не дронове -предимно бутални- получени на части от Запад и сглобявани в разни аматьорски работилници под земята в Украйна -.Изводите оставям на Вас...
11:41 10.09.2026