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Шефът на МИ-5 предупреди за възможен нов стратегически шок

Шефът на МИ-5 предупреди за възможен нов стратегически шок

11 Септември, 2026 09:52 1 524 13

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  • разузнавателни служби

Кен Маккалъм призова разузнавателните служби да не се съсредоточават прекомерно върху заплахите от миналото

Шефът на МИ-5 предупреди за възможен нов стратегически шок - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разузнавателните служби не трябва да се съсредоточават прекомерно върху заплахите от миналото, а да приемат, че нов стратегически шок по подобие на атентатите от 11 септември може вече да се подготвя там, където не го търсят. Това заяви ръководителят на британската разузнавателна служба МИ-5, предава News.bg.

Днес, по повод 25-ата годишнина от атентатите, при които бойци на „Ал Кайда“ разбиха отвлечени пътнически самолети в Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона, генералният директор на МИ-5 Кен Маккалъм заяви, че службите за сигурност трябва да са готови да се адаптират към настоящите и бъдещите предизвикателства.

„Знаем, че следващият стратегически шок по определение няма да прилича на предишния. Това може би е най-важният урок от всички“, написа Маккалъм в коментар за в. „Индипендънт“.

„Разбира се, винаги трябва да се учим от последната атака - но трябва да се пазим от това да се подготвяме блестящо за борба с вчерашния враг, използвайки вчерашните методи, срещу вчерашната цел... Неудобната истина е, че следващият стратегически шок може вече да се оформя някъде, където все още не гледаме“, изтъкна той.

„Ал Кайда“ продължава да представлява заплаха

„Ал Кайда“, макар и отслабена, продължава да представлява заплаха, както и стремежът на тази групировка и други бойци да извършват нападения с голям брой жертви, посочи Маккалъм.

Това наскоро беше потвърдено от осуетен ислямистки заговор за убийството на стотици хора при въоръжени нападения срещу еврейската общност в английския град Манчестър, допълни той.

Маккалъм обаче заяви, че МИ-5 се сблъсква и с нарастваща агресия, подкрепяна от държави - от саботажи, извършвани чрез криминални посредници, до кибератаки срещу електроцентрали.

Необходима е по-широка подготовка

За разлика от 2001 г. днес много системи и услуги са в ръцете на частния сектор и ще е необходимо правителствата, бизнесът и академичните среди да работят заедно, за да отстранят уязвимостите и да реагират бързо при криза, отбеляза той.

„Не можем да чакаме следващия шок, за да разберем кой контролира уязвимостта, кой има правомощията да действа или кой е трябвало да вдигне телефона“, категоричен бе Маккалъм.

„Дължим на жертвите на 11 септември - и на онези, които иначе ще станат жертви на утрешната атака - нещо повече от възпоменание. Дължим им подготовка, устойчивост и смелостта да се адаптираме, преди да настъпи следващият шок“.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ясно е

    28 1 Отговор
    Че ще има, е ясно. Вие "тайните" ги правите тези работи. Ама уж некви други били...

    09:58 11.09.2026

  • 3 име

    22 2 Отговор
    Спокойно, колективния запад е прекалено скъсан за да организира нов 11ти септември и съответно, военна интервенция накъде по света. Те, ако можеха, щяха да нападнат Иран, както нападнаха Ирак, Сирия, Либия, Афганистан, Сърбия, Украйна... Ся, друг е въпроса ако иранците видят сметката на тръмп, хитлеряху или тяхни близки роднини, но те не са диваци като краварите и ционистите, да избият хиляди хора в двете кули, само и само да имат повод за война. И да гепят едни пари от застраховката.

    10:00 11.09.2026

  • 4 Лама Кифла

    9 1 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло.

    10:01 11.09.2026

  • 5 И НИЕ СЕ ГОТВИМ

    15 1 Отговор
    КУПУВАМЕ САМОЛЕТИ И СТРАЙКЪРИ ОТ СРЕДАТА НА МИНАЛИЯ ВЕК

    10:03 11.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тази снимка е колаж.

    17 1 Отговор
    Не може да има толкова бели хора в Лондоня, че и да са полицаи за капак. Освен това ако са ингилизи, защо държат нормално автоматите. Нали там всичко им е наопаки- воланите, жените, педалите ??

    10:09 11.09.2026

  • 8 Читател

    14 1 Отговор
    Ясно значи са подготвили нещо друго ужасно за реализация тези

    10:11 11.09.2026

  • 9 Хи хи

    7 1 Отговор
    Путин щял да идва при ингилизите, така казаха зеленото жуже и нато.

    10:15 11.09.2026

  • 10 Ще има шОк... Я!

    6 1 Отговор
    Границите в Близкия Изток са начертани от колонизаторите, а в Централна Европа Германия е осакатена,Чехия,Словакия и Унгария окЪлцани, хиената Полша преяла, а на Украйна подаръци наготово.

    Коментиран от #12

    10:20 11.09.2026

  • 11 АЛ КАЙДА

    9 0 Отговор
    Е СПЕЦОТДЕЛЪТ НА ЦРУ ЗА МРЪСНИ ПОРЪЧКИ.

    10:21 11.09.2026

  • 12 Как пък

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ще има шОк... Я!":

    Все гледате в канчето на другите, и грам не споменавате за България, че също беше орязана и създадена изкуствена нация, както и отцепвани земи. Обаче неудобното за вас е този който го е правил срещу българите? Неудобната империя.

    10:25 11.09.2026

  • 13 СЪЩОТО "КАДЪРНО" РАЗУЗНАВАНЕ

    10 0 Отговор
    КОЕТО ОТ БЕЗСИЛИЕ СЪЧИНИ ФАНТАЗИИТЕ С БЪЛГАРСКИЯ ЧАДЪР ЗА УБИЙСТВОТО НА Г.МАРКОВ.ШАЙКА ЧАНТАДЖИИ НАДАРЕНИ САМО С ТАЛАНТА ДА БЪРБОРЯТ ГЛУПОТЕВИНИ.

    10:30 11.09.2026

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