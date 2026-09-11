Шефът на МИ-5 предупреди за възможен нов стратегически шок

Разузнавателните служби не трябва да се съсредоточават прекомерно върху заплахите от миналото, а да приемат, че нов стратегически шок по подобие на атентатите от 11 септември може вече да се подготвя там, където не го търсят. Това заяви ръководителят на британската разузнавателна служба МИ-5, предава News.bg.

Днес, по повод 25-ата годишнина от атентатите, при които бойци на „Ал Кайда“ разбиха отвлечени пътнически самолети в Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона, генералният директор на МИ-5 Кен Маккалъм заяви, че службите за сигурност трябва да са готови да се адаптират към настоящите и бъдещите предизвикателства.

„Знаем, че следващият стратегически шок по определение няма да прилича на предишния. Това може би е най-важният урок от всички“, написа Маккалъм в коментар за в. „Индипендънт“.

„Разбира се, винаги трябва да се учим от последната атака - но трябва да се пазим от това да се подготвяме блестящо за борба с вчерашния враг, използвайки вчерашните методи, срещу вчерашната цел... Неудобната истина е, че следващият стратегически шок може вече да се оформя някъде, където все още не гледаме“, изтъкна той.

„Ал Кайда“ продължава да представлява заплаха

„Ал Кайда“, макар и отслабена, продължава да представлява заплаха, както и стремежът на тази групировка и други бойци да извършват нападения с голям брой жертви, посочи Маккалъм.

Това наскоро беше потвърдено от осуетен ислямистки заговор за убийството на стотици хора при въоръжени нападения срещу еврейската общност в английския град Манчестър, допълни той.

Маккалъм обаче заяви, че МИ-5 се сблъсква и с нарастваща агресия, подкрепяна от държави - от саботажи, извършвани чрез криминални посредници, до кибератаки срещу електроцентрали.

Необходима е по-широка подготовка

За разлика от 2001 г. днес много системи и услуги са в ръцете на частния сектор и ще е необходимо правителствата, бизнесът и академичните среди да работят заедно, за да отстранят уязвимостите и да реагират бързо при криза, отбеляза той.

„Не можем да чакаме следващия шок, за да разберем кой контролира уязвимостта, кой има правомощията да действа или кой е трябвало да вдигне телефона“, категоричен бе Маккалъм.

„Дължим на жертвите на 11 септември - и на онези, които иначе ще станат жертви на утрешната атака - нещо повече от възпоменание. Дължим им подготовка, устойчивост и смелостта да се адаптираме, преди да настъпи следващият шок“.