Един загинал при срутване в мина край Североуралск

Един човек е загинал при локално срутване на скала в мина „Черемуховская-Глубокая“ край Североуралск в Свердловска област. Инцидентът е станал около 6:40 часа на хоризонт 1040 метра, съобщи прокуратурата на Свердловска област.

„По предварителна информация около 6:40 часа на шахтата „Черемуховская-Глубокая“ в близост до Североуралск на хоризонт 1040 метра е станало локално срутване на скална маса“, посочва прокуратурата. Спасителите са открили мъж без признаци на живот и са извадили тялото му изпод отломките.

В момента на произшествието в мината са се намирали 98 души. По данни на Главното управление на руското Министерство на извънредните ситуации в Свердловска област евакуация не е извършвана, тъй като срутването е било локализирано в отделен участък. Така потвърдената информация не сочи, че 98-мата работници са били блокирани под земята.

Към мястото са били изпратени два екипа на Североуралския минноспасителен взвод. В спасителните действия са участвали общо 24 души и пет единици техника, включително екипи на Министерството на извънредните ситуации. Тялото на загиналия е било открито и извадено от специализираните служби.

Прокуратурата проверява безопасността

Прокуратурата на Североуралск е започнала проверка за спазването на изискванията за безопасност при горните работи и на трудовото законодателство. В рамките на проверката трябва да бъдат изяснени причините за срутването и обстоятелствата около смъртта на работника.

Работата на мината не е преустановена изцяло. Временно е спрян само участъкът, засегнат от срутването, докато компетентните служби извършват необходимите действия. При установяване на нарушения прокуратурата ще предприеме мерки за прокурорско реагиране.

Източници: Взгляд, МК Екатеринбург, Ура.ру