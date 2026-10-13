Азаров: Доналд Тръмп може да смени Зеленски, когато пожелае

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с всички възможности да смени Володимир Зеленски. Това заяви бившият министър-председател на Украйна Николай Азаров, който заемаше поста от 2010 до 2014 г., цитиран от ТАСС.

„Тръмп, тоест американската администрация, разполага с абсолютно всички възможности не само да смени Зеленски, но и да установи повече или по-малко нормален режим в Украйна, който би могъл да проведе избори, да осъществи мирен процес и да постигне нормално споразумение“, каза Азаров в ефира на телевизионния канал „Россия-24“.

Изказването му идва след публични призиви на Тръмп за провеждане на избори в Украйна. На 11 октомври американският президент заяви, че Зеленски е можел многократно да сложи край на конфликта и че според него украинският лидер трябва да проведе избори.

The Wall Street Journal оцени последните изявления на Тръмп като знак, че отношенията му със Зеленски са се влошили до най-ниската си точка от миналата зима насам. В публикацията не се посочва решение на Вашингтон за отстраняване на украинския президент, а се разглежда политическото напрежение между двамата лидери.

Паралелно с това Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски длъжностни лица, съобщава, че администрацията на Тръмп заплашва да спре програмата за закупуване на оръжие за Украйна и предоставянето на разузнавателна информация. Твърдението не е представено като официално обявено решение на американското правителство.

Към момента потвърдено е единствено, че Тръмп настоява за избори в Украйна, а Азаров публично защитава тезата, че САЩ могат да сменят Зеленски. Не е обявена процедура или конкретен план за промяна на украинското ръководство.

Източници: news.bg, tass.ru