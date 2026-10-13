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Азаров: Доналд Тръмп може да смени Зеленски, когато пожелае
  Тема: Украйна

Азаров: Доналд Тръмп може да смени Зеленски, когато пожелае

13 Октомври, 2026 09:38 3 133 66

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  • украйна

Бившият украински премиер твърди, че американската администрация може да наложи нов режим, който да организира избори и мирен процес

Азаров: Доналд Тръмп може да смени Зеленски, когато пожелае - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с всички възможности да смени Володимир Зеленски. Това заяви бившият министър-председател на Украйна Николай Азаров, който заемаше поста от 2010 до 2014 г., цитиран от ТАСС.

„Тръмп, тоест американската администрация, разполага с абсолютно всички възможности не само да смени Зеленски, но и да установи повече или по-малко нормален режим в Украйна, който би могъл да проведе избори, да осъществи мирен процес и да постигне нормално споразумение“, каза Азаров в ефира на телевизионния канал „Россия-24“.

Изказването му идва след публични призиви на Тръмп за провеждане на избори в Украйна. На 11 октомври американският президент заяви, че Зеленски е можел многократно да сложи край на конфликта и че според него украинският лидер трябва да проведе избори.

The Wall Street Journal оцени последните изявления на Тръмп като знак, че отношенията му със Зеленски са се влошили до най-ниската си точка от миналата зима насам. В публикацията не се посочва решение на Вашингтон за отстраняване на украинския президент, а се разглежда политическото напрежение между двамата лидери.

Паралелно с това Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски длъжностни лица, съобщава, че администрацията на Тръмп заплашва да спре програмата за закупуване на оръжие за Украйна и предоставянето на разузнавателна информация. Твърдението не е представено като официално обявено решение на американското правителство.

Към момента потвърдено е единствено, че Тръмп настоява за избори в Украйна, а Азаров публично защитава тезата, че САЩ могат да сменят Зеленски. Не е обявена процедура или конкретен план за промяна на украинското ръководство.

Източници: news.bg, tass.ru


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    27 4 Отговор
    Кимбърли Гилфойл може да смени Зеленски, когато пожелае.

    09:43 13.10.2026

  • 5 стоян георгиев

    33 28 Отговор
    Доналд тръмп няма карти.изритват го от световната политика навсякъде.до сега е нямало подобна ситуация за сащ.изритаханго от близкия изток от европа от украйна от далечния изток от иран...вижда се обаче чии интереси защитава по неговите защитници като азаров.

    Коментиран от #8

    09:43 13.10.2026

  • 6 хихи

    40 36 Отговор
    Зеленски, трябва да иска политическо убежище в Москва. Само там, ще е в безопасност...съсед на Башар Асад

    Коментиран от #14, #15

    09:44 13.10.2026

  • 7 честен ционист

    36 32 Отговор
    Бай Дончо ще смени Зеленски само, когато Вова му нареди. За сега Зеленски е за Оскар.

    Коментиран от #29

    09:44 13.10.2026

  • 8 честем ционист

    14 30 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Обаче във Венецуела го посрещнаха с бъклица и дрян местните.

    Коментиран от #17

    09:45 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Азаров е сменил тротоара

    39 48 Отговор
    и всичко му се струва много лесно!

    Зеленски отдавна доказа, че не се подчинява сляпо на Тръмп и не се страхува да му противоречи.
    Зеленски е истински лидер на страната си и се ползва с одобрението на мнозинството украинци.

    Тъмп няма думата за това.

    Коментиран от #27

    09:46 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Антирашист 4605

    21 25 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Азаров размечтал си се,дано да е без стимуланти !

    09:47 13.10.2026

  • 15 Антирашист 4606

    13 12 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Това да не е азаров ,който вече е там .

    09:48 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "честем ционист":

    Това е единствения му успех и той не е пълен .

    Коментиран от #22

    09:51 13.10.2026

  • 18 Зеленски е удобен

    17 14 Отговор
    И на Путин и на Тръмп и няма да го сменят . Ударите не са по Зеленски а по Лондон. По скоро Анди Бърнам ще бъде сменен. Но засега е послушен . Върна се от Щатите и започна Путин е виновен

    09:52 13.10.2026

  • 19 Розовото пони зеля

    22 20 Отговор
    И за кво да го сменя, хаяското зелен гном е изгоден и на тръмполино и на Путин, и двамата си правят квот си искат и квото им е изгодно, само за ЕС е вреден ама па те си го харесват, ще дойде време когато няма да е нужен грам и ще го изритат, още не е дошли това време.

    09:53 13.10.2026

  • 20 стоян георгиев

    15 7 Отговор

    До коментар #9 от "Байкал MP-654 K":

    Тоя фейк колко пъти ще го публикуваш?

    09:53 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този със...

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    ...Зеленио ще е пълен.

    09:54 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Защо цитирате предатели?

    13 16 Отговор
    Тръмп може - ама не желае!

    Зеленски ще бъде президент на СССР 2 Руска СР, Беларуска СР, Украинска СР, Сръбска СР, Българска СР и всички ще учим Мова.

    Коментиран от #58

    09:56 13.10.2026

  • 25 Гориил

    21 17 Отговор
    Г-н Азаров е отличен икономист и знае кой ще спаси и защити Украйна след всеобхватно мирно споразумение. Украйна ще се нуждае от колосален пазар, за да се възстанови, а Русия е единствената страна, която ще отвори пазара си, за да спаси Украйна. САЩ и ЕС никога няма да допуснат Украйна на своите пазари, защото знаят, че страната е проруски настроена.

    Коментиран от #36, #53

    09:57 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеленски е пионка

    18 15 Отговор

    До коментар #12 от "Азаров е сменил тротоара":

    Той няма карти и нищо не бомби сам. Лондон е този който бомби дори без ръцете на Зеленски. Но Тръмп се противопостави на Лондон два пъти и за Северна Ирландия и за фолклендите. И сега ако спре Стърлинга и Зеленски и Лондон ще са слепи. Това вече е краят на войната на Зеленски дето иска да върне границите си от 1991г.

    Коментиран от #31

    09:59 13.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Емил

    12 8 Отговор
    Всеки господар може да сменя васалите си когато му е необходимо!!!
    А Зеленски не е даже и на ниво васал!

    Коментиран от #46

    10:08 13.10.2026

  • 35 И Украйна

    6 12 Отговор
    си има кремълски ибрици, както всяка държава.

    Тоя Азаров е един от тях.

    И ние имаме цяла рота - Боко, Шиши, Радев, Йотоа, Кокорчо, Кирчо, Мирчо и т.н.

    10:08 13.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тогава

    7 4 Отговор
    Защо не го е сменил,ами пищи от овалния кабинет,а мрашо русофилитична?

    10:11 13.10.2026

  • 40 К.О.Т..А.К 🐱

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    тц..няма нафта за танкерите , чакаме от майка Индия подхват

    10:11 13.10.2026

  • 41 1234567890

    10 5 Отговор
    Зеленски на гости при Мадуро.

    10:12 13.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Глупости!

    8 7 Отговор
    Ако можеше, отдавна щеше да го е направил по искане на дрътия луд бункерния страхливец.

    10:14 13.10.2026

  • 44 Не разбрах

    7 1 Отговор
    Ама лично дядо Дончо ли ще смени зеления или не?

    10:15 13.10.2026

  • 45 Мимч

    6 2 Отговор
    Истината е,че наистина Тръмпчо може да смени зеления ,,хит,,но само сега прави приказки и заплахи и нищо конкретно.Просто игра...

    10:19 13.10.2026

  • 46 Зеленски, за разлика от

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "Емил":

    изперкалия бункерен комплексар, има Карти. От тридневна "сво", на 56-я месец - отбраняват мацка, но загубиха 60 % от НПЗ-тата си...

    Коментиран от #49

    10:19 13.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зеленски дали се интересува от твоето

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Артилерист":

    питане?Ти как мислиш?

    10:24 13.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Забравете ,

    5 2 Отговор
    че трите смахнати старчета- Тръмп, Си и Путин, ще командват целия свят!

    Иска им се , ма няма да стане!

    И други са опитвали преди тях, ама са се провалили с гръм и трясък. Светът е по- силен от трима склеротика.

    10:28 13.10.2026

  • 51 Бг гражданин

    5 3 Отговор
    Точно затова Зеленски ескалира конфликта ,биейки корабите с дронове уж руски,за да избегне агонията си ,а да въвлече света в по сериозна война

    10:30 13.10.2026

  • 52 Васил

    4 1 Отговор
    Че кой е Тръмп да сменя президенти що не смени и президента на Иран или на рашистката кочина???

    10:31 13.10.2026

  • 53 Ха ха ха ха

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Гориил":

    Толкова е отличен икономист, че по негово време Украйна беше най-бедна в Европа само по-богата от Молдова.

    И Жан Виденов беше отличен икономист, но ни докара до просешка тояга.

    10:32 13.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Розовото пони зеля

    2 1 Отговор
    И за кво да го сменя, хаяското зелен гном е изгоден и на тръмполино и на Путин, и двамата си правят квот си искат и квото им е изгодно, само за ЕС е вреден ама па те си го харесват и плащат, ще дойде време когато няма да е нужен грам и ще го изритат, още не е дошли това време.

    11:04 13.10.2026

  • 57 РИЖАВИЯ ДА ГЛЕДА

    1 1 Отговор
    СКОРО НЕГО ДА НЕ ГО СМЕНЯТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    11:05 13.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зевзек

    1 1 Отговор
    Зельо е пешка.Може да го местят където решат.

    11:07 13.10.2026

  • 60 Историк

    1 1 Отговор
    Кой е тръмп, че да определя президентите на другите държави? Трагедията в Украйна е предизвикана от другия диктатор Путин, който определя съдбата на другите, съдбата на пълно подчинение, което е чист колониализъм. Тръмп с многото пари на такива луди като него като Мъск сега пред очите на света купува политиците и ясно какво кой иска да управлява. Путин винаги го е правил подмолно и винаги е обвиняват САЩ за това че,хората са недоволни от диктаторите си. Сега двамата злодеи се хвалят взаимно и войната в Украйна, която Зеленски самоотвержено и смело иска да запази като независима държава,им пречи. Той е единствения лидер в света,който смело им се противопоставя и затова отдавна искат да го махнат. Ако демократичния свят не съумее да ги победи, чака ни трета световна война. За тези човешкия живот няма никаква стойност, има значение само да са на власт. Тръмпекспресно превърна САЩ в Тръмпландия, Русия отдавна е диктатура.

    11:08 13.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Новините преписани от тасс са фейк.

    11:09 13.10.2026

  • 63 5-та година "Киев за 3 дня"

    0 0 Отговор
    Какви ли не хуморески не сме чували за тези над 4 години и половина.
    Хранят крепостните с надежда, за да не питат защо живеят като в Папуа Нова Гвинея и кой се облагодетелства от всичките природни богатства на РФ.

    11:11 13.10.2026

  • 64 Гилфойл: Може и без избори

    1 0 Отговор
    Американците имат ресурс да го сменят и без избори.
    Нов "Майдан", няма да им струва скъпо.
    Правили са го много пъти , могат и сега.

    11:11 13.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

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