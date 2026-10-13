Азаров: Доналд Тръмп може да смени Зеленски, когато пожелае

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разполага с всички възможности да смени Володимир Зеленски. Това заяви бившият министър-председател на Украйна Николай Азаров, който заемаше поста от 2010 до 2014 г., цитиран от ТАСС.
„Тръмп, тоест американската администрация, разполага с абсолютно всички възможности не само да смени Зеленски, но и да установи повече или по-малко нормален режим в Украйна, който би могъл да проведе избори, да осъществи мирен процес и да постигне нормално споразумение“, каза Азаров в ефира на телевизионния канал „Россия-24“.
Изказването му идва след публични призиви на Тръмп за провеждане на избори в Украйна. На 11 октомври американският президент заяви, че Зеленски е можел многократно да сложи край на конфликта и че според него украинският лидер трябва да проведе избори.
The Wall Street Journal оцени последните изявления на Тръмп като знак, че отношенията му със Зеленски са се влошили до най-ниската си точка от миналата зима насам. В публикацията не се посочва решение на Вашингтон за отстраняване на украинския президент, а се разглежда политическото напрежение между двамата лидери.
Паралелно с това Financial Times, позовавайки се на неназовани европейски длъжностни лица, съобщава, че администрацията на Тръмп заплашва да спре програмата за закупуване на оръжие за Украйна и предоставянето на разузнавателна информация. Твърдението не е представено като официално обявено решение на американското правителство.
Към момента потвърдено е единствено, че Тръмп настоява за избори в Украйна, а Азаров публично защитава тезата, че САЩ могат да сменят Зеленски. Не е обявена процедура или конкретен план за промяна на украинското ръководство.
Източници: news.bg, tass.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Трол
09:43 13.10.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #8
09:43 13.10.2026
6 хихи
Коментиран от #14, #15
09:44 13.10.2026
7 честен ционист
Коментиран от #29
09:44 13.10.2026
8 честем ционист
До коментар #5 от "стоян георгиев":Обаче във Венецуела го посрещнаха с бъклица и дрян местните.
Коментиран от #17
09:45 13.10.2026
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12 Азаров е сменил тротоара
Зеленски отдавна доказа, че не се подчинява сляпо на Тръмп и не се страхува да му противоречи.
Зеленски е истински лидер на страната си и се ползва с одобрението на мнозинството украинци.
Тъмп няма думата за това.
Коментиран от #27
09:46 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Антирашист 4605
До коментар #6 от "хихи":Азаров размечтал си се,дано да е без стимуланти !
09:47 13.10.2026
15 Антирашист 4606
До коментар #6 от "хихи":Това да не е азаров ,който вече е там .
09:48 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
До коментар #8 от "честем ционист":Това е единствения му успех и той не е пълен .
Коментиран от #22
09:51 13.10.2026
18 Зеленски е удобен
09:52 13.10.2026
19 Розовото пони зеля
09:53 13.10.2026
20 стоян георгиев
До коментар #9 от "Байкал MP-654 K":Тоя фейк колко пъти ще го публикуваш?
09:53 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този със...
До коментар #17 от "стоян георгиев":...Зеленио ще е пълен.
09:54 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Защо цитирате предатели?
Зеленски ще бъде президент на СССР 2 Руска СР, Беларуска СР, Украинска СР, Сръбска СР, Българска СР и всички ще учим Мова.
Коментиран от #58
09:56 13.10.2026
25 Гориил
Коментиран от #36, #53
09:57 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеленски е пионка
До коментар #12 от "Азаров е сменил тротоара":Той няма карти и нищо не бомби сам. Лондон е този който бомби дори без ръцете на Зеленски. Но Тръмп се противопостави на Лондон два пъти и за Северна Ирландия и за фолклендите. И сега ако спре Стърлинга и Зеленски и Лондон ще са слепи. Това вече е краят на войната на Зеленски дето иска да върне границите си от 1991г.
Коментиран от #31
09:59 13.10.2026
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34 Емил
А Зеленски не е даже и на ниво васал!
Коментиран от #46
10:08 13.10.2026
35 И Украйна
Тоя Азаров е един от тях.
И ние имаме цяла рота - Боко, Шиши, Радев, Йотоа, Кокорчо, Кирчо, Мирчо и т.н.
10:08 13.10.2026
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39 Тогава
10:11 13.10.2026
40 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #33 от "Дон Корлеоне":тц..няма нафта за танкерите , чакаме от майка Индия подхват
10:11 13.10.2026
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10:12 13.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Глупости!
10:14 13.10.2026
44 Не разбрах
10:15 13.10.2026
45 Мимч
10:19 13.10.2026
46 Зеленски, за разлика от
До коментар #34 от "Емил":изперкалия бункерен комплексар, има Карти. От тридневна "сво", на 56-я месец - отбраняват мацка, но загубиха 60 % от НПЗ-тата си...
Коментиран от #49
10:19 13.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Зеленски дали се интересува от твоето
До коментар #42 от "Артилерист":питане?Ти как мислиш?
10:24 13.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Забравете ,
Иска им се , ма няма да стане!
И други са опитвали преди тях, ама са се провалили с гръм и трясък. Светът е по- силен от трима склеротика.
10:28 13.10.2026
51 Бг гражданин
10:30 13.10.2026
52 Васил
10:31 13.10.2026
53 Ха ха ха ха
До коментар #25 от "Гориил":Толкова е отличен икономист, че по негово време Украйна беше най-бедна в Европа само по-богата от Молдова.
И Жан Виденов беше отличен икономист, но ни докара до просешка тояга.
10:32 13.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Розовото пони зеля
11:04 13.10.2026
57 РИЖАВИЯ ДА ГЛЕДА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:05 13.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зевзек
11:07 13.10.2026
60 Историк
11:08 13.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ха ха ха
11:09 13.10.2026
63 5-та година "Киев за 3 дня"
Хранят крепостните с надежда, за да не питат защо живеят като в Папуа Нова Гвинея и кой се облагодетелства от всичките природни богатства на РФ.
11:11 13.10.2026
64 Гилфойл: Може и без избори
Нов "Майдан", няма да им струва скъпо.
Правили са го много пъти , могат и сега.
11:11 13.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.