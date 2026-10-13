Пред тежка финансова криза! Кремъл може да замрази депозитите на гражданите заради войната в Украйна

Русия може да се изправи пред тежка финансова криза през 2027 г., а властите да потърсят средства за войната директно от банковите спестявания на гражданите. Такава прогноза прави Виталий Шапран, бивш член на Съвета на Националната банка на Украйна, в интервю за украинската информационна агенция УНИАН.
Според него натискът върху руските финанси идва от едновременното нарастване на военните разходи, недостига на работна ръка, спада на инвестициите и все по-трудното финансиране на бюджетния дефицит.
Дефицитът може да достигне 10,5 трилиона рубли
В проекта за бюджета на Русия за 2027 г. е заложен дефицит от 5,5 трилиона рубли. Шапран обаче очаква реалната дупка да достигне 10,5 трилиона рубли, или около 105 милиарда евро. Той посочва като пример бюджета за 2026 г., при който първоначално планираният дефицит от 3,8 трилиона рубли впоследствие е нараснал до около 7,5 трилиона рубли.
Общите бюджетни разходи на Русия през 2027 г. са планирани на 48,8 трилиона рубли. Официално 44% от тях са предназначени за отбрана и сигурност, но според Шапран действителният дял на военните и свързаните с тях плащания може да надхвърли половината от бюджета.
Допълнителен натиск оказва държавният дълг. За обслужването му са предвидени над 4,5 трилиона рубли, а доходността по руските държавни облигации достига 14-17% годишно. Това оскъпява набирането на нов дълг и ограничава средствата за други разходи.
Петролните приходи остават несигурна опора
Русия разчита на приходите от нефт и газ, но те могат да се окажат недостатъчни при продължителен спад на цените. За 2027 г. Москва залага данъчна цена на петрола от 51 долара за барел при 59 долара в бюджета за 2026 г.
Приходите от нефт и газ през септември са достигнали 452 милиарда рубли спрямо 424 милиарда рубли през август, но Шапран ги определя като едни от най-слабите месечни равнища за годината. Той смята, че ако данъчната цена на руския петрол остане под 45 долара за барел в продължение на поне шест месеца, икономиката може да изпадне в тежка криза.
Според оценката му украинските удари по руски рафинерии ограничават преработката и увеличават разходите на държавата за компенсации към петролните компании.
Депозитите като възможен източник на средства
Шапран твърди, че Москва среща затруднения и при продажбата на държавни облигации. По думите му през лятото на 2026 г. финансовото министерство е отменило няколко аукциона заради недостиг на ликвидност.
На този фон наличните пари в обращение са нараснали с около 20% за последните 12 месеца. Шапран свързва това с опити на гражданите и бизнеса да ограничат данъчното си натоварване и да държат повече средства извън банковата система.
Общата стойност на банковите депозити на руското население той оценява на 60-65 трилиона рубли. „Мисля, че окончателната точка в руския въпрос ще бъде именно частичното или пълното замразяване на депозитите на руснаците“, казва Шапран пред УНИАН.
При подобен сценарий банките биха могли да насочат привлечения ресурс към държавни облигации, а правителството да използва средствата за покриване на бюджетния дефицит и военните разходи.
Засега няма данни за обявен план на Кремъл за замразяване на депозитите. Това остава прогноза на Шапран, която според него би станала по-вероятна при продължително ниски петролни приходи и нови затруднения при финансирането на руската държава.
Източници: money.bg, unian.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Волгин
Колкот повече България помага на Зеленски, колкото повече се солидаризира с Урсулите, толкова повече краят на войната се отлага. И се приближават опасностите. Като потапянето на кораби в Черно море.
Искаме ли да има мир, не бива по никакъв начин да помагаме нито на Урсулите, нито на Зеленски.
Коментиран от #34, #39, #43, #45
13:39 13.10.2026
2 Трол
13:39 13.10.2026
3 Санкцийте не работят
Тя няма проблем
Само Европа страда
Русия се развива и процъфтява
Това каза Путин. Ние сме длъжни да вярваме на Путин а не на Фактите!!!
Коментиран от #8, #30, #31
13:40 13.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Слава украйна
13:40 13.10.2026
6 Гюнтер
Ще ни залеят със Рускини
Стягайте се на един мъж се падат по 3 Рускини
Коментиран от #16
13:41 13.10.2026
7 Риторично
13:41 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Йода
Коментиран от #37, #47
13:42 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факти
13:46 13.10.2026
14 Ама как ???
13:47 13.10.2026
15 Соломон
13:49 13.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 98у7ъ6т5р4
Цената на руският петрол НЕ Е ПАДАЛА ПОД $65 повече от 1 година, а в момента е над $80...
13:50 13.10.2026
19 Пламен
13:51 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абе
13:51 13.10.2026
22 000
13:52 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Овчи
До коментар #11 от "Овчар":Внимавай с Овена , да те не изненада ..
13:52 13.10.2026
25 По слоро
Коментиран от #29, #36
13:53 13.10.2026
26 АБВ
Няма да напиша тук какво казах по адрес на този човечец !!! Много нeцeнзурни изрaзи и лични oбиди !!!
13:54 13.10.2026
27 Снимката е стара!
13:54 13.10.2026
28 Констатация
13:54 13.10.2026
29 000
До коментар #25 от "По слоро":Краят на тази измет в брюксел, берлин и париж е много близо. Свършени са.
13:55 13.10.2026
30 Абе
До коментар #3 от "Санкцийте не работят":какви санкции?!?!?!?! Европа е платила на Русия 250 млрд. долара за енергия, но лъжливите медии мълчат
13:55 13.10.2026
31 Ако искаш вярвай 😂
До коментар #3 от "Санкцийте не работят":Русия наистина процъфтява и бюджетът е пълен с парички от рекордните продажби на газ и петрол, основно в ЕС! Това са фактите!
13:55 13.10.2026
32 Вече ги замрази
Коментиран от #35
13:55 13.10.2026
33 Даката
13:56 13.10.2026
34 Петре
До коментар #1 от "Петър Волгин":Залепи ушаците , бе ..
13:56 13.10.2026
35 Соломон
До коментар #32 от "Вече ги замрази":Скоро и баланса няма да виждат
13:57 13.10.2026
36 Нали си европейски гражданин?
До коментар #25 от "По слоро":Провери си твоя влог - депониран ли е, денонсиран ли е, декомпресиран ли е? По всички показатели, които те интересуват.
13:57 13.10.2026
37 АБВ
До коментар #9 от "Йода":"Великата държава на която националния герой е Иванушка Глупака."
А на още по-великата, съдейки по мненията тук - Бай Ганьо, Тримата глупаци, Иванчо и Марийка..... Тодор Живков .............. и знайни и незнайни евроатлантици !
13:58 13.10.2026
38 Соваж бейби
Ако беше истина до сега да бяха напипали зеления ,проблеми има само в Европа заради санкциите.
13:59 13.10.2026
39 Раша уверено върви към пропастта
До коментар #1 от "Петър Волгин":Дори и Господ не може да и помогне.
14:00 13.10.2026
40 Малчо
Да им е сладко!
14:00 13.10.2026
41 Гръзз 200
Има нов крематориум русия се справя и смогва вече със черните чували
14:01 13.10.2026
42 Тити на Кака
Така беше и във всички минали седмици от 2022 насам, очевидно заклинанията работят отлично.
14:01 13.10.2026
43 Хахахаха
До коментар #1 от "Петър Волгин":Ако навремето Сталин се беше предал на Хитлер, 20 милиона руснаци щяха да са живи и война сега нямаше да има. За съжаление Петър волгата тогава не е живял, да им даде акъл.
14:01 13.10.2026
44 хахахахха
14:02 13.10.2026
45 Мир може да има само по един начин
До коментар #1 от "Петър Волгин":Има и трети, Педро Волгин, Путин вдига ръце, предава се, отива на съд в Хага, а руснаците плащат репарации.
14:03 13.10.2026
46 Руснаците предпочетоха печатенето на
14:07 13.10.2026
47 Ана бъгъ нац герой е
До коментар #9 от "Йода":Лъвски будалата🤣🤣🤣
14:07 13.10.2026
48 ШЕФА
14:08 13.10.2026
49 Ако рублата имаше златен стандарт
14:08 13.10.2026
50 Сандо
14:08 13.10.2026
51 кукузел
14:12 13.10.2026