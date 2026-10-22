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Зеленски: Тръмп може да спре войната, ако промени реториката към Путин
  Тема: Украйна

Зеленски: Тръмп може да спре войната, ако промени реториката към Путин

22 Октомври, 2026 13:25 740 27

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • санкции срещу русия

Украинският президент призова американския си колега да насочи натиска към Кремъл, а не към Киев

Зеленски: Тръмп може да спре войната, ако промени реториката към Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Доналд Тръмп може да помогне за прекратяването на руската война, ако промени подхода си към руския президент Владимир Путин.

„Тръмп може много лесно да накара Путин да седне на масата за преговори“, каза Зеленски в интервю за подкаста „Дневникът на един главен изпълнителен директор“, воден от Стивън Бартлет. Украинският президент призова Тръмп да насочи към Путин същата риторика, която използва спрямо него.

Зеленски посочи и санкциите срещу Русия, които са одобрени от Конгреса на САЩ. По думите му американският президент разполага с възможност да приложи допълнителен натиск върху Москва. „Може би те имат специални отношения, може би има нещо друго – не знам каква е причината“, каза той, коментирайки отношението на Тръмп към Путин.

Спорът за цените на дизела

Зеленски определи като несправедливи твърденията на Тръмп, че украинският президент носи вина за поскъпването на дизеловото гориво в САЩ.

Украинският лидер обясни, че ударите по руски петролни рафинерии са отговор на руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Според него ситуацията би могла да се промени чрез енергийно примирие, но Тръмп не е успял да постигне договореност с Путин.

„Путин му отказва. Затова президентът решава да не обвинява Путин, а мен“, заяви Зеленски. Той добави, че отношенията му с Тръмп са добри, но определи прехвърлянето на вината към Киев като несправедливо.

Предишни изявления на Тръмп

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и че Украйна е превърната в руини. Това стана след твърдение на американския президент, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за доставките на руско дизелово гориво за американския и световните пазари.

Пълният превод на защитения с авторски права материал не може да бъде предоставен. Текстът по-горе е самостоятелно написан новинарски материал по фактите от публикацията.

Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МОЖЕ ТОЙ

    10 0 Отговор
    АКО МОЖЕШЕ ЩЕШЕ ДА Е СВЪРШИЛ В ИРАН

    13:27 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    21 1 Отговор
    Ей факти дайте ни малко почивка от Зеления наркоман,всеки ден ни занимавате с това джудже ,от сутрин до вечер Зеления наркоман това ,зеления наркоман онова ,не можем повече

    Коментиран от #13

    13:28 22.10.2026

  • 4 Гуня

    19 2 Отговор
    Нещо ви е бучаво че зеленски е почти аут вече и украйна е почти капитулирала а,доста неща ще се променят след вас

    13:28 22.10.2026

  • 5 ХалаПенйо

    19 2 Отговор
    Хаха, лапето зелю пак дава акъл на дядовците с картите.
    Казано е: у лево.

    13:29 22.10.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор
    До сега на Украйна са дадени ЕДИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЕВРОПАЛЕТА СТО ДОЛАРОВИ БАНКНОТИ Дай дай дай

    13:30 22.10.2026

  • 7 Буздуган

    13 2 Отговор
    Капитулация на Украйна значи че зеления гущер няма къде да се скрие дори и заплати..! Премиерите и даване на територии не може да оправдае жертвите и украинската мафия ще търси зеления сопол.! Път Без изход..!

    13:30 22.10.2026

  • 8 защо

    10 2 Отговор
    Картии, какарти нямаш! В Тръмп са и валетата, и деветките, а ти, с дами и седмици му даваш "контра" на всичко коз!
    С толкова акъл - толкова.

    13:31 22.10.2026

  • 9 АБВ

    14 1 Отговор
    Тук някои имат Зеленски за божество. Всяка втора статия е за него и с негова снимка. Виждам някаква обсесия, което не е хич добре.

    13:32 22.10.2026

  • 10 Тик-Ток

    12 1 Отговор
    Зеления наркоман да ми каже къде е златото от валутния резерв на укрия,вчера арестуваха шефа на централната банка на укрия защото златото го няма е трезора на банката

    13:33 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй

    14 0 Отговор
    Зеленски капитулира и войната свършва просто е.
    Или отива при Мадуро

    Коментиран от #17

    13:35 22.10.2026

  • 13 Антирашист 4764

    1 15 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Копейки и рашисти нямат родина !

    Коментиран от #14, #15, #18, #22

    13:35 22.10.2026

  • 14 Коя родина

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антирашист 4764":

    Тази която дадоха на Монсанто и Бляк Рок. Едните контролират земята им , другите финансите им. Имитират за господарите си . Чети и реви. Питай ИИ.

    Коментиран от #20, #27

    13:38 22.10.2026

  • 15 Димитър Георгиев

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антирашист 4764":

    Соломоне ,въпреки всичко ,повече ме кефиш като Лука !Някак си е по палав и страстен ,въпреки че сте един и същ човек .

    Коментиран от #21

    13:38 22.10.2026

  • 16 стоян георгиев

    0 8 Отговор
    Тръмп е агент краснов.няма какво да се очаква друго от него.

    13:39 22.10.2026

  • 17 Шопо

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Град Козлодуй":

    С помощ от Мара Зеленски може да победи Русия.

    13:39 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зеленски през Майдана беше в Москва

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе наркос":

    Избяга от военна служба и разсмиваше московчаните на чист руски език. След майдана назначиха Яйценюк и след него беше Порошенко. Чак тогава Зеленски се върна от Москва и стана президент.

    13:44 22.10.2026

  • 20 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #14 от "Коя родина":

    При комуниста все някой нещо му контролира.за това нямате родина.

    13:47 22.10.2026

  • 21 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Димитър Георгиев":

    Най хубавото е че ги хващаш...хаха я кажи ти с локо имена пишеш?

    13:48 22.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И какво точно

    1 1 Отговор
    Би спечелил американския избирател ако Тръмп промени тона към русия или наложи огромни мита на тези търгуващи с Русия?! Защото Тръмп на първо място трябва да се грижи за американците. Всеки ден война носи пари на Америка от продажба на оръжия и енергоресурси на Европа....а това че умират украинци и руснаци едва ли им в проблем

    13:56 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Историк

    1 2 Отговор
    Тръмп- агент Краснов, иска това,което иска Путин- да принуди Украйна да капитулира и откакто е на власт прави всичко в тази посока като притиска Зеленски и никога няма да притисне Путин. Ако Зеленски не предаде Украйна, ще помогне на Путин да я ликвидира до последния украинец,като му захранва машината за убиване на деца и невинни цивилни и за разрушаване на инфраструктурата. Тези двамата злодеи,ако не бъдат спрени, светът е в огромна опасност!

    14:05 22.10.2026

  • 26 Зеленски

    3 0 Отговор
    Големите батковци са се разбрали и ни не фигурираш никъде в тяхните решения. Ти си в детската градина. Можеш да тропаш и да искаш всичко на няма какво вече, но не ти казват за да не ревеш.

    14:11 22.10.2026

  • 27 Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коя родина":

    Да и ходят отвреме навреме Урсула Кая микрон макрон Мерц хдят пари пари проб ират иначе за кво оня грем ли бе паднаха му на тиквата проста ракету Сега ги страх не ходят тройкатя наркомани мълчат Сега знаят

    14:20 22.10.2026

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