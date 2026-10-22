Зеленски: Тръмп може да спре войната, ако промени реториката към Путин

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Доналд Тръмп може да помогне за прекратяването на руската война, ако промени подхода си към руския президент Владимир Путин.
„Тръмп може много лесно да накара Путин да седне на масата за преговори“, каза Зеленски в интервю за подкаста „Дневникът на един главен изпълнителен директор“, воден от Стивън Бартлет. Украинският президент призова Тръмп да насочи към Путин същата риторика, която използва спрямо него.
Зеленски посочи и санкциите срещу Русия, които са одобрени от Конгреса на САЩ. По думите му американският президент разполага с възможност да приложи допълнителен натиск върху Москва. „Може би те имат специални отношения, може би има нещо друго – не знам каква е причината“, каза той, коментирайки отношението на Тръмп към Путин.
Спорът за цените на дизела
Зеленски определи като несправедливи твърденията на Тръмп, че украинският президент носи вина за поскъпването на дизеловото гориво в САЩ.
Украинският лидер обясни, че ударите по руски петролни рафинерии са отговор на руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Според него ситуацията би могла да се промени чрез енергийно примирие, но Тръмп не е успял да постигне договореност с Путин.
„Путин му отказва. Затова президентът решава да не обвинява Путин, а мен“, заяви Зеленски. Той добави, че отношенията му с Тръмп са добри, но определи прехвърлянето на вината към Киев като несправедливо.
Предишни изявления на Тръмп
По-рано Доналд Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и че Украйна е превърната в руини. Това стана след твърдение на американския президент, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за доставките на руско дизелово гориво за американския и световните пазари.
Пълният превод на защитения с авторски права материал не може да бъде предоставен. Текстът по-горе е самостоятелно написан новинарски материал по фактите от публикацията.
Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МОЖЕ ТОЙ
13:27 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
Коментиран от #13
13:28 22.10.2026
4 Гуня
13:28 22.10.2026
5 ХалаПенйо
Казано е: у лево.
13:29 22.10.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:30 22.10.2026
7 Буздуган
13:30 22.10.2026
8 защо
С толкова акъл - толкова.
13:31 22.10.2026
9 АБВ
13:32 22.10.2026
10 Тик-Ток
13:33 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Град Козлодуй
Или отива при Мадуро
Коментиран от #17
13:35 22.10.2026
13 Антирашист 4764
До коментар #3 от "Тик-Ток":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Копейки и рашисти нямат родина !
Коментиран от #14, #15, #18, #22
13:35 22.10.2026
14 Коя родина
До коментар #13 от "Антирашист 4764":Тази която дадоха на Монсанто и Бляк Рок. Едните контролират земята им , другите финансите им. Имитират за господарите си . Чети и реви. Питай ИИ.
Коментиран от #20, #27
13:38 22.10.2026
15 Димитър Георгиев
До коментар #13 от "Антирашист 4764":Соломоне ,въпреки всичко ,повече ме кефиш като Лука !Някак си е по палав и страстен ,въпреки че сте един и същ човек .
Коментиран от #21
13:38 22.10.2026
16 стоян георгиев
13:39 22.10.2026
17 Шопо
До коментар #12 от "Град Козлодуй":С помощ от Мара Зеленски може да победи Русия.
13:39 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Зеленски през Майдана беше в Москва
До коментар #11 от "Абе наркос":Избяга от военна служба и разсмиваше московчаните на чист руски език. След майдана назначиха Яйценюк и след него беше Порошенко. Чак тогава Зеленски се върна от Москва и стана президент.
13:44 22.10.2026
20 стоян георгиев
До коментар #14 от "Коя родина":При комуниста все някой нещо му контролира.за това нямате родина.
13:47 22.10.2026
21 стоян георгиев
До коментар #15 от "Димитър Георгиев":Най хубавото е че ги хващаш...хаха я кажи ти с локо имена пишеш?
13:48 22.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И какво точно
13:56 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Историк
14:05 22.10.2026
26 Зеленски
14:11 22.10.2026
27 Русия
До коментар #14 от "Коя родина":Да и ходят отвреме навреме Урсула Кая микрон макрон Мерц хдят пари пари проб ират иначе за кво оня грем ли бе паднаха му на тиквата проста ракету Сега ги страх не ходят тройкатя наркомани мълчат Сега знаят
14:20 22.10.2026