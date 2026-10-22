Зеленски: Тръмп може да спре войната, ако промени реториката към Путин

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Доналд Тръмп може да помогне за прекратяването на руската война, ако промени подхода си към руския президент Владимир Путин.

„Тръмп може много лесно да накара Путин да седне на масата за преговори“, каза Зеленски в интервю за подкаста „Дневникът на един главен изпълнителен директор“, воден от Стивън Бартлет. Украинският президент призова Тръмп да насочи към Путин същата риторика, която използва спрямо него.

Зеленски посочи и санкциите срещу Русия, които са одобрени от Конгреса на САЩ. По думите му американският президент разполага с възможност да приложи допълнителен натиск върху Москва. „Може би те имат специални отношения, може би има нещо друго – не знам каква е причината“, каза той, коментирайки отношението на Тръмп към Путин.

Спорът за цените на дизела

Зеленски определи като несправедливи твърденията на Тръмп, че украинският президент носи вина за поскъпването на дизеловото гориво в САЩ.

Украинският лидер обясни, че ударите по руски петролни рафинерии са отговор на руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Според него ситуацията би могла да се промени чрез енергийно примирие, но Тръмп не е успял да постигне договореност с Путин.

„Путин му отказва. Затова президентът решава да не обвинява Путин, а мен“, заяви Зеленски. Той добави, че отношенията му с Тръмп са добри, но определи прехвърлянето на вината към Киев като несправедливо.

Предишни изявления на Тръмп

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Зеленски не иска да сложи край на войната и че Украйна е превърната в руини. Това стана след твърдение на американския президент, че е разговарял с Путин и е постигнал договореност за доставките на руско дизелово гориво за американския и световните пазари.

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Източници: pravda.com.ua, eurointegration.com.ua