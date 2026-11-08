Два танкера се запалиха след удари в мини край Ормуз

Два петролни танкера са се запалили след удар в морски мини край и в Ормузкия проток, съобщи иранският Корпус на стражите на ислямската революция. Според изявлението единият плавателен съд се е намирал източно от протока, а другият – във водите на самия стратегически проход.

Иранската военна структура твърди, че двата танкера са изключили навигационните и идентификационните си системи и са се опитали да напуснат района по маршрут, който не е разрешен от Техеран. След ударите в мините на борда са избухнали пожари, а плавателните съдове са спрели.

„Два плавателни съда, нарушили правилата, се запалиха след удар в мини – единият източно от Ормузкия проток, а другият в самия проток“, заяви пресслужбата на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Иранската страна не съобщава имената, флаговете или собствениците на танкерите. Липсват и потвърдени данни за състоянието на екипажите, както и за евентуални жертви. Към момента няма независимо потвърждение, че пожарите са предизвикани от морски мини, нито подробности за това кога и как ще бъдат евакуирани или подпомогнати моряците.

Поредно напрежение по ключовия морски маршрут

Съобщението идва на фона на продължаващи ограничения върху корабоплаването около Ормузкия проток. Асошиейтед прес съобщава, че американските сили поддържат морска блокада около Иран и района на протока, който е сред най-важните маршрути за превоз на петрол и газ в света.

През последните дни иранските власти неколкократно съобщават за танкери, които според тях са използвали неразрешени маршрути и са били засегнати от мини или други атаки. Отделните инциденти обаче се описват различно от иранските военни и международните морски наблюдатели, а информацията за корабите и екипажите често остава ограничена.

Засега не е ясно дали двата танкера са потънали, дали пожарите са овладени и дали са нанесени щети на околната среда. Не е съобщено и кога ще започне операция по обезопасяване на района или по извеждане на плавателните съдове от протока.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, tasnimnews.ir