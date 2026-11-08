Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Два танкера се запалиха след удари в мини край Ормуз
  Тема: Иранската криза

Два танкера се запалиха след удари в мини край Ормуз

8 Ноември, 2026 04:54 389 2

  • лора лумър-
  • доналд тръмп-
  • политически публикации-
  • социални мрежи-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • петролни танкери-
  • морски мини-
  • корпус на стражите

Иран твърди, че плавателните съдове са изключили навигационните си системи и са поели по забранен маршрут. Няма независимо потвърждение на версията за причината за пожарите

Два танкера се запалиха след удари в мини край Ормуз - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два петролни танкера са се запалили след удар в морски мини край и в Ормузкия проток, съобщи иранският Корпус на стражите на ислямската революция. Според изявлението единият плавателен съд се е намирал източно от протока, а другият – във водите на самия стратегически проход.

Иранската военна структура твърди, че двата танкера са изключили навигационните и идентификационните си системи и са се опитали да напуснат района по маршрут, който не е разрешен от Техеран. След ударите в мините на борда са избухнали пожари, а плавателните съдове са спрели.

„Два плавателни съда, нарушили правилата, се запалиха след удар в мини – единият източно от Ормузкия проток, а другият в самия проток“, заяви пресслужбата на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Иранската страна не съобщава имената, флаговете или собствениците на танкерите. Липсват и потвърдени данни за състоянието на екипажите, както и за евентуални жертви. Към момента няма независимо потвърждение, че пожарите са предизвикани от морски мини, нито подробности за това кога и как ще бъдат евакуирани или подпомогнати моряците.

Поредно напрежение по ключовия морски маршрут

Съобщението идва на фона на продължаващи ограничения върху корабоплаването около Ормузкия проток. Асошиейтед прес съобщава, че американските сили поддържат морска блокада около Иран и района на протока, който е сред най-важните маршрути за превоз на петрол и газ в света.

През последните дни иранските власти неколкократно съобщават за танкери, които според тях са използвали неразрешени маршрути и са били засегнати от мини или други атаки. Отделните инциденти обаче се описват различно от иранските военни и международните морски наблюдатели, а информацията за корабите и екипажите често остава ограничена.

Засега не е ясно дали двата танкера са потънали, дали пожарите са овладени и дали са нанесени щети на околната среда. Не е съобщено и кога ще започне операция по обезопасяване на района или по извеждане на плавателните съдове от протока.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, tasnimnews.ir


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама нали Тръмп каза

    1 0 Отговор
    че почти са сключили споразумение с Иран?

    05:01 08.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ТВА Е ХУБАВО ЗАЩОТО НАШТЕ МУТРИ И БЕЙОВЕ
    ЩЕ ГИ Е СТРАХ ДА ИЗБЯГАТ В ЕМИРСТВАТА И ОМАН

    05:15 08.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания