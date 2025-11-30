Новини
30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия (СНИМКИ)

30 Ноември, 2025 03:13 4 012 46

30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия (СНИМКИ)

  • зимна война-
  • финландия-
  • ссср

Пирова победа за Сталин

30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Зимната война е война между Съветския съюз и Финландия. Тя започва със съветска офанзива на 30 ноември 1939 г. - три месеца след началото на Втората световна война и съветската инвазия в Полша. Военните действия приключват на 13 март 1940 г. с Московският мирен договор. Атаката се счита за незаконна от Обществото на народите и Съветския съюз бива изгонен на 14 декември 1939 г.

Съветските сили са с три пъти повече войници от финландците, тридесет пъти повече самолети и сто пъти, повече танкове. Но Червената армия обаче е била посечена от съветския лидер Йосиф Сталин по време на Голямата чистка през 1937 г. Над 30 000 офицери са екзекутирани или са били изпратени в затвора, включително и тези от най-висок ранг.

В Червената армия през 1939 г. има и много неопитни висши офицери. Поради тези факти, както и високата ангажираност и морал във финландските сили, Финландия е в състояние да устои на съветската инвазия много по-дълго, отколкото са очаквали руснаците. Финландските сили нанасят зашеметяващи загуби на Червената армия през първите 3 - 4 месеца. Военните действия са прекратени през март 1940 г. с подписването на мирен договор в Москва.

Докато финландците дават 22 800 убити и 43 500 ранени, жертвите от съветска страна са много повече - 200 000 убити и изчезнали и 260 000 ранени. Трудностите, които изпитва Червената армия при преодоляването на съперник, който очевидно ѝ отстъпва, дават на Хитлер силен коз и мотив за атака срещу СССР, макар и по това време двете държави да са все още съюзници. Планирането на операция "Барбароса", която започва на 22 юни 1941 г., е в ход още от началото на 1940 г.

За добрата съпротива на финландците значение има и фактът, че техният главнокомандващ Карл Густаф Емил Манерхайм до 1917 г., когато Финландия получава независимост, е бил действащ военен от руската армия. Избраната тактика на партизанска война, познаването на местните условия и лютата зима също работят в полза на финландците, които макар и да губят войната, запазват независимостта си и отстъпват на СССР едва 10 процента от територията си.

Финландия отстъпва 11% от територията си от преди войната и 30% от икономическите си активи на Съветския съюз. Съветските загуби на фронта били тежки и международната репутация на страната е пострадала.

Съветските войски не изпълнили своята цел за цялостно завладяване на Финландия, но завладели достатъчно територия, включително Ладожкото езеро, Петсамо и Сала.

Финландците обаче запазват суверенитета си и подобряват международната си репутация .


Финландия
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    14 11 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ВИ за ИСТОРИЧЕСКО информативна СТАТИЯ господин МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #12, #28

    04:16 30.11.2022

  • 2 Котка ученият

    21 37 Отговор
    През 1939 г. Финландия решава да стане европейска база за нахлуване в СССР. Финландия направи същото през 2022 г.

    Коментиран от #30, #40

    04:23 30.11.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Котка ученият

    23 21 Отговор
    Целта за пълно завладяване на Финландия не беше поставена пред Червената армия. Москва разчиташе на ляв преврат, който самите финландци ще извършат. Подобна е ситуацията и в Украйна.

    Коментиран от #14

    04:29 30.11.2022

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Котка ученият

    21 23 Отговор
    Не знам колко търпение и издръжливост ще има Русия след като Финландия влезе в НАТО.

    Коментиран от #8, #36

    04:35 30.11.2022

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    23 27 Отговор
    Авторът скрива причината за войната. Русия предлага размяна на територии, защото Ленинград е оголен за настъпление откъм Германия. Финландците отказват, защото така ги карат западните им приятели. Русия взема решение за война и постига своето с цената на жертви. Взетата територия от Финландия е повече отколкото е искала при преговорите. И тогава, както сега в Украйна, западните държави са наливали оръжие във Финландия. СССР е нямал добри генерали, след чистката на Сталин.

    Коментиран от #11, #43

    04:44 30.11.2022

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бонев

    13 14 Отговор
    Последната част от статията показват резултатите от войната. Сегашната война ще има същите резултати.

    05:00 30.11.2022

  • 18 Котка ученият

    7 15 Отговор

    До коментар #12 от "АУУУУУ":

    Не можете да си представите съдбата на Балканите, ако Германия победи. Хитлер нямаше намерение да издава шенгенски визи.

    05:01 30.11.2022

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 007

    24 10 Отговор
    Как сесесере ще напада някой. Или са освобождава ли нещо или са денацифицирали.🇧🇬🇺🇦🇪🇺🇺🇸

    06:18 30.11.2022

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 д ъъъ

    10 8 Отговор
    Страната на сатрапите.

    06:29 30.11.2022

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не е вярно

    9 11 Отговор
    Просто влиза на своя територия !

    06:38 30.11.2022

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    13 8 Отговор
    Както и предните две съветско-финландски войни, така и тази война завърши с загуба на Финландия. Основен резултат беше ,че границата, минаваща на двайсетина километра от Ленинград, беше изместена на 120км. . Това беше основната причина Ленинград да издържи 900 дневна хитлеристка блокада, а на СССР да победи във войната.

    Коментиран от #44

    07:50 30.11.2022

  • 36 Мишел

    8 8 Отговор

    До коментар #7 от "Котка ученият":

    Не се безпокойте, САЩ ще ликвидират НатО, защото пактът вече им е в тежест, а т.5 е безсмислена и опасна при противник с ядрен арсенал.

    07:55 30.11.2022

  • 37 Ушанков

    11 10 Отговор
    1939 година Голяма група руски войници в граничната зона с Финландия се движат по пътя, когато зад малък хълм чуват мъжки глас :
    „Един финландски войник е по-добър от десет руски“.
    Руският командир бързо заповядва на 10 от най-добрите си хора да прескочат хълма, където избухва престрелка, която продължава няколко минути, след което настъпва тишина.
    Гласът отново вика: "Един финландец е по-добър от сто руски войници."
    Ядосан, руският командир изпраща още 100 войника през хълма и моментално започва огромна престрелка. След 10 минути битка отново Тишина.
    Спокойният финландски глас отново вика: „Един финландец е по-добър от хиляда руснаци :
    .
    Разгневеният руски командир събира 1000 бойци и ги изпраща от другата страна на хълма.
    Стрелба от пушки, картечници, гранати, ракети и оръдия отекват, докато се води ужасна битка...
    После мълчание.
    Накрая един тежко ранен руски боец ​​пълзи обратно през хълма и с последни сили казва на своя командир: „Не изпращайте повече хора... това е капан. Двама са.

    08:11 30.11.2022

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хисторик

    6 7 Отговор
    Жертвите дадени от руснаците са в пъти по малко и Русия взима 20% от Финландия и то най развитата част.

    Коментиран от #42

    08:46 30.11.2022

  • 40 Българин🇧🇬

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Котка ученият":

    Финландия, Чехословакия, Хърватия са били част от фашиския съюз на Третия Райх.

    Коментиран от #46

    08:48 30.11.2022

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "Боби":

    боби боби кой ти напълни устата с микроби, кажи тук пред всички да се посмеем другарски и уригваш ли се още на бялото кюспе като твоето момче( жужи от бункеро),скажи пажалуста ‼️ За копейки бачкаш се ужасно в аспухчето нетясно ‼️

    11:35 30.11.2022

  • 42 Бесен- _Язовец

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "Хисторик":

    Филандия дава около 25 000, а алкохолните мужици около 350 000- 400 000, таварищ бавноразвивящ рублоибрик!

    11:38 30.11.2022

  • 43 Морска сирена

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Това е удобната версия на Кремъл, недей да им четеш глупостите, а отиди в Хелзинки, влез в Централната библиотека, отвори архивите и виж каква бомбардировка правят над мирното население. След това поговори с възрастните хора там и замълчи завинаги !

    11:50 30.11.2022

  • 44 Сигурно

    3 5 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    В грешка си - основната причина бе, че Хитлер е решил да не се бомбардира и разрушава града, защото е знаел за красотата на Северната Венеция и затова му налага тотална блокада и го откъсват от линиите за снабдяване. Това, че градът издържа на блокадата е следствие от това да не се обстрелва, а не че границата е по-надалеко.

    11:54 30.11.2022

  • 45 Роза

    5 4 Отговор
    Финландците са миролюбива,но горда нация!Винаги са се стремели да поддържат неутралитет,но който ги е нападал,добро не е видял!Освен това са и добри бойци.Спомнете си за снайпериста,който сам убива около петстотин руснаци във финландската война!Доколкото си спомням,той доскоро е бил жив и е бил почти столетник!

    13:19 30.11.2022

  • 46 Както и СССР

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Българин🇧🇬":

    е част от него, снабдява Германия със суровини и техника.

    13:52 30.11.2022

