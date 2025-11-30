30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия (СНИМКИ)

Зимната война е война между Съветския съюз и Финландия. Тя започва със съветска офанзива на 30 ноември 1939 г. - три месеца след началото на Втората световна война и съветската инвазия в Полша. Военните действия приключват на 13 март 1940 г. с Московският мирен договор. Атаката се счита за незаконна от Обществото на народите и Съветския съюз бива изгонен на 14 декември 1939 г.

Съветските сили са с три пъти повече войници от финландците, тридесет пъти повече самолети и сто пъти, повече танкове. Но Червената армия обаче е била посечена от съветския лидер Йосиф Сталин по време на Голямата чистка през 1937 г. Над 30 000 офицери са екзекутирани или са били изпратени в затвора, включително и тези от най-висок ранг.

В Червената армия през 1939 г. има и много неопитни висши офицери. Поради тези факти, както и високата ангажираност и морал във финландските сили, Финландия е в състояние да устои на съветската инвазия много по-дълго, отколкото са очаквали руснаците. Финландските сили нанасят зашеметяващи загуби на Червената армия през първите 3 - 4 месеца. Военните действия са прекратени през март 1940 г. с подписването на мирен договор в Москва.

Докато финландците дават 22 800 убити и 43 500 ранени, жертвите от съветска страна са много повече - 200 000 убити и изчезнали и 260 000 ранени. Трудностите, които изпитва Червената армия при преодоляването на съперник, който очевидно ѝ отстъпва, дават на Хитлер силен коз и мотив за атака срещу СССР, макар и по това време двете държави да са все още съюзници. Планирането на операция "Барбароса", която започва на 22 юни 1941 г., е в ход още от началото на 1940 г.

За добрата съпротива на финландците значение има и фактът, че техният главнокомандващ Карл Густаф Емил Манерхайм до 1917 г., когато Финландия получава независимост, е бил действащ военен от руската армия. Избраната тактика на партизанска война, познаването на местните условия и лютата зима също работят в полза на финландците, които макар и да губят войната, запазват независимостта си и отстъпват на СССР едва 10 процента от територията си.

Финландия отстъпва 11% от територията си от преди войната и 30% от икономическите си активи на Съветския съюз. Съветските загуби на фронта били тежки и международната репутация на страната е пострадала.

Съветските войски не изпълнили своята цел за цялостно завладяване на Финландия, но завладели достатъчно територия, включително Ладожкото езеро, Петсамо и Сала.

Финландците обаче запазват суверенитета си и подобряват международната си репутация .