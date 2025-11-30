30 ноември 1939 г. СССР напада Финландия (СНИМКИ)

Зимната война е война между Съветския съюз и Финландия. Тя започва със съветска офанзива на 30 ноември 1939 г. - три месеца след началото на Втората световна война и съветската инвазия в Полша. Военните действия приключват на 13 март 1940 г. с Московският мирен договор. Атаката се счита за незаконна от Обществото на народите и Съветския съюз бива изгонен на 14 декември 1939 г.
Съветските сили са с три пъти повече войници от финландците, тридесет пъти повече самолети и сто пъти, повече танкове. Но Червената армия обаче е била посечена от съветския лидер Йосиф Сталин по време на Голямата чистка през 1937 г. Над 30 000 офицери са екзекутирани или са били изпратени в затвора, включително и тези от най-висок ранг.
В Червената армия през 1939 г. има и много неопитни висши офицери. Поради тези факти, както и високата ангажираност и морал във финландските сили, Финландия е в състояние да устои на съветската инвазия много по-дълго, отколкото са очаквали руснаците. Финландските сили нанасят зашеметяващи загуби на Червената армия през първите 3 - 4 месеца. Военните действия са прекратени през март 1940 г. с подписването на мирен договор в Москва.
Докато финландците дават 22 800 убити и 43 500 ранени, жертвите от съветска страна са много повече - 200 000 убити и изчезнали и 260 000 ранени. Трудностите, които изпитва Червената армия при преодоляването на съперник, който очевидно ѝ отстъпва, дават на Хитлер силен коз и мотив за атака срещу СССР, макар и по това време двете държави да са все още съюзници. Планирането на операция "Барбароса", която започва на 22 юни 1941 г., е в ход още от началото на 1940 г.
За добрата съпротива на финландците значение има и фактът, че техният главнокомандващ Карл Густаф Емил Манерхайм до 1917 г., когато Финландия получава независимост, е бил действащ военен от руската армия. Избраната тактика на партизанска война, познаването на местните условия и лютата зима също работят в полза на финландците, които макар и да губят войната, запазват независимостта си и отстъпват на СССР едва 10 процента от територията си.
Финландия отстъпва 11% от територията си от преди войната и 30% от икономическите си активи на Съветския съюз. Съветските загуби на фронта били тежки и международната репутация на страната е пострадала.
Съветските войски не изпълнили своята цел за цялостно завладяване на Финландия, но завладели достатъчно територия, включително Ладожкото езеро, Петсамо и Сала.
Финландците обаче запазват суверенитета си и подобряват международната си репутация .
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #12, #28
04:16 30.11.2022
2 Котка ученият
Коментиран от #30, #40
04:23 30.11.2022
5 Котка ученият
Коментиран от #14
04:29 30.11.2022
7 Котка ученият
Коментиран от #8, #36
04:35 30.11.2022
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11, #43
04:44 30.11.2022
17 Бонев
05:00 30.11.2022
18 Котка ученият
До коментар #12 от "АУУУУУ":Не можете да си представите съдбата на Балканите, ако Германия победи. Хитлер нямаше намерение да издава шенгенски визи.
05:01 30.11.2022
27 007
06:18 30.11.2022
29 д ъъъ
06:29 30.11.2022
32 Не е вярно
06:38 30.11.2022
35 Мишел
Коментиран от #44
07:50 30.11.2022
36 Мишел
До коментар #7 от "Котка ученият":Не се безпокойте, САЩ ще ликвидират НатО, защото пактът вече им е в тежест, а т.5 е безсмислена и опасна при противник с ядрен арсенал.
07:55 30.11.2022
37 Ушанков
„Един финландски войник е по-добър от десет руски“.
Руският командир бързо заповядва на 10 от най-добрите си хора да прескочат хълма, където избухва престрелка, която продължава няколко минути, след което настъпва тишина.
Гласът отново вика: "Един финландец е по-добър от сто руски войници."
Ядосан, руският командир изпраща още 100 войника през хълма и моментално започва огромна престрелка. След 10 минути битка отново Тишина.
Спокойният финландски глас отново вика: „Един финландец е по-добър от хиляда руснаци :
.
Разгневеният руски командир събира 1000 бойци и ги изпраща от другата страна на хълма.
Стрелба от пушки, картечници, гранати, ракети и оръдия отекват, докато се води ужасна битка...
После мълчание.
Накрая един тежко ранен руски боец пълзи обратно през хълма и с последни сили казва на своя командир: „Не изпращайте повече хора... това е капан. Двама са.
08:11 30.11.2022
39 Хисторик
Коментиран от #42
08:46 30.11.2022
40 Българин🇧🇬
До коментар #2 от "Котка ученият":Финландия, Чехословакия, Хърватия са били част от фашиския съюз на Третия Райх.
Коментиран от #46
08:48 30.11.2022
41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #26 от "Боби":боби боби кой ти напълни устата с микроби, кажи тук пред всички да се посмеем другарски и уригваш ли се още на бялото кюспе като твоето момче( жужи от бункеро),скажи пажалуста ‼️ За копейки бачкаш се ужасно в аспухчето нетясно ‼️
11:35 30.11.2022
42 Бесен- _Язовец
До коментар #39 от "Хисторик":Филандия дава около 25 000, а алкохолните мужици около 350 000- 400 000, таварищ бавноразвивящ рублоибрик!
11:38 30.11.2022
43 Морска сирена
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Това е удобната версия на Кремъл, недей да им четеш глупостите, а отиди в Хелзинки, влез в Централната библиотека, отвори архивите и виж каква бомбардировка правят над мирното население. След това поговори с възрастните хора там и замълчи завинаги !
11:50 30.11.2022
44 Сигурно
До коментар #35 от "Мишел":В грешка си - основната причина бе, че Хитлер е решил да не се бомбардира и разрушава града, защото е знаел за красотата на Северната Венеция и затова му налага тотална блокада и го откъсват от линиите за снабдяване. Това, че градът издържа на блокадата е следствие от това да не се обстрелва, а не че границата е по-надалеко.
11:54 30.11.2022
45 Роза
13:19 30.11.2022
46 Както и СССР
До коментар #40 от "Българин🇧🇬":е част от него, снабдява Германия със суровини и техника.
13:52 30.11.2022