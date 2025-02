12 ранени след експлозия в бар-ресторант в Гренобъл, трима са в тежко състояние

Експлозия разтърси бар и ресторант Aksehir във френския град Гренобъл, ранявайки 12 души, съобщи радио Ici, позовавайки се на противопожарните власти.

„В сряда вечерта избухна експлозия в бар-ресторант в Олимпийското село в южната част на Гренобъл в департамент Изер. В резултат на това дванадесет души бяха ранени“, се казва в съобщението.

Според пристигналите на място пожарникари двама от 12-те ранени са в тежко състояние, а друг е в критично състояние. По предварителни данни взривът е с криминален характер и вероятно е причинен от детонация на граната.

Както уточнява радиостанцията, сградата на заведението също е претърпяла сериозни щети, всичките ѝ прозорци са изпочупени.

Полицията все още не е арестувала никого.

At least 12 injured in an explosion at a restaurant-bar in Grenoble, France. pic.twitter.com/1wFI0AfM6Y