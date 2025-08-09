Пожар в най-красивата джамия

Пожар избухна в петък вечер в преустроената в християнска катедрала историческа джамия на град Кордоба, но сградата е „в безопасност“, заявиха местните власти, цитирани от ДПА. Катедралата, официално наречена „Успение Богородично“, е известна сред местните жители на града като „Мескита“, което на испански означава „джамията“, тъй като по времето на маврите е била Голямата джамия на Кордоба, пише БТА.
Кметът на Кордоба Хосе Мария Белидо каза късно снощи пред местната телевизия „Кадена“, че пожарът е овладян. „Паметникът е в безопасност. Няма открити пламъци. Няма да има катастрофа“, успокои Белидо.
Пожарът е бил потушен в 22:30 часа местно време (01:30 часа българско време - бел. ред.), съобщи вестник „Паис“, позовавайки се на информация от полицията.
Град Кордоба е бил столица на мавританска Испания, а сградата е била най-голямата и най-впечатляваща джамия в Европа. Джамията е преустроена в катедрала след испанската Реконкиста на Кордоба през 13 век, а по-късно в центъра на сградата е построена готическа катедрала. През 1984 г. е включена в списъка на Световното културно наследство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Злобното Джуджи
10:32 09.08.2025
2 Механик
п.п.
Колебая се само дали преди да се метна у Дунава да си преместя онова в другия крачол.
Вие как мислите? Дайте съвет.
Коментиран от #5
10:32 09.08.2025
3 Механик
ЗлобноДжуджи сака мъж.
10:33 09.08.2025
4 Хасан Мехмед
10:34 09.08.2025
5 Злобното Джуджи
До коментар #2 от "Механик":"...Дайте съвет..."
Метни се в Масква-река.
Невидимите В21 Rider вече летят натам ))
Коментиран от #6
10:38 09.08.2025
6 Полека бе
До коментар #5 от "Злобното Джуджи":Ще скъсаш чорапогащника.
Коментиран от #7
10:40 09.08.2025
7 Злобното Джуджи
До коментар #6 от "Полека бе":Ние рyccкие девушки не носим нищо.
Хотим кушать, очень гладни 😆
10:44 09.08.2025
8 Катедралата в Кордоба
10:49 09.08.2025