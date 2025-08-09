Новини
Свят »
Испания »
Пожар в най-красивата джамия

Пожар в най-красивата джамия

9 Август, 2025 10:30 605 8

  • испания-
  • джамия-
  • пожар-
  • кордоба

Кордоба е била най-голямата джамия в Европа

Пожар в най-красивата джамия - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в петък вечер в преустроената в християнска катедрала историческа джамия на град Кордоба, но сградата е „в безопасност“, заявиха местните власти, цитирани от ДПА. Катедралата, официално наречена „Успение Богородично“, е известна сред местните жители на града като „Мескита“, което на испански означава „джамията“, тъй като по времето на маврите е била Голямата джамия на Кордоба, пише БТА.

Кметът на Кордоба Хосе Мария Белидо каза късно снощи пред местната телевизия „Кадена“, че пожарът е овладян. „Паметникът е в безопасност. Няма открити пламъци. Няма да има катастрофа“, успокои Белидо.

Пожарът е бил потушен в 22:30 часа местно време (01:30 часа българско време - бел. ред.), съобщи вестник „Паис“, позовавайки се на информация от полицията.

Град Кордоба е бил столица на мавританска Испания, а сградата е била най-голямата и най-впечатляваща джамия в Европа. Джамията е преустроена в катедрала след испанската Реконкиста на Кордоба през 13 век, а по-късно в центъра на сградата е построена готическа катедрала. През 1984 г. е включена в списъка на Световното културно наследство.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор
    Руските терористи с последни усилия се мъчат да провалят мирните преговори и процес 😁

    10:32 09.08.2025

  • 2 Механик

    0 1 Отговор
    Отронвам скръбна сълза и отивам да са метна у Дунава. Не мое се издържа на тая мъка, а сега па и джамията....
    п.п.
    Колебая се само дали преди да се метна у Дунава да си преместя онова в другия крачол.
    Вие как мислите? Дайте съвет.

    Коментиран от #5

    10:32 09.08.2025

  • 3 Механик

    2 0 Отговор
    Вънка вАли дъжд,
    ЗлобноДжуджи сака мъж.

    10:33 09.08.2025

  • 4 Хасан Мехмед

    2 4 Отговор
    Голям кеф. Всичкото ислям да изгори.

    10:34 09.08.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    "...Дайте съвет..."

    Метни се в Масква-река.
    Невидимите В21 Rider вече летят натам ))

    Коментиран от #6

    10:38 09.08.2025

  • 6 Полека бе

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Злобното Джуджи":

    Ще скъсаш чорапогащника.

    Коментиран от #7

    10:40 09.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Полека бе":

    Ние рyccкие девушки не носим нищо.
    Хотим кушать, очень гладни 😆

    10:44 09.08.2025

  • 8 Катедралата в Кордоба

    2 0 Отговор
    е една идея по малка от тази в Севиля, но е много красива и съчетава мавърски и готически стил с барок и рококо. Струва си да се посети!

    10:49 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания