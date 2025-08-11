Новини
Един загинал и 29 ранени след земетресението в Турция, има срутени сгради ВИДЕО

Един загинал и 29 ранени след земетресението в Турция, има срутени сгради ВИДЕО

11 Август, 2025 04:28, обновена 11 Август, 2025 03:37

  • земетресение-
  • турция-
  • болници-
  • сгради-
  • пострадали

Трусът бе с магнитуд от 6.1 по скалата на Рихтер

Един загинал и 29 ранени след земетресението в Турция, има срутени сгради ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Един човек е загинал, а 29 души са били ранени в резултат на земетресението с магнитуд 6,1, разтърсило района на Балъкесир и усетено силно и в Истанбул и много други градове, предаде БТА.

Възрастен мъж на 81 години е починал, след като беше изваден жив изпод развалините на срутен при земетресението блок в Съндърга, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая. Положени бяха всички усилия, за да бъде спасен, след като бе изваден жив изпод развалините, но за съжаление те се оказаха безуспешни, каза министърът, цитиран от вестник „Миллиет“.

Той каза, че състоянието на 29-те ранени не е тежко и няма опасност за живота им. Разрушени са били 16 сгради, които се намирали в селски махали

От Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации съобщиха, че през нощта са били прекратени издирвателно-спасителните дейности. Утре сутринта се предвижда да започне оглед за установяване на щетите по сградите. Изпратени са подкрепления от съседните окръзи. Предупреждават се гражданите да не влизат в повредени сгради.

Междувременно известният турски сеизмолог, проф.Наджи Гьорюр в акаунта си в социалните медии написа: „Не мисля, че ще има по-силно земетресение. Но стойте далеч от домовете си известно време“, каза той.

Турски медии съобщават, че хиляди хора са излезли да нощуват навън.

От обсерваторията „Кандилли“ съобщиха, че след основния трус в района на Балъкесир са последвали три вторични труса с магнитуд 4.6, 4.1 и 4.0 и около 15 с магнитуд над 3.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новини по държави:
