Пакистанската армия ликвидира 50 въоръжени ислямисти в Белуджистан

Пакистанската армия съобщи, че през последните четири дни е ликвидирала 50 въоръжени ислямисти в близост до границата със съседен Афганистан. Сблъсъците са се разиграли в неспокойния югозападен регион Белуджистан, ключов за китайските инфраструктурни проекти „Един пояс, един път“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Операцията, започнала в четвъртък, е насочена срещу въоръжени ислямисти и сепаратисти, които се борят за контрол над природните ресурси в района, посочва се в изявление на армията.

По данни на местните власти около 20 000 семейства, над 50 000 души, са напуснали домовете си заради военните действия. Жители съобщават, че армията, подкрепена от хеликоптери, е атакувала скривалища на бойците в планинските райони по афганистанската граница.

Началникът на полицията в провинция Хайбер-Пахтунхва потвърди, че операцията продължава.

Групировката на пакистанските талибани, близка до талибаните в Афганистан, е смятана за сепаратистка организация. Много от нейните лидери и бойци потърсиха убежище в Афганистан след завръщането на талибаните на власт там през 2021 г., отбелязва Асошиейтед прес.