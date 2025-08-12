Новини
Свят »
Пакистан »
Пакистанската армия ликвидира 50 въоръжени ислямисти в Белуджистан

Пакистанската армия ликвидира 50 въоръжени ислямисти в Белуджистан

12 Август, 2025 15:08, обновена 12 Август, 2025 15:08 342 3

  • пакистан-
  • ислямисти-
  • белуджистан-
  • армия

Операцията по границата с Афганистан доведе до масово разселване на местни жители

Пакистанската армия ликвидира 50 въоръжени ислямисти в Белуджистан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пакистанската армия съобщи, че през последните четири дни е ликвидирала 50 въоръжени ислямисти в близост до границата със съседен Афганистан. Сблъсъците са се разиграли в неспокойния югозападен регион Белуджистан, ключов за китайските инфраструктурни проекти „Един пояс, един път“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Операцията, започнала в четвъртък, е насочена срещу въоръжени ислямисти и сепаратисти, които се борят за контрол над природните ресурси в района, посочва се в изявление на армията.

По данни на местните власти около 20 000 семейства, над 50 000 души, са напуснали домовете си заради военните действия. Жители съобщават, че армията, подкрепена от хеликоптери, е атакувала скривалища на бойците в планинските райони по афганистанската граница.

Началникът на полицията в провинция Хайбер-Пахтунхва потвърди, че операцията продължава.

Групировката на пакистанските талибани, близка до талибаните в Афганистан, е смятана за сепаратистка организация. Много от нейните лидери и бойци потърсиха убежище в Афганистан след завръщането на талибаните на власт там през 2021 г., отбелязва Асошиейтед прес.


Пакистан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Пак се почва.

    15:09 12.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Най голямата въздушна битка в съвременната история се води на границата между Индия и Пакистан.

    15:10 12.08.2025

  • 3 приятна

    0 0 Отговор
    новина

    15:26 12.08.2025