Новини
Свят »
Русия »
Девет жертви при експлозия в руска фабрика ВИДЕО

Девет жертви при експлозия в руска фабрика ВИДЕО

16 Август, 2025 06:27, обновена 16 Август, 2025 06:22 1 181 12

  • рязан-
  • фабрика-
  • експлозия-
  • загинали

Ранените в Рязан са 120

Девет жертви при експлозия в руска фабрика ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души са загинали, а други 120 са пострадали при експлозия в руския град Рязан, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

„Телата на още четирима души са извадени изпод развалините. Според актуална информация, 129 души са пострадали, 9 от тях са починали. Служителите на аварийната служба продължават да работят на мястото на инцидента“, съобщиха от ведомството.

Те отбелязаха също, че още един човек е спасен изпод развалините. „Друг човек е спасен изпод развалините на работното място в Рязанска област. Местоположението на жертвата е открито от един от киноложките екипи“, съобщиха от ведомството.

По-рано беше съобщено, че двама души са спасени изпод развалините.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.

На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

В района е обявено извънредно положение.

На този етап причината за експлозията не е установена. Започнало е обаче разследване за нарушение на правилата за безопасност в промишлените обекти.

Рязанска област е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските сили, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ряzaн

    5 5 Отговор
    обряzaн

    05:38 16.08.2025

  • 2 Ряцанский сахар

    7 6 Отговор
    Пак ФСБ по заповед на Путин са провели учение.

    06:12 16.08.2025

  • 3 Българска поговорка

    9 5 Отговор
    Това което руснакът сампможе да си навреди, никой не може да му го направи.

    06:13 16.08.2025

  • 4 Ганьо Ганеф

    7 3 Отговор
    Ганеф, кой те е учил на математика? Жертвите са 105, от които 5 загинали и 100 ранени или в руското школо не са ви учили на български? Не ме очудва българският език е забранен на територията на Русия, включително го забраниха и на окупираните земи Крим, Запорожие.

    06:18 16.08.2025

  • 5 Така е

    6 2 Отговор
    Който си играе с огъня, рано или късно ще се изгори.
    Всичко е по план.

    06:26 16.08.2025

  • 6 Гориил

    4 8 Отговор
    Русия разполага с неограничени ресурси и колосален индустриален потенциал. Една експлозия няма да спре войната и неизбежно ще провокира ответни удари по складовете с оръжие на НАТО, украинските фабрики, опитващи се да установят производство на военна техника, морските и речните пристанища, енергийната инфраструктура, железопътните възли, мостовете, тунелите, струпванията на наемници и центровете за вземане на решения. Война на изтощение, за която нямате ресурси.

    Коментиран от #8, #9

    06:27 16.08.2025

  • 7 ПКП

    5 5 Отговор
    EU е изоставено от всички , защо ли . Защото м@стиите след като ги използват ги изхвърлят

    06:28 16.08.2025

  • 8 Горбачов

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Неограничени бяха и ресурсите на СССР.

    06:39 16.08.2025

  • 9 Чекатилов

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Русофоб ли си? Защото за милион руснаци ресурсите свършиха с черен чувал или 9000 рубли инвалидна пенсия.

    Коментиран от #10

    06:40 16.08.2025

  • 10 Факт

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Чекатилов":

    Чекатило е украински ИЗВЕРГ И УБИЕЦ! Такава е тази нация.

    06:47 16.08.2025

  • 11 Громико

    2 1 Отговор
    Комунистите на никой няма да липсват

    06:51 16.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Обичайната руccкая суботта.
    Див вой на сирени, рев на уплашени деца, безумно тичане по тъмните неосветени стълбища , бомби, взривове, горящи блокове - това е моята РACCИЯ 😄

    06:59 16.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания