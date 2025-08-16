Девет жертви при експлозия в руска фабрика ВИДЕО

Девет души са загинали, а други 120 са пострадали при експлозия в руския град Рязан, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

„Телата на още четирима души са извадени изпод развалините. Според актуална информация, 129 души са пострадали, 9 от тях са починали. Служителите на аварийната служба продължават да работят на мястото на инцидента“, съобщиха от ведомството.

Те отбелязаха също, че още един човек е спасен изпод развалините. „Друг човек е спасен изпод развалините на работното място в Рязанска област. Местоположението на жертвата е открито от един от киноложките екипи“, съобщиха от ведомството.

По-рано беше съобщено, че двама души са спасени изпод развалините.

Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.

На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА.

В района е обявено извънредно положение.

На този етап причината за експлозията не е установена. Започнало е обаче разследване за нарушение на правилата за безопасност в промишлените обекти.

Рязанска област е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските сили, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.

Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.