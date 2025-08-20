Новини
Милош Вучевич: Сърбия плаща висока цена за това, че води суверенна политика

20 Август, 2025 06:23, обновена 20 Август, 2025 06:34 834 6

Бившият премиер посочи, че страната му е единствената в Европа, заедно с Беларус, която не се е присъединила към санкциите срещу Москва

Милош Вучевич: Сърбия плаща висока цена за това, че води суверенна политика - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отказът на Белград да се присъедини към антируските санкции е една от ключовите причини за силния външен натиск върху Сърбия. Това заяви бившият премиер и лидер на управляващата Сръбска прогресивна партия Милош Вучевич в ексклузивен коментар пред ТАСС.

„Сърбия плаща висока цена за това, че води суверенна политика, не се отказва от Косово и Метохия, оказва помощ на Република Сръбска и не налага санкции срещу Русия“, подчерта политикът.

Той посочи, че „Сърбия е единствената страна в Европа, заедно с Беларус, която не се е присъединила към ограниченията срещу Москва“. „Няма съмнение, че това е една от ключовите причини, поради които през цялото това време сме били подложени на такъв силен натиск“, отбеляза Вучевич.

Сръбският президент Александър Вучич по-рано подчерта, че Сърбия не възнамерява да налага санкции срещу Руската федерация и ще продължи да води независима и принципна външна политика, която се подкрепя от гражданите на републиката.

Сръбският лидер също така подчерта, че продължаващите масови вълнения в страната и атаките срещу институции в Белград са част от „опит за цветна революция, организиран и платен отвън“. Според държавния глава, около 3 милиарда евро са били инвестирани в подкрепа на опозиционни движения от чужбина с цел свалянето му от власт.

След началото на войната в Украйна, сръбският президент, в обръщение към нацията след заседание на Съвета за сигурност, заяви, че страната му подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да налага санкции срещу Руската федерация. Вучич отбеляза, че Сърбия счита Русия и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се в Източна Европа. Той обяви и готовността си да предостави хуманитарна помощ на Киев.


Сърбия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Шпионинът Бойко Василев носи куфари пари в Сърбия.

    06:48 20.08.2025

  • 2 дядото

    5 3 Отговор
    такава е съдбата на малките народи и бедните държави- да са роби на няколко империи

    07:25 20.08.2025

  • 3 Край

    5 2 Отговор
    ХВАЛА ви братя сърби. Вие отдавна сте се доказали като горд народ. Не клекнахте на Хитлер и Сталин не клекнахте и на НАТО.

    07:48 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    2 2 Отговор
    ПРАВ СИ ТИ!СМАЧКАИТЕ ЦВЕТ....НИТЕ НЕДО....НОСЧЕ.....ТА!

    07:50 20.08.2025

  • 6 Начо

    1 2 Отговор
    Помня Сърбия колко по добре беше от нас и виждам колко са зле сега.

    08:04 20.08.2025

