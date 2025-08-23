Новини
Ивайло Мирчев пое конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи

23 Август, 2025 17:35 604 23

  • ивайло мирчев-
  • ангажименти-
  • бесарабски българи-
  • защита-
  • образование-
  • култура

Проблем не само в България, но особено в Болград е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас.

Ивайло Мирчев пое конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи - 1
Снимка: Да, България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое съпредседателят на "Да, България" и народен представител Ивайло Мирчев при срещите си днес в Болград (Украйна) с местни официални лица и културни дейци. В срещата участваха кметът на Болград Сергей Дмитриев, председателят Болградския градски съвет Михаил Садаклиев, директорката на българската гимназия Снежана Скорич, директорът на Областния център за българска култура Галина Иванова и представители на общинската администрация.

Особено внимание бе отделено на възможностите, които предоставя 103-о правителствено постановление за обучение на младежи от българските исторически общности във висши учебни заведения в България. Тази година обаче при общо 3600 кандидати от Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украйна и лимит от 2000 места, са приети едва 600 души. Ивайло Мирчев се ангажира да провери какви са причините за ниския прием, в частност за кандидатите от Украйна.

Проблем не само в България, но особено в Болград е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас. Съпредседателят на “Да, България” заяви пред участниците в срещата, че ще постави пред министъра на образованието и науката въпроса дали не е възможно да се намери по-гъвкаво решение за Болград.

В хода на разговора стана ясно също, че в Болград имат желание за развиване на музейното дело, но нямат достъп до средства по държавни програми. Народният представител се ангажира да организира среща с министъра на културата и представители на "Да, България" за създаване на конкретно насочени културни програми, включително за Бесарабия и Молдова.

Проблем за бесарабските българи е и това, че вече не идват учители от България в българската гимназия в града. Ивайло Мирчев обеща да направи проверка в МОН какви са причините за това и за възможността тази практика да се възобнови.

Народният представител ще отправи и въпрос към Министерството на външните работи как точно войната в Украйна пречи на финансирането за Болград, защото с този мотив са отказвани средства по програмата за международно сътрудничество.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 11 гласа.
  • 1 Факт

    16 3 Отговор
    Нискочелият предлага неща за образование и култура? Божкее,жива да не бях!

    17:54 23.08.2025

  • 2 Оооо , да

    14 3 Отговор
    Те са много ангажирани ! За пълнене на бездънните им джобове !

    Коментиран от #16

    17:55 23.08.2025

  • 3 Тея бесарабски българи

    6 7 Отговор
    С какви паспорти са? Чии граждани са? Защо не са в България и да работят и данъци да плащат? Трябва ли да ни пука за недоказаният им произход?

    Коментиран от #9

    18:00 23.08.2025

  • 4 Ивайло Мирчев!!

    9 3 Отговор
    Вече Няма Българи в Украйна всички са Укри!! Прекръстиха всички на БАНДЕРОВЦИ!!

    18:01 23.08.2025

  • 5 И с колко точно "бесарабски българи"

    9 3 Отговор
    Се е срещнал днес в Болград (Украйна) тоя смотаняк Ивайло Мирчев ?

    Коментиран от #21

    18:03 23.08.2025

  • 6 Е ТЕ СЕГА НА

    7 3 Отговор
    БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ ИМ СЕ РАЗКАЗА ИГРАТА
    СЛЕД КАТО ОПРАЙХА БЪЛГАРСКИТЕ БЪЛГАРИ СЕ ЗАЕХА С БЕСАРАБСКИТЕ
    А С МАКЕДОНСКИТЕ КАК Е ХАВАТА

    18:06 23.08.2025

  • 7 Като тоя "професора"

    5 3 Отговор
    От Харков дето бил бесарабски българин ама роден във Коми със майка и баща руснаци, и той бил руснак ама по някое време се почувствал като студент украинец ама бил и българин ....хахахаха...

    18:07 23.08.2025

  • 8 КАКВИ БЪЛГАРИ В УКРИЯ БЕ

    4 6 Отговор
    И. Те СА. САТО. МАКЕТАТА. ИЗМЕТ
    СЪВЕТСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ
    СЕГА ТЪРСЯТ АВАНТАТА
    ИМА ЕДНИ ГАДОВЕ ДЕТО ПРЕДАДОХА БЪЛГАРИЯ
    СЕГА И ЧУЖДИТЕ ЩЕ ХРАНИМ

    Коментиран от #13

    18:08 23.08.2025

  • 9 СКЪПО УКРОПИТЕЧЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тея бесарабски българи":

    СКОРО ЩЕ СА С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО РУСКО И БЪЛГАРСКО
    АЙДЕ ДЖАФКАЙ СИ СМЕЛО

    18:08 23.08.2025

  • 10 Няма да е още дълго

    6 3 Отговор
    Болград (Украйна) ....ще си стане пак Болград (Русия)

    18:09 23.08.2025

  • 11 Здрасти

    8 3 Отговор
    Тоз ли ще се грижи за правата на бесарабските българи? Къде защитава режима на зеления наркоман, който изпраща същите тези наши братя на фронта да мрът?!??!!! Този е за народен съд!!!

    18:10 23.08.2025

  • 12 Ти смелий ми Мирчев

    7 2 Отговор
    Заяви ли, посочи ли, насочи ли ....... да не ги мобилизира зеленият нацист щото са българи? А?

    18:12 23.08.2025

  • 13 АМИ НЕ ЗНАЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "КАКВИ БЪЛГАРИ В УКРИЯ БЕ":

    ЧЕ ТАГАРЕВ ДАЙНОВ СЛАТИНСКИ ДЕБЕЛИЯ ОГИ ЛОЗАНОВ И СЕКВИ СОРОСИ СА БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ
    ИНАЧЕ ДРУГОТО СЪВПАДА
    СЪВЕТСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ ТЪРСЕЩИ АВАНТАТА И ПРЕДАЛИ БЪЛГАРИЯ

    18:13 23.08.2025

  • 14 Мирчо Шопарчето

    4 1 Отговор
    тоЪ, тлъст ТИП НЕ Е българин!

    18:15 23.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коментиращ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оооо , да":

    Тия от ппдб има ли още шарани дето да им вярват???

    Да гласуваш за тия отвратителните ппдб-ейци, след сглобките, които правиха с боко и шиши, е меко казано де.илизъм с елементи на мозъчна дисфункция!!!

    Всички управлявали и управляващи през последните 35г, да бъдат разследвани под лупа и при наличие на престъпления, злоупотреби, и/или прокарани антибългарски политики, да бъдат затворени за много дълго време!!!

    Крайно време е нашият народ да си върне контрола върху държавата!!!

    18:19 23.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ъхъъъъъ...

    3 1 Отговор
    А в Гааза музейно дело не иска ли?..Дъъйшибанотугоооовнооо

    18:21 23.08.2025

  • 19 az СВО Победа80

    5 2 Отговор
    🤣🤣🤣

    Абе тоя още ли се крие от руснаците???
    Още ли не е отишъл доброволец на Източния фронт???

    Лъжеевроатлантик с отпаднала необходимост! 🤣🤣🤣

    18:29 23.08.2025

  • 20 Това е

    5 1 Отговор
    същото, като да акостираш на Росенец, и да обещаеш,че си стещу Доган, а по-късно да пиеш кафе с Пеевски, т.е. Скутник.

    18:33 23.08.2025

  • 21 Пълни глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "И с колко точно "бесарабски българи"":

    Защо да е смотаняк, защото е ходил да се срещне с тях и да съобщи за проблемите им? копеййката и той ходи и после се надпреварваха кой да го псува.

    18:39 23.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 СОРИ

    0 0 Отговор
    ОКАЗАХА СЕ DUPEДАВЦИ .НЕ СА КОТО ГАГАУЗИТЕ

    18:56 23.08.2025

