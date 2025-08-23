Ивайло Мирчев пое конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи

Конкретни ангажименти в защита на образователните и културни интереси на бесарабските българи пое съпредседателят на "Да, България" и народен представител Ивайло Мирчев при срещите си днес в Болград (Украйна) с местни официални лица и културни дейци. В срещата участваха кметът на Болград Сергей Дмитриев, председателят Болградския градски съвет Михаил Садаклиев, директорката на българската гимназия Снежана Скорич, директорът на Областния център за българска култура Галина Иванова и представители на общинската администрация.
Особено внимание бе отделено на възможностите, които предоставя 103-о правителствено постановление за обучение на младежи от българските исторически общности във висши учебни заведения в България. Тази година обаче при общо 3600 кандидати от Северна Македония, Сърбия, Молдова и Украйна и лимит от 2000 места, са приети едва 600 души. Ивайло Мирчев се ангажира да провери какви са причините за ниския прием, в частност за кандидатите от Украйна.
Проблем не само в България, но особено в Болград е минимумът от 15 ученици за откриване на училищна паралелка. В неофициалната столица на бесарабските българи има максимум по 10-12 деца в клас. Съпредседателят на “Да, България” заяви пред участниците в срещата, че ще постави пред министъра на образованието и науката въпроса дали не е възможно да се намери по-гъвкаво решение за Болград.
В хода на разговора стана ясно също, че в Болград имат желание за развиване на музейното дело, но нямат достъп до средства по държавни програми. Народният представител се ангажира да организира среща с министъра на културата и представители на "Да, България" за създаване на конкретно насочени културни програми, включително за Бесарабия и Молдова.
Проблем за бесарабските българи е и това, че вече не идват учители от България в българската гимназия в града. Ивайло Мирчев обеща да направи проверка в МОН какви са причините за това и за възможността тази практика да се възобнови.
Народният представител ще отправи и въпрос към Министерството на външните работи как точно войната в Украйна пречи на финансирането за Болград, защото с този мотив са отказвани средства по програмата за международно сътрудничество.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
17:54 23.08.2025
2 Оооо , да
Коментиран от #16
17:55 23.08.2025
3 Тея бесарабски българи
Коментиран от #9
18:00 23.08.2025
4 Ивайло Мирчев!!
18:01 23.08.2025
5 И с колко точно "бесарабски българи"
Коментиран от #21
18:03 23.08.2025
6 Е ТЕ СЕГА НА
СЛЕД КАТО ОПРАЙХА БЪЛГАРСКИТЕ БЪЛГАРИ СЕ ЗАЕХА С БЕСАРАБСКИТЕ
А С МАКЕДОНСКИТЕ КАК Е ХАВАТА
18:06 23.08.2025
7 Като тоя "професора"
18:07 23.08.2025
8 КАКВИ БЪЛГАРИ В УКРИЯ БЕ
СЪВЕТСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ
СЕГА ТЪРСЯТ АВАНТАТА
ИМА ЕДНИ ГАДОВЕ ДЕТО ПРЕДАДОХА БЪЛГАРИЯ
СЕГА И ЧУЖДИТЕ ЩЕ ХРАНИМ
Коментиран от #13
18:08 23.08.2025
9 СКЪПО УКРОПИТЕЧЕ
До коментар #3 от "Тея бесарабски българи":СКОРО ЩЕ СА С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО РУСКО И БЪЛГАРСКО
АЙДЕ ДЖАФКАЙ СИ СМЕЛО
18:08 23.08.2025
10 Няма да е още дълго
18:09 23.08.2025
11 Здрасти
18:10 23.08.2025
12 Ти смелий ми Мирчев
18:12 23.08.2025
13 АМИ НЕ ЗНАЕХ
До коментар #8 от "КАКВИ БЪЛГАРИ В УКРИЯ БЕ":ЧЕ ТАГАРЕВ ДАЙНОВ СЛАТИНСКИ ДЕБЕЛИЯ ОГИ ЛОЗАНОВ И СЕКВИ СОРОСИ СА БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ
ИНАЧЕ ДРУГОТО СЪВПАДА
СЪВЕТСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ ТЪРСЕЩИ АВАНТАТА И ПРЕДАЛИ БЪЛГАРИЯ
18:13 23.08.2025
14 Мирчо Шопарчето
18:15 23.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Коментиращ
До коментар #2 от "Оооо , да":Тия от ппдб има ли още шарани дето да им вярват???
Да гласуваш за тия отвратителните ппдб-ейци, след сглобките, които правиха с боко и шиши, е меко казано де.илизъм с елементи на мозъчна дисфункция!!!
Всички управлявали и управляващи през последните 35г, да бъдат разследвани под лупа и при наличие на престъпления, злоупотреби, и/или прокарани антибългарски политики, да бъдат затворени за много дълго време!!!
Крайно време е нашият народ да си върне контрола върху държавата!!!
18:19 23.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ъхъъъъъ...
18:21 23.08.2025
19 az СВО Победа80
Абе тоя още ли се крие от руснаците???
Още ли не е отишъл доброволец на Източния фронт???
Лъжеевроатлантик с отпаднала необходимост! 🤣🤣🤣
18:29 23.08.2025
20 Това е
18:33 23.08.2025
21 Пълни глупости
До коментар #5 от "И с колко точно "бесарабски българи"":Защо да е смотаняк, защото е ходил да се срещне с тях и да съобщи за проблемите им? копеййката и той ходи и после се надпреварваха кой да го псува.
18:39 23.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 СОРИ
18:56 23.08.2025