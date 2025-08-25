Ердоган: Ще продължим да вървим към целта - без терор с твърди стъпки

„Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме. Всички заедно ще изградим светла Турция, в центъра на която са спокойствието, тишината и обичта, без да навредим на наследството на нашите мъченици". Това каза турският президент Реджеп Ердоган в реч в Битлис, където се провеждат честванията по случай 954-ата годишнина от победата при Манцикерт.
Изразявайки своята благодарност към всички мъченици и гази, от победата при Манзикерт до битката при Чалдиран и от Войната за независимост до победата на 15 юли, които жертваха живота и кръвта си за родината си, за полумесеца и за независимостта и бъдещето на нацията, президентът Ердоган подчерта, че те ще продължат да защитават Турция, наследството на мъчениците, вечната държава и ценностите, за които мъчениците са жертвали живота си, до последния си дъх.
Президентът Ердоган заяви: „Векът, в който живеем, ще остане в историята като Векът на Турция. Никога няма да бъдем измамени от ничии игри, нито ще попаднем в капани по пътя, който сме поели за една много по-ефективна, много по-уважавана и много по-просперираща Турция. Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
17:54 25.08.2025
2 върви в
17:55 25.08.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Израел пък ще освободи Северен Кипър.
Коментиран от #4
17:58 25.08.2025
4 Абее
До коментар #3 от "честен ционист":Израел избива деца и жени в Га.за но яде кютек от Хамас вече 2 години,еврейските войници се озъртат от страх като кошути
18:25 25.08.2025
5 Асен
18:26 25.08.2025