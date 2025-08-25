Ердоган: Ще продължим да вървим към целта - без терор с твърди стъпки

„Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме. Всички заедно ще изградим светла Турция, в центъра на която са спокойствието, тишината и обичта, без да навредим на наследството на нашите мъченици". Това каза турският президент Реджеп Ердоган в реч в Битлис, където се провеждат честванията по случай 954-ата годишнина от победата при Манцикерт.

Изразявайки своята благодарност към всички мъченици и гази, от победата при Манзикерт до битката при Чалдиран и от Войната за независимост до победата на 15 юли, които жертваха живота и кръвта си за родината си, за полумесеца и за независимостта и бъдещето на нацията, президентът Ердоган подчерта, че те ще продължат да защитават Турция, наследството на мъчениците, вечната държава и ценностите, за които мъчениците са жертвали живота си, до последния си дъх.

Президентът Ердоган заяви: „Векът, в който живеем, ще остане в историята като Векът на Турция. Никога няма да бъдем измамени от ничии игри, нито ще попаднем в капани по пътя, който сме поели за една много по-ефективна, много по-уважавана и много по-просперираща Турция. Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме“.