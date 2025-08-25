Новини
Ердоган: Ще продължим да вървим към целта - без терор с твърди стъпки

25 Август, 2025 17:53 638 5

Векът, в който живеем, ще остане в историята като Векът на Турция

Ердоган: Ще продължим да вървим към целта - без терор с твърди стъпки - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме. Всички заедно ще изградим светла Турция, в центъра на която са спокойствието, тишината и обичта, без да навредим на наследството на нашите мъченици". Това каза турският президент Реджеп Ердоган в реч в Битлис, където се провеждат честванията по случай 954-ата годишнина от победата при Манцикерт.

Изразявайки своята благодарност към всички мъченици и гази, от победата при Манзикерт до битката при Чалдиран и от Войната за независимост до победата на 15 юли, които жертваха живота и кръвта си за родината си, за полумесеца и за независимостта и бъдещето на нацията, президентът Ердоган подчерта, че те ще продължат да защитават Турция, наследството на мъчениците, вечната държава и ценностите, за които мъчениците са жертвали живота си, до последния си дъх.

Президентът Ердоган заяви: „Векът, в който живеем, ще остане в историята като Векът на Турция. Никога няма да бъдем измамени от ничии игри, нито ще попаднем в капани по пътя, който сме поели за една много по-ефективна, много по-уважавана и много по-просперираща Турция. Ще продължим уверено да вървим към целта за Турция без терор, която дразни и тревожи нашите врагове, с твърди стъпки и знаейки какво искаме“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Путин и Тръмп ще накарат Ердоган да върне всичко заграбено и ще му вземат Турски поток, Истанбул и Проливите.

    Коментиран от #3

    17:54 25.08.2025

  • 2 върви в

    7 3 Отговор
    Гърция да сгънеш едно гиро със свинско и да се успокоиш

    17:55 25.08.2025

  • 3 честен ционист

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Израел пък ще освободи Северен Кипър.

    Коментиран от #4

    17:58 25.08.2025

  • 4 Абее

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Израел избива деца и жени в Га.за но яде кютек от Хамас вече 2 години,еврейските войници се озъртат от страх като кошути

    18:25 25.08.2025

  • 5 Асен

    4 0 Отговор
    Диктатурата продължава.

    18:26 25.08.2025

Новини по държави:
