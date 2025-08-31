Новини
Свят »
Италия »
Буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи край Милано

31 Август, 2025 05:50, обновена 31 Август, 2025 05:53 402 0

  • италия-
  • бури-
  • щети

Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи

Буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи край Милано - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силни бури засегнаха Северна Италия, където бяха нанесени значителни щети, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на вчерашни изявления на италианските служби за спешна помощ.

В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета и срутиха покриви на къщи на около 40 км североизточно от Милано, съобщи пожарната служба.

Градушка удари област Пиемонт, като нанесе щети на автомобили, покриви на сгради и земеделски площи.

Близо до границата с Швейцария улиците се превърнаха в кални потоци след проливен дъжд.

Пожарната служба получи над 200 обаждания в рамките на 12 часа, включително от района на езерото Комо и от Падуа.

Ден по-рано службите за спешна помощ отговориха на около 1300 обаждания в цялата страна заради бурята.

Очаква се времето през уикенда да остане променливо.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новини по държави:
