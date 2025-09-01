Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с няколко европейски лидери в Париж в четвъртък, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че това ще стане в момент, когато американските усилия за прекратяване на войната изглеждат в застой.
"Планирана е такава среща" за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и "за постигане на дипломатически напредък, тъй като руснаците отново се опитват да избягат", посочва запознат източник пред АФП.
По думите му, "до момента не е планирано" участие на американския президент Доналд Тръмп в срещата.
Дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна се засилиха през последните седмици под ръководството на Тръмп, който се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска през август. Разговорите обаче не доведоха до конкретен резултат.
Междувременно Киев обвинява Москва, че използва преговорите единствено като начин да печели време и да се подготви за нови атаки.
