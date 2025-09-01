Новини
Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж
  Тема: Украйна

Зеленски ще се срещне с европейски лидери в Париж

1 Септември, 2025 14:14 398 18

Срещата идва на фона на застой в американските усилия за мир и обвинения към Москва, че печели време

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с няколко европейски лидери в Париж в четвъртък, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това ще стане в момент, когато американските усилия за прекратяване на войната изглеждат в застой.

"Планирана е такава среща" за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и "за постигане на дипломатически напредък, тъй като руснаците отново се опитват да избягат", посочва запознат източник пред АФП.

По думите му, "до момента не е планирано" участие на американския президент Доналд Тръмп в срещата.

Дипломатическите усилия за намиране на изход от войната в Украйна се засилиха през последните седмици под ръководството на Тръмп, който се срещна с руския президент Владимир Путин в Аляска през август. Разговорите обаче не доведоха до конкретен резултат.

Междувременно Киев обвинява Москва, че използва преговорите единствено като начин да печели време и да се подготви за нови атаки.


  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Интервю като какъв ?! Ваксаджийче...???

    14:15 01.09.2025

  • 2 Ясно

    13 0 Отговор
    Наркомана ще се среща с наркоманите.

    Коментиран от #9

    14:16 01.09.2025

  • 3 Най-великият Президент на 21 век

    1 12 Отговор
    Президент Зеленски навсякъде в цивилизовани свят е желан и топло посрещан Лидер.

    Коментиран от #10

    14:18 01.09.2025

  • 4 Култура Миянко

    10 0 Отговор
    Ясно Снежанка -Сноууайтт на английски -разбирай белия прах,ще се срещне със 7те джуджета в Париж , да опънат по един джоийнт заедно .

    14:18 01.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор
    Той не превзема ли Масква?🦧🥳🤣🖕🤣🥳🦧

    14:19 01.09.2025

  • 6 Шопо

    12 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:19 01.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 УРА,, УРА

    11 0 Отговор
    Ей, съсипаха се някои хора от обиколки и срещи с години и никаква файда. Само срещи, приказки и нищо. А умират млади момчета. Крути мерки трябват, а не политиканстване.

    14:20 01.09.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ясно":

    Не,среща се с Коалицията на страстно желаещите!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    14:20 01.09.2025

  • 10 Галина Събева

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Най-великият Президент на 21 век":

    Имам големи съмнения ,че след масираните бомбандировки преди месец над Куефф ,Зельоньй Папугай е дал фира и сега за грачи пред публика ползват един италианец негов двойник и интернет звезда срещу солидно заплащане .

    14:21 01.09.2025

  • 11 Град Козлодуй

    8 0 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Ако не може тогава защо удължават агонията на Зеленски ?

    Коментиран от #18

    14:21 01.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Не им ли омръзна?

    14:23 01.09.2025

  • 14 Не ме разсмивайте бе

    7 0 Отговор
    Срещат се група хора без политическо бъдеще
    Всичките са изпята песен
    До един с рейтинг близък до нулата

    14:24 01.09.2025

  • 15 Ехааааааа

    3 0 Отговор
    Тоя ходи като ритната мастия....ама вече на всички дотегна и не го изкарват на бис ......като едно време !!!!!!! Що тъй ?????

    14:24 01.09.2025

  • 16 дончичо

    1 0 Отговор
    "Планирана е такава среща" за обсъждане на гаранциите за сигурност за Украйна и "за ...цитат
    Айде пускайте балтийските тигри,гладни са з ошанки

    14:25 01.09.2025

  • 17 АБВ

    1 0 Отговор
    Видяхме файдата от срещите на и със Зеленски. Никаква ! Срещите между кратуни не може да имат какъвто и да е резултат, различен от нищо.

    14:26 01.09.2025

  • 18 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛУДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Град Козлодуй":

    Войските на Покрайна вече са пред портите на Москва и скоро ще правят парад на победата !

    14:26 01.09.2025

