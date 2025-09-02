Великобритания се възмути от отказа на Израел да разреши помощите за Газа

Британският министър на външните работи Дейвид Лами заяви, че е "възмутен от отказа на израелското правителство да разреши достатъчно помощ" за Газа, като обяви допълнителни 15 милиона паунда за финансиране на медицински помощи в региона, предаде БНР.

В обръщение към Камарата на общините Дейвид Лами призна констатациите в доклада на ООН за глада в Газа. В ддокумента се казва, че "умишленото създаване на глад за военни цели е военно престъпление". Израел го критикува като "дълбоко погрешен".

Първият дипломат на страната освен това потвърди ангажимента на правителството да доведе сериозно ранени деца от Газа в Обединеното кралство за специализирано лечение в националното здравеопазване, като първите пациенти ще пристигнат през следващите седмици.

В изявлението си външният министър призова за "мащабен хуманитарен отговор", за да се предотвратят повече смъртни случаи, и за да се позволи на ключови неправителствени организации, хуманитарни организации и здравни работници да разпределят запасите от помощ по границите на Газа.

Дейвид Лами също потвърди в парламента ангажимента на правителството на Обединеното кралство да премине към "пълно признаване" на палестинска държава на следващото Общо събрание на ООН по-късно този месец, освен ако не се постигне пробив по отношение на прекратяването на огъня.