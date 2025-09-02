Новини
Австрия няма да преразглежда политиката си на неутралитет, присъединяване към НАТО не е на дневен ред

2 Септември, 2025 05:10, обновена 2 Септември, 2025 05:14 551 3

Ние сме неутрална страна, неутралитетът не е под въпрос, заяви канцлерът Щокер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Австрия няма да преразгледа политиката си на неутралитет, присъединяването към НАТО не е на дневен ред. Това заяви канцлерът на републиката Кристиан Щокер в интервю за телевизионния канал ORF.

„Ние сме неутрална страна, неутралитетът не е под въпрос, присъединяването към НАТО не е тема за дискусия“, каза той в отговор на молба на журналист да коментира думите на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, че Русия е предприела ответни мерки на военни заплахи, свързани с присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, и няма да направи изключение, ако Австрия се присъедини към алианса.

На 30 август лидерът на най-голямата опозиционна партия в Австрия, Партията на свободата на Австрия (FPÖ), Херберт Кикл, нарече изявленията на ръководителя на австрийското външно министерство Беате Майнл-Райзингер за необходимостта от преразглеждане на конституционния принцип на вечния неутралитет опасни и много неразумни.

По-рано, при пристигането си на неформална среща на външните министри на ЕС в Копенхаген, Майнл-Райзингер заяви, че спазването на конституционния принцип на вечния неутралитет не е достатъчно, за да защити Австрия от предполагаемата заплаха, идваща от Русия.


Австрия
  • 1 Абе и те са

    3 0 Отговор
    Диктатура. Те въведоха по време на "великата хрема" задължителното боцкане. Европа цялата вече е в канала.

    05:17 02.09.2025

  • 2 Както винаги

    2 0 Отговор
    Женската не знае какво е война и се опитва да натика страната си във военен блок без никаква нужда, имайки предвид географското и положение.

    05:18 02.09.2025

  • 3 Още

    2 0 Отговор
    има умни хора !

    05:39 02.09.2025

