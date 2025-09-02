Австрия няма да преразглежда политиката си на неутралитет, присъединяване към НАТО не е на дневен ред

Австрия няма да преразгледа политиката си на неутралитет, присъединяването към НАТО не е на дневен ред. Това заяви канцлерът на републиката Кристиан Щокер в интервю за телевизионния канал ORF.

„Ние сме неутрална страна, неутралитетът не е под въпрос, присъединяването към НАТО не е тема за дискусия“, каза той в отговор на молба на журналист да коментира думите на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, че Русия е предприела ответни мерки на военни заплахи, свързани с присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО, и няма да направи изключение, ако Австрия се присъедини към алианса.

На 30 август лидерът на най-голямата опозиционна партия в Австрия, Партията на свободата на Австрия (FPÖ), Херберт Кикл, нарече изявленията на ръководителя на австрийското външно министерство Беате Майнл-Райзингер за необходимостта от преразглеждане на конституционния принцип на вечния неутралитет опасни и много неразумни.

По-рано, при пристигането си на неформална среща на външните министри на ЕС в Копенхаген, Майнл-Райзингер заяви, че спазването на конституционния принцип на вечния неутралитет не е достатъчно, за да защити Австрия от предполагаемата заплаха, идваща от Русия.